Perú

La zona de Lima Metropolitana donde se producen más extorsiones: En total se registraron 13.800 denuncias

El transporte público, los comercios, las bodegas y las farmacias figuran entre los sectores afectados por amenazas y cobros ilegales, según cifras del Ministerio Público

Agentes de policía y serenazgo frente a un minimarket con fachada amarilla y cortina metálica cerrada. Hay conos de tráfico y un peatón en la acera
Efectivos policiales y de serenazgo custodian un minimarket en Trujillo tras la detonación de un artefacto explosivo, un presunto ataque extorsivo cerca de instituciones educativas. (Foto: Facebook / Trujillo Hoy )
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Lima Este concentra el mayor número de denuncias por extorsión en la capital, con más de 1.800 casos registrados durante el primer semestre del año, según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

La situación afecta a conductores, empresas de transporte, comerciantes y emprendedores, en un escenario donde el temor a nuevos ataques condiciona la vida diaria y la continuidad de los negocios.

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Entre enero y julio, el Ministerio Público recibió más de 13.800 denuncias por extorsión a escala nacional. La proyección del Observatorio de Criminalidad apunta a que el año cerraría con más de 32.600 denuncias. La cifra representa un promedio de 1.985 denuncias mensuales, 66 cada día y cerca de tres por hora.

Las amenazas llegan a través de mensajes, llamadas, ataques contra unidades de transporte y exigencias de pagos a cambio de permitir el funcionamiento de negocios y rutas.

El transporte público figura entre los sectores con mayor exposición. En los primeros seis meses del año, más de 21 empresas de transporte de la capital recibieron amenazas, de acuerdo con la información difundida. Los choferes enfrentan el riesgo incluso en unidades que ya cuentan con cámaras de seguridad o botones de emergencia.

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Tiene miedo que yo salga y ya no regrese a la casa por el mismo sistema que se está viviendo todos los días”, relató un conductor consultado para el informe de Latina Noticias. Su testimonio refleja la preocupación de quienes salen a trabajar bajo amenazas de bandas criminales.

Voceros de Santa Catalina advierten con iniciar un paro indefinido si no reciben respuestas.
Gremio de transportistas ya paralizaron operaciones ante la nula respuesta por parte de las autoridades ante los constantes ataques que sufren.

Lima Este lidera denuncias y La Libertad ocupa el segundo lugar

El reporte sitúa a Lima Este como el distrito fiscal con más denuncias por este delito en la capital. La zona incluye sectores donde las empresas de transporte han sufrido atentados y amenazas. Uno de los casos expuestos es el de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, cuyo patio de maniobras permanece bajo vigilancia policial tras hechos que afectaron a sus trabajadores.

La presencia de policías dentro y fuera de las instalaciones revela el nivel de riesgo que enfrentan las compañías de transporte. Una vecina consultada por el medio describió la incertidumbre que existe entre los usuarios.

A veces ya da miedo salir a la calle porque ya no sabes si vas a regresar o no, porque en cualquier momento, hasta en los buses. O sea, ya una no está libre de nada”, afirmó.

Fuera de Lima, La Libertad ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias por extorsión, con 1.625 casos durante el primer semestre. Desde 2022 hasta la fecha, esa jurisdicción acumuló 13.518 denuncias, según las cifras mencionadas en el informe.

“En el caso de La Libertad sabemos por los medios periodísticos y también por el problema que se puede advertir producto de las investigaciones fiscales que igualmente hay muchos sectores económicos, comerciales que vienen siendo afectados”, indicó una fuente especializada.

Las denuncias también mantienen una tendencia elevada en Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur, que sumaron 3.829 casos durante los primeros seis meses. En Lima Norte, emprendedores y comerciantes optan por establecerse en espacios pequeños o con menor exposición pública para reducir el riesgo de recibir amenazas.

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