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Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido, su rival se retiró, y avanzó a las semifinales del Challenger de Como en Italia

La tercera raqueta nacional se acerca al Top 200 del ranking ATP luego de su clasificación al dejar en el camino al brasileño Thiago Seyboth Wild

La tercera raqueta nacional estuvo muy cerca de ser eliminado en cuartos de final del Challenger de Como, pero resistió y forzó el tercer set, donde su rival brasileño se retiró. Crédito: Tenis al Máximo.
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Juan Pablo Varillas avanzó a las semifinales del Challenger 75 de Como luego de salvar cuatro puntos de partido ante Thiago Seyboth Wild, quien se retiró en el tercer set, cuando el peruano ganaba 4-3. El marcador quedó 4-6, 7-6 y 4-3 luego de tres horas y nueve minutos de juego sobre arcilla en Italia.

El peruano, número 234 del ranking de la ATP, disputará su quinta semifinal de la temporada. Con su clasificación aseguró 14 puntos y volverá a ubicarse dentro del Top 230 luego de más de 18 meses fuera de ese grupo.

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Seyboth Wild, ubicado en el puesto 198 y quinto preclasificado del torneo, se llevó el primer set por 6-4. El brasileño tuvo la posibilidad de resolver el duelo en el décimo juego del segundo parcial, pero Varillas defendió cuatro puntos de partido y extendió la definición.

El peruano sostuvo el servicio, llevó el set al desempate y se impuso para nivelar el marcador. En la tercera manga, ganó su sus juegos con servicio y se puso 4-3 arriba. En ese momento, Seyboth Wild comunicó que no podía continuar debido a una molestia física.

Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido para instalarse entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Como.
Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido para instalarse entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Como. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae/Tenniscomo

La victoria tiene relevancia por el presente del brasileño, que había ganado dos torneos Challenger en los últimos meses. Varillas, en cambio, llegó a Como tras superar al checo Jakub Kumstat y al italiano Federico Arnaboldi, antes de firmar una de sus remontadas más exigentes de 2026.

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¿Cuándo juega Varillas las semifinales del Challenger de Como?

Juan Pablo Varillas enfrentará al británico Jay Clarke, número 242 del ranking ATP, este sábado 5 de septiembre por un lugar en la final del Challenger 75 de Como. El partido comenzará a las 09:00 horas de Perú y se disputará en la cancha central del torneo italiano.

Clarke accedió a las semifinales después de vencer al croata Duje Ajduković. El británico cedió el primer set, pero reaccionó para imponerse por 2-6, 6-3 y 6-2.

Estos son los horarios previstos para el encuentro:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 09:00
  • Bolivia, Venezuela y Guyana: 10:00
  • Chile: 10:00
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Surinam: 11:00
  • Miami, Estados Unidos: 10:00
  • España: 16:00
  • Como, Italia: 16:00

La transmisión estará a cargo de Challenger TV, la plataforma gratuita del circuito ATP Challenger. Para el público peruano, el partido también podrá seguirse a través del canal de YouTube Tenis al Máximo.

Juan Pablo Varillas accedió a sus quintas semifinales en torneos Challenger esta temporada.
Juan Pablo Varillas accedió a sus quintas semifinales en torneos Challenger esta temporada. Crédito: Tenis al Máximo.

Varillas buscará romper una estadística que arrastra durante la temporada. El peruano tiene un registro de cero triunfos y cuatro derrotas en semifinales de torneos Challenger en 2026. La cita ante Clarke será su quinta oportunidad del año para alcanzar una final.

Perú podría tener tres Top 200 luego de más de 30 años

El resultado ante Clarke puede dejar a Varillas a las puertas de un registro para el tenis peruano. Si vence al británico y avanza a la final en Como, el ranking en vivo lo proyectará alrededor del puesto 195 del mundo.

Esa posición todavía no quedará confirmada en la clasificación oficial de manera inmediata. La ATP publicará su próximo ranking después de la conclusión del Abierto de Estados Unidos, por lo que habrá que esperar hasta la semana siguiente para conocer la ubicación definitiva del peruano.

La posibilidad más favorable para Varillas es conquistar el título del Challenger 75 de Como. En ese caso, asegurará su regreso al Top 200 y Perú volvería a contar con tres representantes dentro de ese grupo después de 32 años.

La última vez ocurrió el 8 de agosto de 1994, con Jaime Yzaga en el puesto 24, Jaime Noriega en el 162 y Alejandro Aramburú en el 190. Para la actualización prevista para el 14 de septiembre de 2026, Ignacio Buse aparece en el lugar 33 y Gonzalo Bueno en el 168, mientras Varillas busca completar el trío.

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