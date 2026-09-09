Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

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Hoy, miércoles 9 de septiembre, continúa el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con la fecha 2. Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y Venezuela seguirán su camino en la competeción en busca de los cupos al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo de Antonio Rizola no pudo empezar con el pie derecho el torneo internacional y lamentablemente cayó por 3-1 contra las ‘albicelestes’ en un duelo emocionante. El combinado nacional realizó una buena presentación y luchó por cada punto dejándolo todo en la cancha, y ahora buscará su primer triunfo contra las brasileñas.

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Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Así se jugará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Canal TV para ver la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El encuentro entre Perú y Brasil en vóley tendrá transmisión televisiva por Latina TV, que lo emitirá en las señales 2 y 702 en alta definición. El partido corresponde a la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Los aficionados podrán verlo sin costo desde celulares, tabletas y computadoras a través de la aplicación y el sitio web de Latina TV. El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también pondrá a disposición la emisión del cruce entre la selección peruana y la verdeamarela, según informó Infobae Perú.

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Infobae Perú seguirá el desarrollo de la jornada desde la previa y publicará el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del torneo.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así fue el debut de Perú frente Argentina

Perú llegará al cruce después de perder 3-1 ante Argentina en la jornada inaugural, disputada en Brasil. El equipo dirigido por Antonio Rizola ganó el primer set, pero luego no logró sostener su eficacia frente a las argentinas.

La selección peruana cayó con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 25-27. El cuarto capítulo mantuvo la incertidumbre hasta el final, aunque Argentina se impuso en el cierre y aseguró la victoria.

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El entrenador argentino Facundo Morando manifestó preocupación en algunos tramos del partido por el rendimiento que mostró Perú, de acuerdo con Infobae. La actuación de las peruanas obligó a su rival a extender el esfuerzo para resolver el encuentro.

Brasil será el próximo desafío para el plantel peruano, que buscará recuperarse tras el estreno. El resultado de ese compromiso influirá en su posición dentro de la tabla del certamen.

El equipo de Antonio Rizola no pudo frente a las argentinas y cayeron 25-18 - Crédito: Latina.

Resultados de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Brasil, Colombia y Argentina lideran la tabla de posiciones tras ganar sus respectivos partidos en el debut del Campeonato Sudamericano de Vóley. Los tres equipos sumaron tres puntos, mientras que Perú, Chile y Venezuela tienen cero unidades luego de caer en la jornada inaugural.

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- Colombia 3-0 Chile (25-19, 25-20 y 25-18)

- Argentina 3-1 Perú (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25)

- Brasil 3-0 Venezuela (25-14, 25-13 y 25-19)

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV