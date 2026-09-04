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Alianza Lima confirmó lesión de Paolo Guerrero y se pierde clásico ante Universitario: el tiempo de para del ‘Depredador’

El delantero peruano se perderá un clásico que podría ser el último de su carrera. El club ‘blanquiazul’ publicó su parte médico

Paolo Guerrero se pierde el clásico ante Universitario: Alianza Lima confirmó la gravedad de su lesión y tiempo de para.
Paolo Guerrero se pierde el clásico ante Universitario: Alianza Lima confirmó la gravedad de su lesión y tiempo de para.
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El viernes 4 de setiembre, Alianza Lima confirmó la lesión de Paolo Guerrero a través de un parte médico. El delantero se perderá el clásico ante Universitario de Deportes, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió continuar el partido y debió ser sustituido”, informó el club en la primera parte de su comunicado.

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Tras los exámenes médicos, la institución confirmó el diagnóstico del atacante peruano: “El delantero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo”.

Alianza Lima también detalló que el futbolista de 42 años ya inició su recuperación. “Actualmente, el jugador ya inició sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y nuestra institución brindará información sobre su evolución”, concluyó.

Parte médico que confirma la lesión de Paolo Guerrero en Alianza Lima.
Parte médico que confirma la lesión de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

Tiempo de para de Paolo Guerrero

Alianza Lima no informó el tiempo de recuperación de Paolo Guerrero. No obstante, un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral suele requerir entre cuatro y ocho semanas de recuperación, según la evolución del futbolista y el tratamiento médico que reciba.

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Ese plazo descarta la presencia del delantero en el duelo ante Universitario de Deportes, programado para el sábado 12 de setiembre, a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro podría ser el último clásico de su carrera como futbolista.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
El cruce entre Alianza Lima y Universitario queda programado para el sábado 12 de septiembre a las 20.00 por la fecha 9, con acceso restringido a la barra anfitriona, según lo informado (Universitario de Deportes)

Paolo Guerrero envuelto en polémicas

La lesión de Paolo Guerrero llega en un momento de fuertes cuestionamientos por parte de un sector de la hinchada de Alianza Lima. Las críticas no solo se centran en su aporte deportivo, sino también en algunas de sus conductas y decisiones fuera de la cancha.

El delantero quedó bajo cuestionamiento después de que fuera sustituido ante Deportivo Garcilaso y no regresara al banco de suplentes tras el entretiempo. En ese momento, Alianza todavía no había informado sobre su lesión, por lo que algunos aficionados interpretaron su ausencia como un gesto de disconformidad.

Las críticas aumentaron después de la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute. Algunos hinchas apuntaron contra el ‘Depredador’ y cuestionaron su reacción ante una decisión técnica de Pablo Guede.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

A ello se sumó la difusión de información sobre la situación económica de Alianza Lima, que incluía una pérdida superior a los 20 millones y pagos no previstos. Uno de ellos estaba dirigido a Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero.

Según la información difundida, Sapio recibía pagos del club blanquiazul por asesoría en comunicaciones. Aunque se reveló una cifra considerable, el agente del delantero la desmintió más tarde.

“Ahora, cuando dicen mentiras en una situación que afecta mi seguridad, porque alguien puede malinterpretar una información que es mentira, alguien puede creer que esos números son absolutamente falaces, desproporcionados y dañinos. El monto no es ni cercano; lo dijo ayer Alfredo, lo aclaró perfecto. Es una vergüenza, es dañino”, declaró Sapio en Fútbol Satélite.

Gabriel Sapio dio detalles del rol que desempeñó en el club victoriano. (Fútbol Satélite)

Por el momento, la controversia y los comentarios negativos hacia Paolo Guerrero y su entorno disminuyeron tras el pronunciamiento del administrador Alfredo Arosemena, quien afirmó que el vínculo con el representante quedó disuelto.

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