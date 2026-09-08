Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

Gabi Guimarães habló del cariño que tiene por Perú y señaló sus objetivos con Brasil en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Guardar

Gabi Guimarães será una de las principales figuras del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que comenzará este martes 8 de setiembre. La atacante integrará la selección de Brasil en un torneo que otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos y tres para el Mundial.

Antes del debut ante Venezuela, la brasileña respondió las preguntas de Dosis de Voleibol, medio peruano. Al conocer la presencia de un periodista de Perú, recordó sus anteriores visitas al país. “Un placer, un placer hablar con Perú. Ya fui muchas veces a las categorías de base. He ido a Lima unas seis veces”, expresó.

PUBLICIDAD

Más tarde, la jugadora de 32 años fue consultada sobre el impacto que genera entre las jóvenes voleibolistas. Guimarães afirmó que le alegra convertirse en una referencia y destacó el vínculo que construyó con Perú a lo largo de su carrera.

“Sí, me pone feliz que muchas personas se inspiren en mí. Tuve grandes referentes. Le tengo un cariño muy especial a Perú. Allí gané algunos Sudamericanos de categorías de base, tanto en infantil como en juvenil, así que viví buenos momentos. También disputé campeonatos de clubes. Siempre digo que hay que aprovechar esta oportunidad: soñar en grande, tener buenos ejemplos y seguir creyendo”, señaló.

PUBLICIDAD

La capitana de Brasil también se refirió a su presente y objetivos en el torneo clasificatorio. Créditos: Dosis de Voleibol.

Su regreso tras lesión y sus objetivos

Gabi Guimarães también habló sobre su presente físico, después de la lesión que la dejó fuera de la última Liga de Naciones. La punta brasileña afirmó que se siente recuperada y disponible para el Campeonato Sudamericano, torneo que definirá una plaza para los Juegos Olímpicos y tres para el Mundial.

“Estoy muy feliz. Fue un período difícil tener que quedar afuera de la Liga de Naciones, sobre todo por una lesión. Pero estoy contenta con la campaña que hizo Brasil en la Liga de Naciones y ahora, feliz de haber podido recuperarme y estar disponible para el Sudamericano, que es el campeonato más importante del año. Da la clasificación para los Juegos Olímpicos, así que estamos a pleno preparándonos para que mañana podamos hacer un buen partido”, expresó.

PUBLICIDAD

La voleibolista de 32 años precisó que su participación dependerá de la decisión de su entrenador, José Roberto Guimarães, y de cómo responda su cuerpo en cada encuentro. Tras completar los entrenamientos de la semana, sostuvo que ya no tiene dolores y que se reincorporó al grupo.

“Depende de Zé. Esta etapa final fue muy importante para mí. Teníamos la expectativa, incluso según el protocolo que seguíamos con los médicos, pero no estábamos seguros de si lograría recuperarme a tiempo. La recuperación fue muy positiva y estuvo muy bien planificada junto con los médicos de la selección, mi equipo y Eliano; todos siguieron el proceso. Estamos muy contentos de que pude reincorporarme hace poco a la selección. Me siento muy bien y no tengo dolores, que es lo más importante. Sigo un protocolo, pero mañana estaré disponible para la selección. No puedo decir con exactitud si podré jugar todos los partidos, porque dependerá de cómo me sienta en cada uno. Lo más importante es que hice todos los entrenamientos esta semana y mañana también estaré disponible”, cerró.

PUBLICIDAD

Brasil se enfrentará a Venezuela en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)