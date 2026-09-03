Revelan que Paolo Guerrero no jugará ante Juan Pablo II: ¿Su presencia en el clásico ante Universitario está en serio riesgo?

El delantero arrastra una molestia que requiere al menos dos semanas de recuperación, por lo que quedaría fuera del duelo del 12 de septiembre ante Universitario de Deportes y quizá tampoco llegue ante ADT (Alianza Lima)

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Paolo Guerrero no viajará a Chongoyape para el partido del domingo 6 de septiembre entre Alianza Lima y Juan Pablo II College por la fecha 8 del Torneo Clausura. Pero la preocupación en el club blanquiazul va mucho más allá de ese compromiso: según la información manejada por la periodista Ana Lucía Rodríguez, del canal L1 MAX, el delantero tampoco llegaría al clásico ante Universitario de Deportes, programado para el 12 de septiembre.

La molestia que arrastra el atacante requiere un mínimo de dos semanas para sanar, un plazo que, en el mejor de los casos, lo dejaría al límite para el encuentro ante ADT en Matute, el siguiente compromiso liguero de los íntimos.

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“No creo que llegue al clásico”

Paolo Guerrero quedó fuera del duelo ante Juan Pablo II College y su presencia en el clásico corre peligro. Ana Lucía Rodríguez señaló que el delantero necesita al menos dos semanas para recuperarse. (Alianza Lima)

Fue durante una transmisión del programa Hablemos de MAX que Rodríguez soltó la información que encendió las alarmas en La Victoria. “Es real que Paolo Guerrero no va a llegar al partido del día domingo en Chongoyape”, afirmó la comunicadora. Ante la sorpresa de su colega Gustavo Peralta, quien le pidió que repitiera el dato, Rodríguez fue todavía más contundente: “No creo que Paolo llegue al clásico tampoco. Está sentido. La información que tengo es que lo que tiene es para mínimo dos semanas”.

Peralta, visiblemente impactado, resumió el panorama en pocas palabras: “Se pierde los partidos en Chongoyape y el clásico como mínimo”. Rodríguez confirmó esa lectura y añadió un dato adicional que complica aún más el horizonte del delantero: después del clásico, Alianza Lima tiene previsto enfrentar a ADT en el estadio Alejandro Villanueva. “Habría que ver si ahí llega Paolo”, señaló la periodista, aunque ella misma descartó esa posibilidad con base en los plazos de recuperación. “Considerando que lo que tiene es para mínimo dos semanas, no creo que llegue incluso al partido con ADT”.

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Un jugador que nunca llegó al cien por ciento

La nueva molestia de Paolo Guerrero llega después de varias semanas con problemas físicos. El delantero ya había sido reservado ante Melgar y terminó el duelo ante Garcilaso con dificultades para caminar. (Alianza Lima)

El trasfondo de esta situación es aún más delicado. Rodríguez subrayó que Guerrero no estaba físicamente completo antes de que se produjera esta nueva molestia, algo que el propio técnico Pablo Guede había reconocido en conferencia de prensa. “Paolo no estaba recuperado al cien por ciento, y esto lo dijo también Guede en su momento”, recordó la periodista.

Los antecedentes respaldan esa lectura. En el partido ante FBC Melgar en Arequipa, disputado a fines de agosto, el atacante ni siquiera fue considerado como titular por no encontrarse en condiciones físicas óptimas. El comando técnico lo utilizó como recurso de impacto desde el banco, con la intención de reservarlo para los minutos finales. Sin embargo, en el encuentro ante Deportivo Garcilaso en Matute, Guerrero sí arrancó de inicio, aunque fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo por Federico Girotti. Al retirarse del campo, el delantero fue visto cojeando, lo que disparó las alertas dentro del club.

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Tras ese partido, el atacante se sometió a estudios médicos por molestias en la zona posterior del muslo. Los resultados confirmaron lo que el entorno ya intuía: el tiempo de recuperación sería considerable.

El golpe deportivo para Alianza Lima en la recta final del Clausura

La baja de Paolo Guerrero complica a Alianza Lima en una etapa clave del Clausura, con partidos ante Juan Pablo II College, Universitario y ADT programados en menos de dos semanas. (Alianza Lima)

La ausencia de Guerrero llega en un momento crítico para los blanquiazules. El equipo dirigido por Guede enfrenta tres compromisos en menos de dos semanas —Chongoyape, el clásico y ADT— que pueden definir su posición en la tabla del Torneo Clausura. Perder al delantero en esa seguidilla representa un golpe sensible, tanto por su peso simbólico dentro del grupo como por las opciones ofensivas que aporta cuando está disponible.

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Rodríguez planteó una lectura posible sobre el uso que el cuerpo técnico podría darle a este período de inactividad forzada: que la pausa sirva para que Guerrero complete por fin la recuperación que venía postergando. “Me parece que la para va a servir para poder recuperarlo al cien por ciento”, indicó la periodista. En ese escenario, el regreso del atacante quedaría reservado para una etapa posterior del torneo, cuando el equipo espera contar con él en plenitud de condiciones.

Por ahora, Alianza Lima deberá reorganizar su esquema ofensivo para los partidos que se avecinan. La incógnita más urgente pasa por saber quién ocupará el lugar de Guerrero en Chongoyape. La más trascendente, en cambio, tiene nombre propio: si el ‘Depredador’ podrá estar disponible para el clásico ante Universitario, uno de los encuentros de mayor exigencia en el calendario blanquiazul.

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