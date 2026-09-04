Reniec atenderá de manera excepcional este sábado 5 y domingo 6 de setiembre

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá de forma excepcional 117 oficinas este sábado 5 de setiembre y otras 18 el domingo 6, con el fin de que la ciudadanía tramite o recoja su DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La jornada incluirá sedes de 21 regiones y centros de atención de Lima.

Según la información difundida por la entidad, el sábado los locales habilitados ofrecerán trámite y entrega del documento de identidad. La mayor parte atenderá desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m.; los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) considerados en la relación atenderán entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m.

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Las oficinas estarán distribuidas en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. La ampliación busca facilitar la renovación, el duplicado, la inscripción por primera vez y el recojo de documentos pendientes.

Antes de acudir, se recomienda revisar cuidadosamente qué local atenderá cada día, su horario y los servicios disponibles. La relación completa de oficinas habilitadas puede consultarse en este ENLACE.

Qué servicios estarán disponibles el domingo

El domingo, Reniec abrirá 18 puntos de atención en Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Tumbes, todos entre las 8:15 a. m. y las 12:45 p. m. En Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes, los usuarios podrán tramitar y recoger su DNI. En siete oficinas de Lima, la atención quedará limitada a los trámites.

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Los centros de San Juan de Miraflores, Independencia, Chosica, Áncash, Callao, Puente Piedra y Santa Anita no entregarán documentos durante esa fecha. Reniec precisó que la medida dominical solo comprende las sedes señaladas.

“La atención extraordinaria corresponde únicamente a los locales incluidos en la relación oficial”, recordó el organismo en su comunicado.

DNI vigente será clave para votar el 4 de octubre

La campaña coincide con la cercanía de los comicios subnacionales del domingo 4 de octubre. Según el padrón electoral aprobado en junio, 26.314.724 personas están habilitadas para votar. De ese total, 26.314.648 podrán sufragar en las elecciones regionales; a ellas se sumarán 76 ciudadanos extranjeros con derecho a participar en las elecciones municipales.

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El documento vigente permite ejercer el voto y realizar operaciones legales, bancarias y comerciales. Por ello, la entidad recomendó verificar previamente la sede, el horario y el servicio disponible antes de salir de casa. Los trámites en los Centros MAC requieren una cita previa, que debe solicitarse mediante la línea 1800 de Aló Plataforma MAC Perú por los canales oficiales disponibles.

¿Se puede votar en las elecciones municipales y regionales con el DNI vencido?

La respuesta es afirmativa. La prórroga dispuesta por RENIEC habilita el uso del DNI azul, amarillo o electrónico, incluidas las versiones DNIe 1.0, 2.0 y 3.0, aunque el documento se encuentre vencido o próximo a caducar. La disposición aplica de forma exclusiva para el día de la votación y no restituye la validez del documento para otros trámites civiles, administrativos o financieros.

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“La falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio”, precisa la resolución del organismo, citada por la agencia Andina. La entidad recomienda, sin embargo, que una vez concluido el proceso electoral los ciudadanos regularicen la situación de su documento mediante el trámite de renovación correspondiente.