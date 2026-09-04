Seis congresistas dejarían Juntos por el Perú para sumarse a Fuerza Popular y Renovación Popular

Versiones apuntan a que cuatro congresistas pasarían a Fuerza Popular y otros dos a Renovación Popular. Desde JP aseguran que la bancada permanece cohesionada | Video: Panamericana

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Los rumores sobre una fractura interna en la bancada de Juntos por el Perú (JP) cobran cada vez más fuerza en los pasillos del Congreso de la República. Al menos seis legisladores estarían evaluando abandonar la agrupación liderada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez para incorporarse a otras fuerzas políticas: cuatro de ellos pasarían a Fuerza Popular y otros dos a Renovación Popular.

Uno de los parlamentarios que ya había expresado públicamente su disconformidad con Juntos por el Perú fue el diputado Marlon Aguirre, quien cuestionó las “actitudes negativas y matonescas” del vocero Ernesto Zunini. En declaraciones a medios nacionales, el legislador dejó abierta la posibilidad de incorporarse a otra bancada; sin embargo, este viernes aseguró que, por el momento, permanecerá en JP.

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“De mi persona, ya se está superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se ha tenido”, señaló Aguirre al ser consultado sobre las diferencias que había mantenido al interior de la agrupación, surgidas luego de la cuestionada designación de la diputada Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, como presidenta de la Comisión de Energía y Minas.

Ante la pregunta de si tenía previsto pasar a otra bancada, el legislador respondió: “No, todavía no”. Luego precisó que continuará en Juntos por el Perú: “Todavía voy a quedar en JP”.

El diputado Marlon Aguirre cuestiona la conducción de Ernesto Zunini y señala falta de democracia interna en la bancada de Juntos por el Perú. (Infobae Perú)

Juntos por el Perú niega una posible disidencia

Mientras crecen las versiones sobre una eventual salida de parlamentarios, desde Juntos por el Perú descartaron que exista una ruptura dentro de la bancada.

El senador Jaime Quito aseguró que sus integrantes permanecen cohesionados y que mantienen el objetivo político con el que llegaron al Congreso.

“Por supuesto que estamos cohesionados y sólidos porque sabemos a qué hemos venido aquí al Congreso: a cumplir la tarea y el papel que el pueblo nos ha encomendado”, sostuvo.

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Quito cuestionó además al actual Gobierno y afirmó que la bancada tiene como una de sus prioridades ejercer oposición frente al régimen que, según dijo, “pretende ser dictatorial”.

Fuerza Popular y Renovación Popular descartan incorporaciones

Las bancadas señaladas como posibles destinos de los legisladores también marcaron distancia de las versiones sobre un eventual pase de integrantes de JP.

Integrantes de la bancada de diputados de Juntos por el Perú registran discrepancias internas con Ernesto Zunini. (Infobae Perú)

El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que su agrupación no ha recibido ninguna propuesta, por ahora “formal” de congresistas que busquen incorporarse a sus filas.

“No hemos recibido ninguna propuesta formal y, si lo recibiéramos, tendría que sujetarse primero a un acuerdo, a una reunión entre nosotros para ver la pertenencia de esto”, declaró al ser consultado sobre las especulaciones.

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Por su parte, la diputada Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, señaló que tiene conocimiento de que existe malestar entre algunos parlamentarios de la oposición, aunque evitó confirmar que se produzcan incorporaciones.

“Tengo entendido que habría bastante malestar en algunos. Fuerza Popular tiene las puertas abiertas a todos aquellos que quieran aportar al país más allá de a qué bancada pertenezcan”, manifestó.

Plantean modificar las reglas para cambiar de bancada

En medio de las versiones sobre posibles movimientos parlamentarios, la diputada de Juntos por el Perú Katherine Palomino, vinculada sentimentalmente con el expresidente Pedro Castillo, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Reglamento del Congreso respecto al cambio de bancada.

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La iniciativa plantea que un congresista que haya renunciado o haya sido expulsado de un grupo parlamentario pueda incorporarse a otra bancada en más de una oportunidad. Actualmente, la normativa establece restricciones para estos movimientos y contempla la posibilidad de incorporarse a otro grupo parlamentario una sola vez.