Perú Deportes

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la jornada con cotejos cruciales: Universitario y Deportivo Garcilaso defenderán su liderato, Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a buscar la victoria para seguir en carrera rumbo al título nacional

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Guardar

Hoy, viernes 4 de septiembre, inicia la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 con duelos decisivos que definirán el liderato, cupos a torneos internacionales, y lucha por el descenso.

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso son los punteros y harán lo suyo para mantenerse en la cima. Alianza Lima y Sporting Cristal saldrán a reencontrarse con el triunfo para seguir en carrera rumbo al título de la Liga 1. Sport Boys también es candidato y debe asegurar los tres puntos en Huancayo.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Los partidos de la octava fecha de la Liga 1 2026 se pueden ver por L1 Max, el canal que tiene la exclusividad de la transmisión gracias al acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

Quienes prefieran seguir los partidos desde el celular o la computadora tienen dos opciones disponibles. La aplicación Liga 1 Play permite ver los encuentros en dispositivos móviles y computadoras. Los usuarios de Movistar, por su parte, pueden acceder a la señal en vivo a través de Movistar Play.

Los aficionados que no puedan ver los partidos en directo tienen en Infobae Perú una alternativa para mantenerse al tanto de la competencia. El sitio ofrece análisis previos a cada encuentro, seguimiento minuto a minuto y resúmenes con los goles y las jugadas más destacadas de cada partido.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Así llegan Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal a la fecha 8

Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes defenderán el liderato del Clausura de la Liga 1 2026 este fin de semana, ambos con 16 puntos en la cima de la tabla. El ‘Pedacito de Cielo’ recibirá a Atlético Grau en el Cusco. La ‘U’, por su parte, será local ante Comerciantes Unidos.

Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.

El tercer lugar de la tabla corresponde a Sport Boys, que acumula 14 puntos y enfrenta una salida complicada a la altura de Sport Huancayo. Un triunfo en esa plaza mantendría viva su candidatura al título del torneo.

Más abajo en la clasificación, Alianza Lima ocupa el sexto puesto con 12 puntos y visita a Juan Pablo II en Chongoyape con la obligación de sumar de a tres.

Sporting Cristal, noveno con 10 unidades, recibe a Chankas CYC en un partido que no admite tropiezos si el conjunto celeste quiere mantener sus aspiraciones de título en el Clausura.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

Temas Relacionados

Liga 1Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalDeportivo GarcilasoSport Boysperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Se inició la venta de boletos para el duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Hécto Cúper decidió no convocar a cuatro futbolistas para el choque con las ‘águilas cutervinas’ este sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

Fernando Farah contó cómo encontró el club victoriano tras la salida de Fernando Cabada, y mostró su molestia por tomas de decisiones que perjudicaron a la institución

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

Tras la condenable agresión al ‘Diamante’, Pedro García reveló la posición del entorno del dirigente sobre su permanencia en el cuadro de La Florida. Y exigió que el club brinde protección a los jugadores y Roberto Mosquera

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El club cutervino emitió un comunicado oficial en el que solicita revisar la designación de Michael Espinoza como juez principal del duelo programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Monumental

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Seis congresistas dejarían Juntos por el Perú para sumarse a Fuerza Popular y Renovación Popular

Seis congresistas dejarían Juntos por el Perú para sumarse a Fuerza Popular y Renovación Popular

Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras ser elegido por el Pleno

Si la ley impide sacar a Óscar Arriola, que el Gobierno lo invite al retiro, propone senadora Katherine Ampuero

Marco Rubio se reunirá con el Gobierno de Keiko Fujimori: Secretario de Estado de EE. UU. viene a Perú

Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho

ENTRETENIMIENTO

María Becerra regresa a Lima: su declarado amor por nuestra gastronomía y su conexión con la cumbia peruana

María Becerra regresa a Lima: su declarado amor por nuestra gastronomía y su conexión con la cumbia peruana

María Becerra volverá a Lima con su Quimera Tour: fecha, lugar y venta de entradas

Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

Diana Sánchez se prepara para ser madre tras avanzar en tratamiento de fertilidad: La fecundación in vitro ha salido favorable"

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026