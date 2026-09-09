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Mauro Cantoro propuso a sorpresivo jugador de Universitario como ‘6′ titular en el clásico ante Alianza Lima: “Reúne todas las cualidades”

El exfutbolista le dejó un consejo al técnico Héctor Cúper sobre un elemento del cuadro ‘crema’ que debería iniciar ante los ‘íntimos’ en Matute

Mauro Cantoro propuso a sorpresivo jugador de Universitario como ‘6′ titular en el clásico ante Alianza Lima.
Mauro Cantoro propuso a sorpresivo jugador de Universitario como ‘6′ titular en el clásico ante Alianza Lima.
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Universitario de Deportes se mantiene la pelea por el Torneo Clausura 2026 pese al reciente empate como local ante Comerciantes Unidos. El resultado dejó malestar entre parte de los hinchas, especialmente por el rendimiento del argentino Juan Manuel Requena, quien llegó como refuerzo en el último mercado de pases y no ha logrado olvidar a Rodrigo Ureña.

Mauro Cantoro planteó una alternativa para resolver esa disputa antes del clásico frente a Alianza Lima: utilizar a Anderson Santamaría como volante central al considerar que reúne condiciones para asumir esa función y darle otra estructura al equipo ‘crema’.

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Según explicó, si tuviera la oportunidad de conversar con el técnico Héctor Cúper, le propondría analizar la posibilidad de trasladar al defensor hacia el mediocampo. “Si yo tuviera la oportunidad de un café y tal (con Héctor Cúper) yo se lo diría. Como considero que él puede saber más que yo, seguramente, le diría ‘‘profe’, mire, ¿sabe qué? Yo pienso en eso, ¿usted cómo lo ve?’. Para que me diga ‘no, no lo veo por esto, esto y esto’. Y yo le diría ‘mire que yo lo vi jugar así, así y así. Y tiene técnica, tiene presencia. Ahora es mucho más tiempista, porque jugó muchos años atrás’“, indicó en el programa Desmarcados.

Anderson Santamaría ha disputado 18 partidos con Universitario este año, todos de defensa. - créditos: Universitario
Anderson Santamaría ha disputado 18 partidos con Universitario este año, todos de defensa. - créditos: Universitario

El exjugador remarcó que su apreciación se basa en una experiencia directa. Ambos coincidieron en León de Huánuco, donde Santamaría ocupó una posición ubicada por detrás de Cantoro dentro del campo de juego. “Te ordena atrás, te ordena delante, tiene presencia física, buen pase, llegada al gol, buen remate, buen pie. Jugó en un lugar complejo que es detrás mío (en León de Huánuco)”, precisó.

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Mauro Cantoro resaltó que los atributos de Anderson Santamaría serían importantes para Universitario con miras al trascendental duelo ante Alianza Lima. “Reúne todas las cualidades que yo como entrenador, si tengo que ir a buscar un volante central, busco muchas cosas, las que tiene Santamaría. No es que te estoy diciendo una locura”, acotó.

El planteamiento aparece en un momento en el que Juan Manuel Requena no logró consolidar una actuación que despeje las dudas de los aficionados pese a que llegó como refuerzo extranjero. El argentino llegó para competir por el lugar que dejó vacante Rodrigo Ureña, aunque su perfil guarda semejanzas con el de Jorge Murrugarra, habitual suplente en temporadas anteriores.

El 'Toro' propuso a la 'Muralla' como inicialista en el clásico ante los 'blanquiazules'. (Video: Desmarcados)

El consejo del ‘Puma’ Carranza a Juan Manuel Requena y Jorge Murrugarra

Por otro lado, José Luis Carranza evitó elegir entre Juan Manuel Requena y Jorge Murrugarra, aunque les dejó un mensaje directo antes del encuentro ante Alianza Lima. Para el histórico referente de Universitario, ambos deberán responder a la exigencia del clásico desde la intensidad y la responsabilidad que demanda la posición.

“El ‘6’ sabe que tiene que correr, meter y no cansarse nunca”, dijo en el programa de YouTube Todas Las Canchas. El exmediocampista definió esa función como la encargada de sostener el equilibrio del equipo durante los partidos.

Bajo esa premisa, el ídolo ‘merengue’ sostuvo que ni Requena ni Murrugarra pueden afrontar el duelo con medias tintas. “Este partido se tiene que ganar”, afirmó Carranza ante la publicación, al remarcar que el clásico será una prueba para determinar quién está preparado para asumir el desafío.

“Los dos son buenos. Tienen que saber que este partido es importantísimo, los dos están en el nivel justo y lo único que tienen que hacer es meter y meter (...). Ahí van a demostrar quienes están y quiénes no están, para que vean que la ‘U’ siempre es muy diferente. Y sobre todo, en el equipo todos se llevan bien; es un gran grupo, entonces eso también vale en el fútbol”, declaró.

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