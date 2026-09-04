Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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Hoy, viernes 4 de septiembre, inicia la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 con duelos decisivos que definirán el liderato, cupos a torneos internacionales, y lucha por el descenso.

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso son los punteros y harán lo suyo para mantenerse en la cima. Alianza Lima y Sporting Cristal saldrán a reencontrarse con el triunfo para seguir en carrera rumbo al título de la Liga 1. Sport Boys también es candidato y debe asegurar los tres puntos en Huancayo.

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Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Los partidos de la octava fecha de la Liga 1 2026 se pueden ver por L1 Max, el canal que tiene la exclusividad de la transmisión gracias al acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Quienes prefieran seguir los partidos desde el celular o la computadora tienen dos opciones disponibles. La aplicación Liga 1 Play permite ver los encuentros en dispositivos móviles y computadoras. Los usuarios de Movistar, por su parte, pueden acceder a la señal en vivo a través de Movistar Play.

Los aficionados que no puedan ver los partidos en directo tienen en Infobae Perú una alternativa para mantenerse al tanto de la competencia. El sitio ofrece análisis previos a cada encuentro, seguimiento minuto a minuto y resúmenes con los goles y las jugadas más destacadas de cada partido.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Así llegan Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal a la fecha 8

Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes defenderán el liderato del Clausura de la Liga 1 2026 este fin de semana, ambos con 16 puntos en la cima de la tabla. El ‘Pedacito de Cielo’ recibirá a Atlético Grau en el Cusco. La ‘U’, por su parte, será local ante Comerciantes Unidos.

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Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.

El tercer lugar de la tabla corresponde a Sport Boys, que acumula 14 puntos y enfrenta una salida complicada a la altura de Sport Huancayo. Un triunfo en esa plaza mantendría viva su candidatura al título del torneo.

Más abajo en la clasificación, Alianza Lima ocupa el sexto puesto con 12 puntos y visita a Juan Pablo II en Chongoyape con la obligación de sumar de a tres.

Sporting Cristal, noveno con 10 unidades, recibe a Chankas CYC en un partido que no admite tropiezos si el conjunto celeste quiere mantener sus aspiraciones de título en el Clausura.

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Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.