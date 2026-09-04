Julio César Uribe se quiebra en conferencia tras ataque de barristas de Sporting Cristal: “El fútbol ya no me emociona”

Julio César Uribe se quebró en conferencia de prensa luego de haber recibido un golpe por parte de un vándalo a las afueras del club Sporting Cristal. Canal N

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El viernes 4 de septiembre, Julio César Uribe convocó una conferencia de prensa para referirse a la agresión que sufrió a manos de barristas de Sporting Cristal en los alrededores del estadio Alberto Gallardo. El ‘Diamante’ inició su intervención con un extenso testimonio, en el que expresó su amor por el club, y terminó al borde de las lágrimas.

“Nos sorprendió porque, en otras oportunidades, el diálogo ha sido la vía más saludable para encontrar una respuesta institucional. Los hinchas son hinchas y nosotros los vamos a reconocer y respetar siempre. También entendemos que no todos los hinchas son así. No podemos hablar de todos. Algunos hinchas expresaron su malestar, y es un tema que no quiero confrontar ni mucho menos, sino entender, porque yo también he sido hincha”, comenzó.

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Uribe cuestionó la agresión de un grupo de barristas y afirmó que regresó a La Florida con el objetivo de aportar al club. “El ser humano se cae, se levanta; se cae, se levanta; se cae, se levanta. Es normal. Lo que no es normal es la agresión. Ahí me quiero detener para aceptar lo que el hincha pide y exige. Desde mi responsabilidad, sí les pido disculpas, porque esperan más de mí. Y está bien, lo entiendo. Pero yo no he venido aquí a borrar mi historia, he venido a honrarla”.

Con el paso de los minutos, su discurso adquirió un tono más emotivo. El ídolo de Cristal afirmó que el fútbol ya no lo emociona tanto como los gestos humanos dentro de su equipo. En ese momento, se quebró y tuvo que hacer una pausa, con los ojos llenos de lágrimas.

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“Tenemos un equipazo con excelentes personas. Simplemente hay que ganar la lucha. A los jugadores no se lo he dicho todavía, pero lo tengo claro. El fútbol ya no me emociona mucho, me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de un año y pico de sufrimiento, me emociona lo de Barcos cuando hace gol y se abraza con su esposa, lo de Michael, cuando hace gol y busca a su esposa. Esas cosas me emocionan, el fútbol ya me emociona poco porque lo he vivido todo”.

Julio César Uribe, al borde de las lágrimas, al hablar en conferencia sobre la agresión que sufrió por parte de los barristas de Sporting Cristal.

¿Se queda o se va de Sporting Cristal?

Minutos después, Julio César Uribe respondió si continuará como director general de Sporting Cristal o si atenderá el pedido de su familia de dejar el club tras la agresión de un grupo de barristas.

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“Vamos a seguir hacia adelante. Todavía estoy fuerte de corazón, sobre todo porque no son muchos los que aman a Sporting Cristal como lo amo yo. No son muchos los privilegiados de haber nacido aquí”, expresó en primera instancia.

Uribe complementó: “¿Por esta dificultad voy a correr? ¿Por esta dificultad voy a dejar de amar al club que me lo dio todo? ¿Por esta dificultad voy a señalar a todos los que no son capaces de ser mejores de lo que pueden? Se equivocan: no va a ser así. Vamos a seguir luchando para tratar de avanzar", dejando en claro su permanencia en La Florida.

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El 'Diamante' habló sobre su permanencia como director general de los 'celestes' tras agresión por parte de barristas. Créditos: Cristal TV.

El ‘Diamante’ continuará como director general de Sporting Cristal, al menos hasta el final de la temporada, pese al pedido de su familia tras recibir un manotazo en los exteriores del estadio Alberto Gallardo.