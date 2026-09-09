Perú Deportes

Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

El equipo de Antonio Rizola buscará su primer triunfo tras la dura caída frente Argentina en su debut. Brasil, Chile, Venezuela y Colombia harán lo suyo en su segunda presentación. Entérate todos los detalles

Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Guardar

Hoy, miércoles 9 de septiembre, continúa el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con la fecha 2. Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y Venezuela seguirán su camino en la competeción en busca de los cupos al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo de Antonio Rizola no pudo empezar con el pie derecho el torneo internacional y lamentablemente cayó por 3-1 contra las ‘albicelestes’ en un duelo emocionante. El combinado nacional realizó una buena presentación y luchó por cada punto dejándolo todo en la cancha, y ahora buscará su primer triunfo contra las brasileñas.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Así se jugará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Así se jugará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Canal TV para ver la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El encuentro entre Perú y Brasil en vóley tendrá transmisión televisiva por Latina TV, que lo emitirá en las señales 2 y 702 en alta definición. El partido corresponde a la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Los aficionados podrán verlo sin costo desde celulares, tabletas y computadoras a través de la aplicación y el sitio web de Latina TV. El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también pondrá a disposición la emisión del cruce entre la selección peruana y la verdeamarela, según informó Infobae Perú.

PUBLICIDAD

Infobae Perú seguirá el desarrollo de la jornada desde la previa y publicará el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del torneo.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así fue el debut de Perú frente Argentina

Perú llegará al cruce después de perder 3-1 ante Argentina en la jornada inaugural, disputada en Brasil. El equipo dirigido por Antonio Rizola ganó el primer set, pero luego no logró sostener su eficacia frente a las argentinas.

La selección peruana cayó con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 25-27. El cuarto capítulo mantuvo la incertidumbre hasta el final, aunque Argentina se impuso en el cierre y aseguró la victoria.

El entrenador argentino Facundo Morando manifestó preocupación en algunos tramos del partido por el rendimiento que mostró Perú, de acuerdo con Infobae. La actuación de las peruanas obligó a su rival a extender el esfuerzo para resolver el encuentro.

Brasil será el próximo desafío para el plantel peruano, que buscará recuperarse tras el estreno. El resultado de ese compromiso influirá en su posición dentro de la tabla del certamen.

El equipo de Antonio Rizola no pudo frente a las argentinas y cayeron 25-18 - Crédito: Latina.

Resultados de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Brasil, Colombia y Argentina lideran la tabla de posiciones tras ganar sus respectivos partidos en el debut del Campeonato Sudamericano de Vóley. Los tres equipos sumaron tres puntos, mientras que Perú, Chile y Venezuela tienen cero unidades luego de caer en la jornada inaugural.

- Colombia 3-0 Chile (25-19, 25-20 y 25-18)

- Argentina 3-1 Perú (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25)

- Brasil 3-0 Venezuela (25-14, 25-13 y 25-19)

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026.
Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV

Temas Relacionados

Campeonato Sudamericano de vóleySelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lamine Yamal jugará con Barcelona en la Champions League, mientras que Lionel Messi disputará un compromiso con Inter Miami en la MLS. Además, la selección peruana de vóley afrontará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jean Ferrari confesó una preocupación de Mano Menezes en la selección peruana: “Hizo la comparación con Brasil”

El director general de fútbol de la FPF se refirió a un tema que inquieta al DT brasileño de cara a la próxima convocatoria de la ‘blanquirroja’

Jean Ferrari confesó una preocupación de Mano Menezes en la selección peruana: “Hizo la comparación con Brasil”

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

El ‘Rei’ fue invitado al programa que conducen Jefferson Farfán y ‘Cucurucho’, y respondió consultas sobre las comparaciones con ‘Aladino’

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras su debut con Argentina, la ‘blanquirroja’ se medirá con las brasileñas en busca de asegurar su pase al Mundial después de 16 años. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Universitario suma un nuevo refuerzo internacional de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026: fichó a la chilena Lesly Olivares

La centrocampista arriba al conjunto ‘crema’ luego de su paso por el Fortaleza de Colombia y se pondrá a disposición de su connacional Carlos Véliz

Universitario suma un nuevo refuerzo internacional de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026: fichó a la chilena Lesly Olivares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio y su visita a Perú: el anuncio sobre el Escudo de las Américas

Marco Rubio y su visita a Perú: el anuncio sobre el Escudo de las Américas

Luis Galarreta se reúne con la bancada de Renovación Popular por pedido de facultades a un día de su citación en el Congreso

Roberto Sánchez defiende su sueldo de S/20 mil como jefe de gabinete de Juntos por el Perú “así les saque roncha”

Cuatro mociones plantean crear comisión especial para fiscalizar medidas frente al Fenómeno El Niño y prevenir posibles desastres

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina recuerda su amistad con Andrea Montenegro: “La tomé como una protegida, pero se convirtió en una más de la farándula”

Magaly Medina recuerda su amistad con Andrea Montenegro: “La tomé como una protegida, pero se convirtió en una más de la farándula”

Magaly Medina sobre costoso regalo de Said Palao a Alejandra Baigorria por su cumpleaños: “Para lo del yate, es una bagatela”

Magaly Medina explota contra Ale Baigorria por culparla de todo lo que le pasa: “Como si todos aquí complotáramos para que no seas feliz”

Magaly Medina sobre romántico mensaje de Said Palao a Alejandra Baigorria y recuerda a Christian Domínguez: “¿Habrá aprendido la lección?”

Magaly Medina enfrenta a Alejandra Baigorria por caso de animales y le recuerda apoyo en la campaña de su padre: “Tú lo ayudaste”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jean Ferrari confesó una preocupación de Mano Menezes en la selección peruana: “Hizo la comparación con Brasil”

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Universitario suma un nuevo refuerzo internacional de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026: fichó a la chilena Lesly Olivares