Yiddá Eslava acusa a su expareja, Ángel Fernández, de deberle dinero y quedarse con sus cosas. YouTube: Sin Que Decir.

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Mayra Olivera, amiga cercana de Yiddá Eslava, respondió a las declaraciones de Ángel Fernández sobre el final de su relación con la actriz y aseguró que el fotógrafo mantendría una deuda pendiente con su expareja.

La joven actriz cuestionó que él se presente como afectado por la ruptura sin mencionar, según su versión, otros aspectos del vínculo.

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En ‘Sin + que decir’, Mayra afirmó que Fernández le debería 6 mil soles a Eslava y sostuvo que, tras la separación, se llevó objetos que habían sido comprados por la actriz, como una cama y un televisor. También aseguró que intentó retirar una refrigeradora, aunque finalmente ese electrodoméstico permaneció en el hogar.

Las declaraciones surgieron después de que el fotógrafo hablara sobre el fin de su relación de dos años con la exchica reality y actriz. En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, Fernández señaló que la ruptura fue decisión de Eslava y expresó que se sintió herido por la manera en que terminó el vínculo.

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Yiddá Eslava acusa a su expareja, Ángel Fernández, de deberle dinero y quedarse con sus cosas

La versión de Mayra sobre el final de la relación

Mayra sostuvo que la separación no ocurrió sin motivos y rechazó la idea de que Yiddá Eslava hubiera tomado una decisión repentina o injustificada. Para la amiga de la actriz, las recientes intervenciones de Fernández dejaron fuera temas que, desde su perspectiva, resultan relevantes para comprender el quiebre.

“Lo que pasa es que eso no es de a gratis, ojo. O sea, ella no le termina por loca obviamente. No es nada de loca”.

La joven insistió en que Fernández debería explicar la presunta deuda que, según afirmó, mantiene con Eslava.

“Por ejemplo, que le pregunten por qué no declara que le debe plata a Yiddá. Le debe seis mil soles a Yiddá. ¿Por qué no declara eso? No entiendo”, enfatizó.

Mayra cuestionó que el fotógrafo no hubiera mencionado ese asunto al hablar de la ruptura. Además, aseguró que la situación económica no sería el único aspecto que generó molestia luego de la separación.

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Los objetos que, según Mayra, retiró Ángel Fernández

La amiga de Yiddá Eslava también relató que Fernández habría retirado algunos bienes del hogar tras el fin de la relación. Según su versión, entre los objetos estuvieron una cama y un televisor que habían sido adquiridos por la actriz.

“Por qué no cuenta que se llevó la cama cuando terminaron, que Yiddá compró. Que se llevó la tele. Se quiso llevar la refri, pero le dijimos: ‘No, la refri se queda’”.

La socia de Yiddá volvió a cuestionar el tono de las declaraciones públicas del fotógrafo y sostuvo que no entiende por qué se presenta como víctima. “No entiendo por qué se hace la víctima, en serio. Y le debe plata. Y encima se la da de pobrecito”.

En otro momento, precisó que la compra de los objetos no habría sido compartida. “Exacto, se llevó tele y cama. Que compró Yiddá, ojo. Yiddá lo compró. No, nada, ni siquiera cincuenta, cincuenta. Nada”.

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Mayra, amiga de Yiddá Eslava, aseguró que Ángel Fernández mantendría una deuda de 6 mil soles con la actriz. YouTube: Sin +Que Decir.

El trabajo que Fernández realizó con Eslava

Mayra afirmó que Ángel Fernández recibió oportunidades laborales a partir de su vínculo con Yiddá Eslava. Según indicó, el fotógrafo trabajó durante un tiempo en la empresa que tenía la actriz y también participó en proyectos vinculados a su carrera.

“Yo opino, voy a decir esto. Debe estar... yo creo que él debe estar agradecido con Yiddá. O sea, ¿por qué? Porque igual le dio trabajo. Trabajó buen tiempo con nosotros en la empresa que tenía Yiddá. Era el fotógrafo de la empresa”, expresó

La amiga de la actriz agregó que Fernández también tomó fotografías para una película. Con ese antecedente, consideró que el fotógrafo debería reconocer el respaldo que, según su versión, recibió durante la relación.

Mayra aclaró que no tiene una opinión negativa sobre Fernández como persona, pero consideró que no era una pareja compatible para Eslava. Su recomendación para la actriz estaba vinculada al ritmo de vida y a la importancia que ella le asigna al trabajo.

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Mayra afirmó que Fernández trabajó como fotógrafo en la empresa de Yiddá Eslava y participó en proyectos de la artista. YouTube: Sin +Que Decir.

“No era para ella”: el consejo de su amiga

“Tienes que estar con alguien que tenga el mismo ritmo que tú, que sea trabajador”, recordó Mayra sobre el consejo que le dio a Yiddá Eslava. La joven remarcó que su comentario no buscaba descalificar al fotógrafo, sino explicar por qué, a su parecer, la relación no funcionó.

“No me parece mal chico, pero no era para ella”, precisó la amiga de Eslava al referirse directamente a Fernández.

Por su parte, Ángel Fernández había expresado su malestar por el desenlace de la relación en ‘Magaly TV La Firme’. El fotógrafo sostuvo que se sintió lastimado por la ruptura y cuestionó que, según dijo, se generaran expectativas sobre una posible mejora del vínculo.

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“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más pues ¿No? Que no ilusione a la gente. Por supuesto (me hizo daño). Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar”.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.