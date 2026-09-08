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A qué hora juega Perú vs Brasil: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras su debut con Argentina, la ‘blanquirroja’ se medirá con las brasileñas en busca de asegurar su pase al Mundial después de 16 años. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Perú vs Brasil por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
A qué hora juega Perú vs Brasil por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
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El camino de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 continúa tras su debut frente Argentina. La selección peruana tendrá su segundo reto ante Brasil en busca de un boleto al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo de Antonio Rizola se viene disputando en Río de Janeiro y los hinchas confían que se logrará el gran objetivo: volver a un Copa del Mundo después de 16 años.

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A qué hora juega Perú vs Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido entre Perú y Brasil está programado para el miércoles 9 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Völey 2026. El inicio será a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia.

En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con referencia a Miami, comenzará a las 19:00 horas; en Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, a las 20:00 horas. En México, el horario previsto es a las 17:00 horas.

El certamen reunirá a seis países bajo un sistema de todos contra todos. El equipo que finalice en el primer lugar obtendrá la clasificación a los Juegos Olímpicos, mientras que los tres primeros de la tabla accederán a la próxima Copa del Mundo.

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Selección Peruana de Vóley – Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 – Mundial de Vóley – Perú – deportes – 7 setiembre
Perú buscará cambiar su reciente historia ante Argentina cuando se midan por el Sudamericano de Vóley 2026. La Blanquirroja llega después de tres derrotas en la Copa Salta y con varias ausencias. (FPV)

Dónde ver Perú vs Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido entre Perú y Brasil, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, será transmitido por Latina TV a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los hinchas también podrán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web del canal. La emisión digital estará disponible sin costo.

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también ofrecerá la transmisión del duelo entre la bicolor y la verdeamarela.

Infobae Perú acompañará el encuentro con información desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así se jugará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

*Horario de Perú

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El técnico Antonio Rizola convocó a 14 voleibolistas de la selección peruana para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley en Río de Janeiro. El equipo nacional afrontará el certamen con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial y a los próximos Juegos Olímpicos.

Armadoras: Yadhira Anchante y Lucía Magallanes.

Atacantes: Aixa Vigil, Daniela Muñoz, Alondra Alarcón, Sandra Ostos, Kiara Montes y Brenda Lobatón.

Centrales: Coraima Gómez, Claudia Palza y Saskya Silvano.

Líberos: Mirian Patiño, Rachell Hidalgo y Andrea Villegas.

Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

¿Cómo se definirán los cupos al Mundial?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 pondrá en juego la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para las seis selecciones participantes.

El torneo otorgará tres plazas para la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos y Canadá, además de un cupo para la cita olímpica.

La selección peruana deberá finalizar entre los tres primeros puestos para asegurar su presencia en el Mundial. El primer lugar de la clasificación conseguirá el boleto a Los Ángeles 2028.

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