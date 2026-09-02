“Nos quieren desestabilizar”, la tajante postura del administrador de Alianza Lima sobre pagos al representante de Paolo Guerrero

El administrador de Alianza Lima se pronunció sobre el caso del representante de Paolo Guerrero.

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La polémica se instaló en Alianza Lima después de que se reveló que Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, recibió pagos de la institución de manera externa. El periodista Enrique de la Rosa expuso que el agente no figuraba con un sueldo, pero cobraba por trabajos externos vinculados con el área de comunicaciones.

Esa información generó muchas reacciones entres los hinchas ‘blanquiazules’ que pedían explicaciones al respecto. Por ello, el administrador del club victoriano, Alfredo Arosemena, salió al frente y fue contundente para aclarar dicho afirmación.

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“Han mezclado una cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos explicado a los socios. Y la única referencia a este señor, que yo no tengo el gusto de conocerlo, es porque un socio nos hace una pregunta puntual si teníamos alguna relación comercial o contractual con el señor Sapio, representante de Paolo Guerrero. Y yo le respondí que actualmente no tenemos ninguna relación comercial ni contractual con el señor Sapio, que había una relación comercial donde él daba asesoría en temas de comunicación y que se le ha pagado la última factura”, declaró el mandamás de los ‘íntimos’ en conversación con el programa ‘A Presión’.

Alfredo Arosemena se pronunció sobre la polémica que implica al agente del 'Depredador'. (A Presión)

Además, Arosemena dio la contundente razón por la que se decidió no seguir contando con los servicios de Sapio.

“Además, de mutuo acuerdo, tanto el señor Sapio como el Club Alianza Lima han decidido rescindir el contrato en muy buenos términos. ¿Por qué? Porque el señor Sapio es el representante del señor Paolo Guerrero y él se dedica a cuidar los intereses del señor Paolo Guerrero. Además, nosotros como Alianza Lima también queremos cuidar y cuidamos a Paolo Guerrero, que es un jugador extraordinario, al que queremos mucho, al que protegemos y al que cuidamos, y queremos que siempre juegue y esté en el mejor nivel posible", añadió.

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“Nos quieren desastibilizar”

Alfredo Arosemena fue contundente en precisar que es falso el cuantioso monto que se viene especulando sobre el pago que habría recibido Gabriel Sapio por parte de Alianza Lima. El administrador precisó que este tipo de información solo busca hacer daño al club y Paolo Guerrero.

“Ahora, hablan de unos montos; yo no puedo, por un tema de confidencialidad, hablar de montos, pero me parece alucinante. No llega ni a la décima parte de lo que hablan, hasta menos la factura que hemos pagado. Yo creo que esto es para desestabilizar al grupo, para hacerle daño a Paolo. Acá, yo creo que hay algún tipo de interés, y me apena mucho, la verdad”, apuntó.

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La derrota en Matute complicó las aspiraciones de Alianza Lima en el Clausura. Mr. Peet señaló que ahora deberá ganar ante Juan Pablo II y en el clásico, además de esperar otros resultados. (Liga 1)

¿Alianza Lima está en quiebra?

La caja negativa de 25 millones de soles mencionada en las finanzas de Alianza Lima no implica que el club esté en quiebra ni en déficit, según explicó Arosemena. El directivo sostuvo que las obligaciones se encuentran garantizadas y que la cifra refleja la forma en que se administraron los recursos en etapas anteriores.

“Alianza Lima no está en quiebra”, afirmó Arosemena a América Deportes. También aseguró que todos los proveedores están pagados y que no existe ninguno con una deuda superior a 60 días.

El representante del club diferenció la falta de liquidez de una insolvencia. “Son 25 millones de soles de caja negativa. Una cosa es tener caja negativa, y otra cosa es que estemos en quiebra”, señaló.

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Según explicó, las administraciones previas recurrieron a adelantos de patrocinios para equilibrar la caja y atender sus compromisos. Arosemena rechazó que esos movimientos equivalgan a deudas con proveedores.

Alfredo Arosemena tomó el cargo de administrador de Alianza Lima en reemplazo de Fernando Cabada. - créditos: Alianza Lima