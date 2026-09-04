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Fernando Cabada niega responsabilidad en desbalance de Alianza Lima y apunta contra nueva gestión: “Sé qué tocaron los números”

El exadministrador de la entidad victoriana se deslindó del déficit que presentó la institución. “He hecho un informe de salida donde está toda la información”, señaló

Fernando Cabada se desmarcó del déficit financiero en Alianza Lima.
Fernando Cabada se desmarcó del déficit financiero en Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.
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Fernando Cabada rechazó que su administración sea responsable del supuesto desbalance de 25 millones de soles en Alianza Lima y cuestionó la versión que atribuye a la nueva gestión el hallazgo y la corrección de esa cifra. El exadministrador afirmó que dejó un informe con los documentos de su salida y aseguró que conoce los movimientos que habrían alterado los números presentados ante la opinión pública.

Las declaraciones se producen después de que Fernando Farah, máximo acreedor del club victoriano, describiera una situación económica adversa tras el cambio de administración. Cabada respondió a esos cuestionamientos en diálogo con ‘Latina Deportes’ y sostuvo que la exposición pública de las diferencias perjudica a la institución.

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“Es absolutamente mentira. Lo primero que quiero decirte es que no se debería estar hablando de Alianza Lima. Quien pone a Alianza Lima en boca de todos le está haciendo daño a la institución. Hay gente que, para brillar, apaga luces”, manifestó.

El exadministrador sostuvo que cuenta con elementos para refutar la existencia del déficit que se le atribuye a su etapa. También cuestionó que se asegure que la administración entrante corrigió una situación de esa magnitud en un plazo reducido.

El exadministrador de la entidad 'íntima' negó rotundamente que durante su estancia como mandamás del club se haya generado el déficit de 25 millones de soles que pone sobre la lupa a las autoridades en la escuadra de La Victoria. Crédito: Latina Deportes.

“He hecho un informe de salida donde está toda la información. Decir luego que esto estaba así, pero que lo hemos solucionado... Una persona que entra hace cinco semanas y se fue de vacaciones dos semanas no puede decir que encontró un desbalance de 25 millones de soles, pero que él lo solucionó”, declaró.

Cabada comparó la crisis de 2023 con el escenario que vive Alianza Lima en 2026

Fernando Cabada también estableció un paralelismo entre la coyuntura actual y la que vivió Alianza Lima en 2023. El exadministrador recordó que el equipo había ganado el Torneo Apertura, pero sostuvo que las disputas internas entre quienes tomaban decisiones terminaron por afectar la estabilidad del club y, posteriormente, el desempeño deportivo.

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Según su versión, la presencia de integrantes con mayor exposición dentro del Fondo Blanquiazul generó tensiones que se trasladaron a la conducción institucional. Cabada atribuyó a “egos” y “celos ciegos” la inestabilidad de aquel periodo, que culminó con un desenlace adverso para el cuadro ‘blanquiazul’ en el campeonato.

El que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Acordémonos que en el año 23, por un tema de egos, los mismos protagonistas de hoy generaron una inestabilidad que, habiendo ganado el Torneo Apertura, nos llevó a un desenlace que no era positivo”, declaró.

El exadministrador en las oficinas de La Victoria se refirió a la situación del club luego que se revelara el desbalance de 25 millones de soles en las arcas de la institución. Crédito: Latina Deportes.

Para Cabada, el debate generado por el supuesto déficit de 25 millones de soles y las diferencias entre exautoridades y dirigentes actuales pueden tener efectos en el primer equipo si no se resuelven. Por ello, pidió que las principales autoridades de la institución dejen de buscar responsables y enfoquen sus decisiones en el orden administrativo.

Estamos a tiempo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Que se concentren en lo importante: generar estabilidad dentro de la institución al servicio del área deportiva”, concluyó.

Cabada afirmó que puede refutar la cifra difundida sobre Alianza Lima

El exadministrador insistió en que no acepta la versión sobre un déficit millonario. “No estoy de acuerdo con la mentira de los 25 millones. Tengo cómo desmontarla, porque hasta sé qué fue lo que hicieron para tocar los números. Y, peor todavía, que digan que lo solucionaron en tres semanas”, expresó.

La controversia instaló un cruce público entre representantes de distintas etapas de la conducción de Alianza Lima. Mientras Cabada cuestiona los datos difundidos y reclama que se revise su informe de salida, Farah afirmó que la actual administración recibió una institución con compromisos económicos que no esperaba encontrar.

Fernando Farah, principal acreedor del club victoriano, dio detalles de la realidad económica que viven los 'blanquiazules'. (TV Perú)

El máximo acreedor explicó en el programa ‘En Pared’, de TV Perú, que asumieron la conducción sin conocer en detalle el estado financiero del club. Según relató, el grupo tomó la decisión de afrontar la situación cualquiera fuera el escenario, aunque afirmó que la dimensión de los gastos superó sus previsiones.

“Uno desde afuera comienza a ver cosas que no le gustan. Entramos sin saber qué había, sin saber nada y dijimos: ‘Esté como esté, lo vamos a voltear, lo vamos a arreglar’, solo que nunca esperamos la situación económica que hemos encontrado”, indicó Farah.

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