Concierto de María Becerra en Perú: precios, preventa y cómo comprar las entradas para su show

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La cantante argentina María Becerra regresará a Lima para presentar el Quimera Tour, una gira vinculada a su tercer álbum de estudio y centrada en canciones de distintas etapas de su carrera.

La artista volverá al país con un repertorio que incluiría canciones como “¿Qué Más Pues?“, ”Corazón Vacío", “Automático”, “Ojalá”, “Miénteme” y “Los del Espacio”. La selección final dependerá del formato que utilice durante la gira y de las adaptaciones previstas para cada ciudad.

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¿Cuándo y dónde será el concierto?

El concierto de María Becerra será el próximo miércoles 4 de noviembre de 2026 en Costa 21, en el distrito de San Miguel.

Concierto de María Becerra en Perú: fecha y lugar

Preventa, precios y descarga de entradas

La preventa de entradas comenzará este viernes 4 de septiembre a las 11.00 y continuará el sábado 5 de septiembre a través de Teleticket. Ofrecerá un beneficio de hasta 15% de descuento para clientes de Interbank, sujeto al stock destinado a esa etapa.

Los precios de preventa serán los siguientes:

Campo: S/ 280

Tribuna Derecha, numerada: S/ 190

Tribuna Izquierda, numerada: S/ 190

Tribuna General 1: S/ 120

Tribuna General 2: S/ 120

Una vez finalizada la preventa, las entradas tendrán estos precios regulares:

Campo: S/ 317

Tribuna Derecha, numerada: S/ 220

Tribuna Izquierda, numerada: S/ 220

Tribuna General 1: S/ 141

Tribuna General 2: S/ 141

Según la información de Teleticket, la descarga de los boletos electrónicos estará habilitada desde dos días antes del evento. Para el concierto de María Becerra, los E-tickets podrán descargarse desde el 1 de noviembre en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal de cada comprador.

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Concierto de María Becerra en Perú: precios de las entradas para su show

¿Cómo comprar las entradas en Teleticket?

La compra de entradas se realizará de forma digital mediante la plataforma Teleticket. Antes del inicio de la preventa, los asistentes deberán crear una cuenta personal, completar los datos solicitados y validar el correo electrónico a través del enlace que envía el sistema.

Una vez confirmado el registro, los usuarios deberán buscar el evento “María Becerra” en el buscador de la plataforma y seleccionar el banner correspondiente. El nombre oficial del concierto puede variar, por lo que será necesario verificar la denominación que figure en Teleticket.

Luego, los compradores ingresarán a una cola virtual que asignará turnos según el orden de llegada. La recomendación de los organizadores es no actualizar la página para evitar perder la posición asignada.

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Cuando llegue el turno, será posible elegir la zona y el precio disponibles, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con el proceso de pago. Tras ingresar los datos de una tarjeta de crédito o débito y completar la operación, la confirmación quedará registrada en la cuenta personal de Teleticket.

María Becerra volverá a Lima el 4 de noviembre de 2026 con su gira Quimera Tour.

Qué propone el ‘Quimera Tour’ de María Becerra

La presentación en Lima forma parte de la promoción de Quimera, publicado en noviembre de 2025. El álbum es el tercer trabajo de estudio de María Becerra e incluye colaboraciones con Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu.

El proyecto plantea distintas dimensiones emocionales y personales a través de personajes o alter egos. Esa idea fue trasladada a los shows de la gira mediante recursos audiovisuales, cambios de vestuario y una puesta escénica que acompaña cada bloque del repertorio.

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La producción adelantó que el Quimera Tour desarrollará una narrativa visual alrededor de esos universos. El concierto combinará canciones del nuevo álbum con temas que marcaron momentos anteriores de la carrera de la cantante.

Entre sus canciones más reconocidas figura ¿Qué Más Pues?, su colaboración con el colombiano J Balvin. También integran su repertorio Miénteme, junto a Tini; Automático; Ojalá; y Corazón Vacío. Los del Espacio, tema en el que participa junto a varios artistas argentinos, también aparece entre las canciones anunciadas para la presentación.

El concierto de María Becerra se sumará a la agenda musical internacional de noviembre en Lima. La cantante llegará con un espectáculo que buscará integrar sus éxitos con las canciones de su producción más reciente, en un recorrido por el pop, el reguetón, la balada y otros sonidos urbanos.

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María Becerra regresará a Lima con una fecha de su “Quimera Tour” en Costa 21