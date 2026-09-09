Magaly Medina enfrenta a Alejandra Baigorria por caso de animales y le recuerda apoyo en la campaña de su padre: “Tú lo ayudaste”

Magaly Medina cuestionó la actuación de la Municipalidad de Chaclacayo luego de que las animalistas denunciaran que esperaron desde las 7:30 a. m. al personal que debía llegar a las 8:00 a. m.. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina respondió con contundencia a Alejandra Baigorria luego de que la empresaria cuestionara a las animalistas que denunciaron las condiciones en las que se encuentran decenas de perros y gatos en un inmueble de Chaclacayo. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ rechazó que el reclamo tenga un trasfondo político y recordó que la hija del alcalde Sergio Baigorria tuvo una participación activa en la campaña de su padre.

El enfrentamiento surgió luego de que Alejandra Baigorria se pronunciara sobre el caso y pusiera en duda las motivaciones de las mujeres que acudieron al albergue para exigir atención para los animales. La empresaria planteó la posibilidad de que detrás de los reclamos existiera un interés político.

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“Pero habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí. Habría que ver esas señoras, qué cosa están haciendo. ¿Será que quieren hacer algo político? ¿Será que se van a lanzar para alcaldesa? ¿Será que quieren hacer campaña? ¿Será que quieren hacer campaña en base a esto?”, manifestó Alejandra.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina rechaza que las animalistas tengan intereses políticos

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue enfática al señalar que, según lo que había observado durante la cobertura, las mujeres que se encontraban ayudando a los animales no estaban buscando una candidatura ni promocionándose políticamente. “Esto es al margen de la política. No hay política acá”, sostuvo Magaly Medina.

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La periodista consideró que el foco debía mantenerse en la situación de los perros y gatos de Chaclacayo, varios de los cuales presentan problemas de salud y requieren atención, alimentación y cuidados. “Estas señoras animalistas, ninguna de ellas se va a lanzar como alcalde. Nadie tiene tinte político ahí”, afirmó.

Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly le recuerda a Alejandra Baigorria el apoyo a su padre

Pero Magaly Medina no se quedó únicamente en cuestionar la acusación de supuesto interés político. La conductora también recordó el papel que Alejandra Baigorria tuvo durante la campaña electoral de su padre.

La periodista señaló que Alejandra Baigorria apoyó a Sergio Baigorria durante su campaña para llegar a la alcaldía de Chaclacayo y que incluso había mostrado públicamente acciones relacionadas con la protección de animales. “Y no es que sea el papá de Alejandra Baigorria, pero Alejandra Baigorria lo ayudó en su campaña”, manifestó Magaly.

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Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Enséñale a tu papá que también lo mismo hay que hacer”

La conductora continuó recordando que Alejandra Baigorria también había mostrado anteriormente su preocupación por animales y había difundido públicamente acciones para ayudarlos. “Alejandra Baigorria la vez pasada la hemos visto publicitando que ella estaba construyéndole un techo, un esto, un albergue”, señaló Magaly durante su programa.

A partir de ello, la periodista le lanzó un mensaje directo a la empresaria y consideró que también podría trasladar esa preocupación hacia la situación que actualmente enfrentan los animales de Chaclacayo. “Entonces, enseñarle a tu papá que también lo mismo hay que hacer”, afirmó.

Magaly dejó claro que, desde su perspectiva, no se trataba de una discusión partidaria ni de una estrategia electoral, sino de una situación relacionada con el bienestar animal.“Esto es al margen de la política. No hay política acá”, reiteró.

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Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insiste: “Nadie tiene interés político ahí”

La conductora también defendió a la presidenta de ASPPA, Asociación Peruana de Protección a los Animales, quien acudió al inmueble para colaborar con los perros y gatos. Magaly sostuvo que su presencia no respondía a una intención política y destacó que la organización se dedica precisamente a la protección de animales.

“¿Qué va a decir ahora el alcalde Baigorria?”, cuestionó la periodista, antes de referirse nuevamente a la intervención de ASPPA. “ASPPA, su presidenta personalmente vino. Nadie tiene ahí ningún interés político. Son personas dedicadas a vigilar, a cuidar y a proteger a los animales domésticos, nada más”, manifestó.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria había cuestionado a las animalistas

Las declaraciones de Alejandra Baigorria se produjeron en medio de la controversia generada por el estado del inmueble donde permanecen los animales.

La empresaria había marcado distancia del caso y cuestionado que se utilice su nombre para relacionarla con la situación. Su posición coincide con declaraciones anteriores en las que negó tener responsabilidad directa sobre ese albergue. En esta oportunidad, además, planteó públicamente que debía investigarse si las personas que realizaban los reclamos tenían algún interés político.

Esa afirmación fue precisamente la que provocó la respuesta de Magaly Medina. La conductora consideró que las declaraciones de Alejandra desviaban la atención del problema principal: los animales necesitan atención y una solución definitiva.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pide priorizar a los animales

Para Magaly Medina, el debate debería centrarse en encontrar una solución para los perros y gatos que permanecen en el inmueble.

La conductora cuestionó que una simple jornada de limpieza sea suficiente y sostuvo que los animales necesitan ser atendidos, recuperarse y posteriormente encontrar un lugar adecuado donde permanecer.

“Esos perros tienen que ser llevados a un albergue, tienen que ser dados en adopción. Pero primero, como dicen las animalistas, hay que curarlos, porque están todos enfermos y débiles”, afirmó.

Según lo mostrado en el programa, algunos de los animales presentan condiciones delicadas y requieren atención especializada. Por ello, las organizaciones que llegaron al lugar llevaron alimentos y productos destinados a su recuperación. En ese contexto, Magaly insistió en que el caso debería mantenerse alejado de cualquier discusión política. “No hay política acá”, remarcó.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina y su mensaje a Alejandra Baigorria

El cruce entre ambas se produce así en medio de una controversia que ha involucrado directamente a la familia Baigorria. Mientras Sergio Baigorria defiende las acciones de su municipalidad y Alejandra cuestiona las motivaciones de las animalistas, Magaly Medina mantiene su crítica sobre la forma en que se viene atendiendo a los animales.

La conductora considera que la participación de las organizaciones de protección animal demuestra que existe una preocupación genuina por las mascotas y que el objetivo inmediato debería ser garantizarles atención.

Su mensaje para Alejandra Baigorria fue claro: si la empresaria apoyó a su padre durante la campaña y anteriormente mostró interés en ayudar a animales, ahora también podría pedirle que actúe frente a esta situación. “Enséñale a tu papá que también lo mismo hay que hacer”, insistió Magaly.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.