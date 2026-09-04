Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto de Luis Miguel con Roberto Martínez: “No me acuerdo”

Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto de Luis Miguel con Roberto Martínez

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Viviana Rivasplata afirmó que no recuerda haber asistido a un concierto de Luis Miguel junto a Roberto Martínez, luego de que Ethel Pozo relatara que ambos habrían estado detrás de Gisela Valcárcel durante una presentación del cantante mexicano. La exreina de belleza respondió sobre el tema en el streaming ‘Q’Bochinche’.

Rivasplata no negó haber asistido a conciertos de Luis Miguel, pero sostuvo que no tiene recuerdos de haber ido con el exfutbolista. En cambio, indicó que Martínez le contó que había acudido a un show junto a Sofía Franco, a quien identificó como amiga de Ethel Pozo.

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La declaración surge después de que Ethel Pozo compartiera en el pódcast ‘Sin + Que Decir’ una versión que, según explicó, conoció por el relato de Gisela Valcárcel. La conductora señaló que, años después del concierto, Maritere Braschi le contó a su madre que Roberto Martínez y Viviana Rivasplata habrían estado detrás de ella durante el espectáculo.

Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto con Roberto Martínez. IG: Q'Bochinche.

Viviana Rivasplata respondió sobre el concierto de Luis Miguel

Durante la conversación con Samuel Suárez, Viviana Rivasplata fue consultada por la posibilidad de que hubiera asistido a un concierto de Luis Miguel junto a Roberto Martínez. La empresaria señaló que, aunque acudió a varios espectáculos del artista, no recuerda haber compartido uno de ellos con quien luego fue su esposo.

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“Yo me acuerdo que él me había dicho que se había ido a un concierto, pero con Sofía Franco. Yo le decía al principio, ¿no? Oye, ¿tú estás casado? No, si estoy separado, que no sé qué. Oye, pero todo el mundo: ay, acá están las flores, las cosas, ¿no? Y dice: «No, eso se las manda producción». Eso sí fue verdad, que yo le comenté a Gisela, claro. Jugadorazo, todo lo del floro que hablaba. Ahora, decía muchas cosas. ¿Qué será verdad, qué será mentira? No lo sé. Y lo del concierto, en ese momento.”

Ante una nueva pregunta sobre el supuesto concierto, Rivasplata insistió en que no podía confirmar esa versión porque no lo recuerda. Además, mencionó que la información que recibió de Martínez en aquel momento se refería a Sofía Franco.

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“No, yo he ido a varios conciertos de Luis Miguel, pero no me acuerdo de haber ido con él. No me acuerdo, honestamente, te lo juro por Dios, no me acuerdo. Yo me acuerdo que él me había dicho que se había ido a un concierto, pero con Sofía Franco. Y dijo: «Ay, acabo de irme a un concierto con Sofía, que es amiga de Ethel».”

Samuel Suárez planteó que podría tratarse de una confusión sobre la identidad de la mujer que habría estado con Roberto Martínez en el concierto. “Es posible que haya sido un teléfono malogrado y que la rubia de atrás fue Sofía Franco, pero no a Luis Miguel”, comentó el conductor. Rivasplata respondió que no tendría inconvenientes en reconocerlo si conservara ese recuerdo: “Yo jamás me he escondido. A mí me da igual decir si he ido o no, porque qué conch*** el otro”.

Viviana Rivasplata se pronunció sobre las menciones a Roberto Martínez y Gisela Valcárcel en Q’Bochinche. YouTube: Q+.

La versión que contó Ethel Pozo sobre Gisela Valcárcel

Ethel Pozo se refirió al episodio en ‘Sin+ Que decir’, donde habló sobre la relación que mantuvieron Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. Según su versión, el exfutbolista se acercó a la conductora durante el concierto y le explicó que había asistido con un amigo y una mujer, pero que era su acompañante quien tenía interés en ella.

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De acuerdo con el relato difundido por Pozo, Gisela Valcárcel no habría conocido entonces todos los detalles de lo ocurrido. La conductora indicó que pasaron varios años hasta que su madre recibió otra versión sobre aquella noche.

“Pasan los años y Maritere Braschi le dice a mi mamá qué fue lo que había pasado en el concierto de Luis Miguel y le dice que Roberto y Viviana habían estado detrás de ella, mi mamá nunca lo supo”, contó Ethel Pozo.

La versión de Pozo contrasta con la respuesta de Viviana Rivasplata, quien no afirmó que el hecho fuera falso, sino que dijo no recordarlo. La empresaria señaló que sí asistió a diversos conciertos de Luis Miguel, aunque descartó tener memoria de haber acudido a uno junto a Roberto Martínez.

El intercambio se produce en medio de las recientes declaraciones de Rivasplata sobre las menciones a su vínculo con Martínez en El poder de ser tú, el libro de Gisela Valcárcel. La exreina de belleza había expresado que volver a ser relacionada con esa etapa de su vida le resulta incómodo.

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Ethel Pozo narra cómo odió por años a Viviana Rivasplata hasta que descubrió la verdad: Roberto Martínez le hizo creer que su romance con Gisela Valcárcel era un show armado por la producción.

Rivasplata cuestionó que se retome una historia de hace casi tres décadas

En la misma entrevista, Viviana Rivasplata indicó que han pasado casi tres décadas desde los hechos relacionados con su relación con Roberto Martínez. La empresaria señaló que tiene hijos, esposo y 17 años de relación, por lo que considera que ha construido su vida lejos de ese episodio.

“Honestamente, no es agradable. No voy a mentir, no voy a poner caretas acá. No es agradable porque, si bien es cierto, es una etapa que hay que validar también los sentimientos de las personas, también, si bien es cierto, han pasado casi tres décadas y cada uno ha continuado con su vida, a mí también, digamos, en su época, a mí también me engañaron”.

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Rivasplata sostuvo que tanto ella como Gisela Valcárcel fueron afectadas por las acciones de una misma persona. “Nos engañó la misma persona, digamos, ¿no? Y eso hay que ponerlo claro. Nunca acá hubo un juego por mi parte que no sea el correcto”, afirmó al referirse a las especulaciones que circularon sobre aquella historia.

La empresaria también recordó que conversó con Gisela Valcárcel años atrás, cuando nació su primer hijo. Según contó, buscó cerrar versiones que consideraba incorrectas y que habían permanecido alrededor de su vínculo con Roberto Martínez.

“Me he sentado con ella a hablar, he bailado en el show. Lo de sentarnos a conversar hace bastantes años, casualmente fue cuando nació mi primer hijo, porque quise poner un punto final, digamos, a especulaciones que no eran ciertas tampoco”.

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Viviana Rivasplata confiesa que le parece desagradable que Gisela Valcárcel vuelva a contar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q'Bochinche.

Viviana Rivasplata habló de las tres versiones sobre lo ocurrido

Para Rivasplata, el episodio tiene tres perspectivas: la de Roberto Martínez, la de Gisela Valcárcel y la suya. La exreina de belleza sostuvo que solo el exfutbolista conoce qué información fue cierta y cuál no durante ese período.

“Entonces,es parte de su sentir, de su lado de la historia. Acá hay tres lados de la historia: el de él, que él solo conocerá qué engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y tranquilo por mi parte; y el de ella, que también es válido, porque, bueno, a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

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Rivasplata afirmó que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya había firmado su divorcio. También sostuvo que él estaba separado cuando la buscó y que ambos decidieron iniciar una relación que más adelante terminó en matrimonio.

“Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también”.

La empresaria cuestionó que el tema vuelva a instalarse públicamente después de tantos años. “La gente vuelve a tomar un tema que no tiene fundamento y que, digamos, no es agradable para nadie”, dijo. Además, señaló que, según su percepción, la situación resulta incómoda tanto para ella como para Gisela Valcárcel.

“Es un, un momento desagradable para mí, desagradable para ella, porque una sola persona, pues, de alguna manera jugó con ambas. En diferentes tiempos, en el mismo, no lo sabemos”, añadió.

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q’Bochinche.