Ethel Pozo admite error al mencionar a Viviana Rivasplata, pero la cuestiona por involucrar a Sofía Franco: “También tiene un hijo”

Ethel Pozo admite que cometió error al mencionar a Viviana Rivasplata pero la acusa de lo mismo con Sofía Franco: “Ella también tiene un hijo”. YouTube: Sin Que Decir.

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Ethel Pozo admitió que cometió un error al mencionar a Viviana Rivasplata cuando recordó episodios vinculados a Roberto Martínez, Gisela Valcárcel y el pasado de la exreina de belleza.

La conductora de ‘Sin + Que decir’ reconoció que, aunque considera verdadera la información que contó al aire, después pensó en las consecuencias que sus palabras podían tener para la familia de Rivasplata.

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La hija de Gisela Valcárcel sostuvo que la exreina de belleza tiene razón al expresar molestia porque se revivan hechos de hace casi tres décadas. Sin embargo, Pozo señaló que la empresaria también involucró a Sofía Franco al plantear que ella habría sido la mujer que acompañó a Roberto Martínez a un concierto de Luis Miguel, pese a que la conductora también tiene un hijo.

El intercambio surgió después de que Rivasplata negara recordar haber asistido a un concierto de Luis Miguel junto a Martínez, tal como relató Ethel Pozo. La empresaria indicó en el streaming ‘Q’Bochinche’ que, según la versión que recibió del exfutbolista, la mujer que lo acompañó a un espectáculo era Sofía Franco.

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Ethel Pozo reconoció que, tras mencionar a Viviana Rivasplata al aire, pensó en el impacto que el tema podía tener en sus hijos. YouTube: Sin + Que Decir.

Ethel Pozo reconoce que pensó en los hijos de Viviana Rivasplata

Durante la conversación en ‘Sin + Que decir’, Ethel Pozo contó que, luego de hablar sobre Viviana Rivasplata en el programa, reflexionó sobre el impacto que podía tener ese relato en el entorno familiar de la empresaria.

“Yo el día que se los conté aquí y luego me fui a mi casa y claro, es de humanos reconocer y ver cómo uno siempre puede mejorar, ¿no? Yo cuando me fui a mi casa dije: ‘Pucha, he mencionado a Viviana’”.

Pozo insistió en que no se retracta de haber contado una versión que considera cierta, pero reconoció que el tema podía generar incomodidad en los hijos de Rivasplata. La conductora relacionó esa reflexión con su propia experiencia de adolescencia, cuando le afectaban los comentarios que se hacían sobre Gisela Valcárcel.

“Yo he contado una verdad, porque eso digo jamás yo no miento, pero he contado algo que de repente sí le puede hacer daño a sus hijos. Ahí me acordé. Sí, cuando vine acá y me fui a mi casa dije: ‘Pucha, y ella tiene un matrimonio, sus cinco hijos ya, ¿no?’. Uno siempre, yo he vivido el tema cuando pasó esto, yo era chica, tenía quince, dieciséis años y me dolía las cosas que se podían decir de mi mamá. Entonces dije: ‘Ay, para qué’, dije”.

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La presentadora afirmó que, al ver las recientes declaraciones de Rivasplata, entendió parte de su incomodidad.

“Bueno, y ayer que la veía mortificada y decía: ‘Pero es que por qué dicen esto, ya pasó tres décadas’, se la doy. O sea, de verdad que ella ha construido ya un matrimonio, ya pasó finalmente, es un rollo de ella, de mi mamá y de Roberto”.

La respuesta de Ethel por la mención a Sofía Franco

Ethel Pozo también se refirió al cuestionamiento que Viviana Rivasplata hizo contra Gisela Valcárcel. La empresaria consideró que la conductora tenía un “doble discurso” al evitar hablar de Javier Carmona por la existencia de una hija, pero sí mencionar su historia personal con Roberto Martínez.

Para Pozo, esa observación abrió una contradicción porque Rivasplata, al responder sobre el supuesto concierto de Luis Miguel, mencionó a Sofía Franco como posible acompañante de Martínez. La conductora remarcó que Franco también es madre y que su hijo puede escuchar versiones sobre una situación en la que ella ha sido involucrada.

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“Pero a veces cuando uno está al aire en vivo, por contar la verdad, uno involucra a un tercero, como en este caso ahora ella ha hablado sobre Sofía Franco y ella también es mamá y también hay un niño que ahora escucha algo que no cuadra en la historia”.

La controversia se originó por el relato que Pozo compartió acerca de un concierto de Luis Miguel. Según explicó, la versión le llegó a Gisela Valcárcel años después, cuando Maritere Braschi le comentó que Roberto Martínez y Viviana Rivasplata habrían estado ubicados detrás de ella durante el espectáculo.

Rivasplata no afirmó que ese episodio fuera falso, pero sostuvo que no lo recuerda. En Q’Bochinche, señaló que asistió a varios conciertos del cantante mexicano, aunque no tiene memoria de haber ido con Martínez. También dijo que, de acuerdo con lo que él le contó, habría acudido a un show con Sofía Franco.

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La conductora de Sin + Que decir sostuvo que Viviana Rivasplata también involucró a Sofía Franco al hablar del concierto de Luis Miguel. YouTube: Sin + Que Decir.

La versión sobre las flores y el concierto de Luis Miguel

Ethel Pozo afirmó que Viviana Rivasplata no desmintió todos los elementos que ella llevó al programa. En particular, se refirió a la versión sobre las flores que aparecían en el set de Gisela Valcárcel y a las distintas interpretaciones sobre quién estuvo con Roberto Martínez aquella noche.

“No me ha desmentido porque lo que yo he dicho es verdad. Lo de las flores es verdad, ella lo ha contado, ella se lo cuenta a mi mamá y yo lo cuento acá en vivo. Esta persona seguramente coincide, como dice Viviana, ¿qué habrá sido verdad?, ¿qué habrá sido mentira? El tema del concierto yo tengo una versión y ella dice ahora que fue otra rubia”.

En su entrevista, Viviana Rivasplata contó que Roberto Martínez le decía que estaba separado y negó que él enviara flores a Gisela Valcárcel. “Yo le decía al principio, oye, ¿tú estás casado no? y él me decía ‘No, estoy separado, que no sé qué’. Oye, pero todo el mundo dice que le mandas flores (a Gisela). Y me dice: ‘No, esas (las flores) se las manda producción’”.

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La empresaria sostuvo que su relación con Martínez comenzó cuando él ya había firmado su divorcio. Además, señaló que tanto ella como Gisela Valcárcel fueron afectadas por las acciones de una misma persona.

“Nos engañó la misma persona, digamos, ¿no? Y eso hay que ponerlo claro. Nunca acá hubo un juego por mi parte que no sea el correcto”, afirmó Rivasplata.

Viviana Rivasplata indicó que han pasado casi tres décadas desde esa etapa y consideró incómodo que el tema vuelva a instalarse públicamente. “Acá hay tres lados de la historia: el de él, que él solo conocerá qué engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y tranquilo por mi parte; y el de ella, que también es válido, porque, bueno, a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

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Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q’Bochinche.