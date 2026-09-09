Magaly Medina sobre romántico mensaje de Said Palao a Alejandra Baigorria y recuerda a Christian Domínguez: “¿Habrá aprendido la lección?”

Magaly Medina analiza detalladamente el largo mensaje que Said Palao le dedicó a Alejandra Baigorria por su cumpleaños en Japón. La conductora duda de la sinceridad de sus palabras y le recuerda su polémico pasado. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina puso bajo la lupa el romántico mensaje que Said Palao dedicó a su esposa, Alejandra Baigorria, por su cumpleaños número 38. Aunque el empresario acompañó la celebración en Tokio con una costosa cartera Dior como regalo y escribió una extensa declaración de amor en sus redes sociales, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ consideró que las palabras no son suficientes y cuestionó si realmente habrá aprendido de las situaciones que protagonizó anteriormente.

Said Palao compartió en sus redes sociales un video dedicado a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. En la publicación, el empresario recordó los años que llevan juntos y destacó los viajes, aventuras y momentos que han compartido como pareja. “Qué bonito poder celebrar tus treinta y ocho años así, en Tokio, en familia, rodeado de buenos amigos”, escribió inicialmente Said.

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El mensaje continuó con una extensa reflexión sobre su relación y el tiempo que llevan juntos. “Después de tantos años a tu lado, solo puedo sentirme agradecido por todo lo que hemos vivido, por cada etapa, cada aventura, cada viaje, cada sueño y también por todo lo que hemos aprendido juntos”, expresó.

Said también aseguró sentirse feliz por los logros de su esposa y por poder acompañarla en una fecha tan especial. “Me hace feliz verte feliz cumpliendo años y sueños y poder estar a tu lado para compartirlos”, añadió. Sin embargo, para Magaly Medina, el extenso mensaje no necesariamente representa una garantía de que las cosas hayan cambiado en la relación.

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Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pone en duda las palabras de Said Palao

Al revisar la publicación durante su programa, Magaly Medina llamó la atención sobre la cantidad de párrafos que Said dedicó a su esposa y planteó que, en una relación, las palabras deben estar acompañadas por acciones concretas. “Oye, él escribió un testamento, ¿no? Pero ¿cómo será que a veces las palabras... no hay que confiarse de las palabras, sino de los hechos concretos y de las actitudes?”, comentó la conductora.

Para Magaly, no basta con escribir un mensaje romántico en redes sociales para demostrar cuánto se valora a una pareja. Según su análisis, lo importante será observar cómo se comporta Said Palao en adelante. La periodista tomó como referencia las expresiones de agradecimiento que el empresario utilizó en su publicación y le lanzó una advertencia.

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“Ojalá no se te olvide nunca ser agradecido y no le pagues mal como lo de Argentina, porque eso no se le hace a una mujer que es tan generosa contigo”, señaló.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es una suerte haberse casado con ella”

Otro fragmento del mensaje de Said Palao llamó particularmente la atención de Magaly Medina. El empresario aseguró sentirse afortunado de tener a Alejandra como esposa y compañera. “Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera”, escribió Said.

La conductora analizó esta frase y consideró que, si realmente piensa que fue afortunado al casarse con Alejandra, debería demostrarlo a través de sus acciones. “Si para él realmente apreciara y él considerara que es una suerte haberse casado con ella, porque sí es una suerte, se sacó la lotería, pues entonces la valoras más, ¿no?”, expresó Magaly.

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La periodista añadió que valorar a una pareja implica cuidar cada paso que se da y trabajar también en el propio desarrollo personal. “Entonces, cuidas mejor cada paso que das. Entonces, te empeñas en ser tú mismo, te empeñas en hacer cosas que traigan tu desarrollo personal”, explicó.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda las polémicas que involucraron a la pareja

La conductora también cuestionó si Said Palao realmente había aprendido de los episodios anteriores que generaron críticas hacia su relación con Alejandra Baigorria. “¿Habrá aprendido la lección? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen realmente?”, preguntó Magaly a los televidentes.

La periodista planteó que el paso del tiempo será el que permita determinar si las promesas y declaraciones de amor se traducen en un cambio real. En ese sentido, recordó otros casos de figuras de la farándula que públicamente aseguraron estar arrepentidas de sus errores y prometieron cambiar, pero terminaron protagonizando nuevas controversias.

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“O de acá en un par de años veremos a ser la de Domínguez, que juraba que se arrepentía, que pedía perdón en todos los idiomas”, comentó. Magaly hizo referencia a Christian Domínguez para explicar que, desde su perspectiva, las declaraciones de arrepentimiento o amor no siempre son suficientes para evitar que una persona vuelva a cometer los mismos errores.

“Juraba que amaba a la persona que estaba a su lado, pero sin embargo, igual seguía sacándoles la vuelta. Igual seguía faltándoles el respeto. Igual seguía haciéndolo”, sostuvo.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Said Palao también habló de sus futuros viajes junto a Alejandra

En su publicación, Said Palao también expresó su deseo de continuar compartiendo momentos con su esposa. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos”, escribió el empresario. La frase fue nuevamente comentada por Magaly, quien aprovechó el término “viajes” para lanzar una de sus acostumbradas ironías.

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“Cada viaje, claro, sobre todo los que no hiciste con ella”, señaló la conductora.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly considera que Alejandra “se sacó la lotería” con Said

Durante su comentario, la conductora también habló sobre la percepción que tiene de Alejandra dentro de la relación. Magaly sostuvo que, en su opinión, quien debería sentirse especialmente afortunado es Said, debido al perfil empresarial y a la capacidad de trabajo que atribuyó a Alejandra.

“Porque sí es una suerte, se sacó la lotería”, afirmó la periodista al referirse al matrimonio. La conductora incluso destacó las habilidades empresariales de la empresaria frente al desarrollo profesional de su esposo. “Pero ahí la que tiene, la que tiene el instinto para los negocios es ella, definitivamente”, manifestó.

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Magaly también se refirió al futuro de la empresa de Said Palao y comentó irónicamente que algún día podría mejorar su situación económica. “Algún día cuando la constructora le funcione, ¿no? Cuando la empresa donde es gerente general él la pueda administrar bien y hacerla mucho más rentable”, señaló.

Sin embargo, aclaró que Alejandra se encontraba feliz durante su cumpleaños y disfrutando del viaje junto a su familia, su esposo y sus amigos.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly analiza la felicidad de Alejandra Baigorria

La conductora consideró que Alejandra Baigorria se encontraba viviendo un momento de felicidad durante su celebración en Tokio. “Ella estaba de lo más feliz, ah”, comentó Magaly.

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Según la periodista, la empresaria estaría concentrada en disfrutar de su vida junto a las personas que quiere y en mantener la imagen de una relación feliz. “Ella creo que mientras juegue, que su mundo, mientras ella sienta que su mundo está perfecto, que tiene a su marido al lado, al hermano y esté feliz, ella ni se inmuta”, afirmó.

Magaly describió esta situación como una especie de burbuja emocional. “Ella está viviendo en una burbuja y no quiere darse cuenta absolutamente de nada más”, sostuvo.

Pese a sus cuestionamientos, la conductora también expresó un deseo para Alejandra. “Ojalá que esta ilusión le dure y que en ningún momento se le pinche el globo”, manifestó. La periodista añadió, con ironía, que esperaba que no fuera el propio Said quien terminara provocando que esa ilusión se rompiera.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

El regalo de Said quedó en segundo plano frente al mensaje

La celebración de Alejandra Baigorria también estuvo marcada por el regalo que recibió de su esposo: una Lady Dior negra valorizada en aproximadamente 5.900 euros, según lo mostrado en redes sociales. Magaly comentó que se trata de una cartera de lujo y bromeó sobre el valor del obsequio.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es una cartera cara, es una Lady Dior color negra en tamaño pequeño, que es cara. Cinco mil novecientos euros”, explicó. No obstante, la conductora puso en duda que el regalo sea la verdadera medida del afecto dentro de una relación.

Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.