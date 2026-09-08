Perú Deportes

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

La figura brasileña recordó sus experiencias en Perú y dio detalles sobre su recuperación tras una prolongada lesión

Gabi Guimarães habló del cariño que tiene por Perú y señaló sus objetivos con Brasil en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Gabi Guimarães habló del cariño que tiene por Perú y señaló sus objetivos con Brasil en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Guardar

Gabi Guimarães será una de las principales figuras del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que comenzará este martes 8 de setiembre. La atacante integrará la selección de Brasil en un torneo que otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos y tres para el Mundial.

Antes del debut ante Venezuela, la brasileña respondió las preguntas de Dosis de Voleibol, medio peruano. Al conocer la presencia de un periodista de Perú, recordó sus anteriores visitas al país. “Un placer, un placer hablar con Perú. Ya fui muchas veces a las categorías de base. He ido a Lima unas seis veces”, expresó.

PUBLICIDAD

Más tarde, la jugadora de 32 años fue consultada sobre el impacto que genera entre las jóvenes voleibolistas. Guimarães afirmó que le alegra convertirse en una referencia y destacó el vínculo que construyó con Perú a lo largo de su carrera.

“Sí, me pone feliz que muchas personas se inspiren en mí. Tuve grandes referentes. Le tengo un cariño muy especial a Perú. Allí gané algunos Sudamericanos de categorías de base, tanto en infantil como en juvenil, así que viví buenos momentos. También disputé campeonatos de clubes. Siempre digo que hay que aprovechar esta oportunidad: soñar en grande, tener buenos ejemplos y seguir creyendo”, señaló.

PUBLICIDAD

La capitana de Brasil también se refirió a su presente y objetivos en el torneo clasificatorio. Créditos: Dosis de Voleibol.

Su regreso tras lesión y sus objetivos

Gabi Guimarães también habló sobre su presente físico, después de la lesión que la dejó fuera de la última Liga de Naciones. La punta brasileña afirmó que se siente recuperada y disponible para el Campeonato Sudamericano, torneo que definirá una plaza para los Juegos Olímpicos y tres para el Mundial.

“Estoy muy feliz. Fue un período difícil tener que quedar afuera de la Liga de Naciones, sobre todo por una lesión. Pero estoy contenta con la campaña que hizo Brasil en la Liga de Naciones y ahora, feliz de haber podido recuperarme y estar disponible para el Sudamericano, que es el campeonato más importante del año. Da la clasificación para los Juegos Olímpicos, así que estamos a pleno preparándonos para que mañana podamos hacer un buen partido”, expresó.

La voleibolista de 32 años precisó que su participación dependerá de la decisión de su entrenador, José Roberto Guimarães, y de cómo responda su cuerpo en cada encuentro. Tras completar los entrenamientos de la semana, sostuvo que ya no tiene dolores y que se reincorporó al grupo.

“Depende de Zé. Esta etapa final fue muy importante para mí. Teníamos la expectativa, incluso según el protocolo que seguíamos con los médicos, pero no estábamos seguros de si lograría recuperarme a tiempo. La recuperación fue muy positiva y estuvo muy bien planificada junto con los médicos de la selección, mi equipo y Eliano; todos siguieron el proceso. Estamos muy contentos de que pude reincorporarme hace poco a la selección. Me siento muy bien y no tengo dolores, que es lo más importante. Sigo un protocolo, pero mañana estaré disponible para la selección. No puedo decir con exactitud si podré jugar todos los partidos, porque dependerá de cómo me sienta en cada uno. Lo más importante es que hice todos los entrenamientos esta semana y mañana también estaré disponible”, cerró.

Brasil se enfrentará a Venezuela en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Brasil se enfrentará a Venezuela en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)
  • Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)
  • Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Temas Relacionados

Gabi GuimarãesSelección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras la goleada a Los Chankas, los ‘cerveceros’ buscarán meterse en lucha por el título frente los moqueguanos en su condición de visita. Conoce los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

El certamen se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, con la ‘bicolor’ entre las seis selecciones participantes. Revisa aquí la clasificación conforme avance cada partido

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”

El ‘Loco’, quien compartió equipo con el arquero ‘íntimo’ en Juan Aurich, opinó sobre su desempeño en Chongoyape y aprovechó para dejarle un mensaje

Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”

Natalia Málaga respondió a Gaby Pérez del Solar tras elogios y criticó el presente del vóley peruano: “Se distraen en el camerino maquillándose”

La excentral sostuvo que no existen entrenadoras con el mismo nivel que su excompañera. La actual técnica de Géminis respondió con una reflexión sobre la situación del vóley nacional

Natalia Málaga respondió a Gaby Pérez del Solar tras elogios y criticó el presente del vóley peruano: “Se distraen en el camerino maquillándose”

Se reveló que Roberto Mosquera pudo dejar Sporting Cristal tras diferencias con el plantel: “No hay armonía en el equipo”

El periodista Julio Peña dio a conocer que el entrenador peruano y los jugadores del cuadro ‘celeste’ tuvieron un cruce tras la derrota ante Sport Boys, dejando dudas sobre el estado anímico del equipo

Se reveló que Roberto Mosquera pudo dejar Sporting Cristal tras diferencias con el plantel: “No hay armonía en el equipo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

“Los homicidios no nos han sobrepasado”: Ministro Astudillo insiste en que la ola criminal es un problema de percepción ciudadana

Partidos exigen al JNE fijar postura sobre intento de Rafael López Aliaga de reelegirse pese a prohibición

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

ENTRETENIMIENTO

Taemin, exSHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Taemin, exSHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

Tefi Valenzuela anunció que se casará tras recibir anillo de su novio estadounidense

DEPORTES

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”