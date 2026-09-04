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Julio César Uribe revela si renunciará o no a su cargo en Sporting Cristal tras agresión de barristas

Su familia le pidió que deje su cargo como director general del club ‘celeste’ tras recibir un manotazo en los exteriores del estadio Alberto Gallardo

El 'Diamante' habló sobre su permanencia como director general de los 'celestes' tras agresión por parte de barristas. Créditos: Cristal TV.
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El viernes 4 de setiembre, Julio César Uribe ofreció una conferencia de prensa luego de que barristas de Sporting Cristal lo agredieran en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. El ‘Diamante’, visiblemente conmovido, respondió si continuará en el cargo de director general del club.

He pedido las disculpas del caso. Lo de mi familia, lo de mi hijo, lo entiendo perfectamente. Siempre los escuché a los tres y para mí van a ser prioridad. Pero yo nunca fui un hombre de dudas. Nunca”, fue lo primero que expresó sobre el pedido que recibió de su familia de dejar su puesto.

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Uribe destacó su forma de afrontar la adversidad. “Cuando he estado en el más alto lugar, nunca me creí el mejor; y cuando estuve abajo, nunca me creí el peor. Soy un hombre de lucha. Y esto es parte de una responsabilidad que llevo hace un año. Reitero eso porque conozco todo muy bien y sé las cosas que se tienen que cambiar”.

El exfutbolista afirmó que coincide con varios de los reclamos de los hinchas de Sporting Cristal, aunque cuestionó la forma en que algunos manifestaron su descontento. “Estoy de acuerdo con muchas, muchas cosas que el hincha reclama y grita, pero no con la forma. Nada más que eso. Vamos a seguir hacia adelante. Todavía estoy fuerte de corazón, sobre todo porque no son muchos los que aman a Sporting Cristal como lo amo yo. No son muchos los privilegiados de haber nacido aquí. No son muchos los que realmente conservan el sentimiento de gratitud”.

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Uribe aseguró que continuará como director general del cuadro rimense. “¿Por esta dificultad voy a correr? ¿Por esta dificultad voy a dejar de amar al club que me lo dio todo? ¿Por esta dificultad voy a señalar a todos los que no son capaces de ser mejores de lo que pueden? Se equivocan: no va a ser así. Vamos a seguir luchando para tratar de avanzar”.

De esta manera, Julio César Uribe confirmó que continuará en Sporting Cristal, al menos, hasta el final de la temporada. El exjugador de la selección peruana seguirá al frente del área deportiva del cuadro bajopontino, que busca poner fin a una racha de seis años sin títulos.

Julio César Uribe respondió si se quedará como director general de Sporting Cristal tras sufrir agresión de barristas.
Julio César Uribe respondió si se quedará como director general de Sporting Cristal tras sufrir agresión de barristas.

Julio César Uribe al borde de las lágrimas tras agresión

El ‘Diamante’ abrió su intervención con un extenso mensaje en el que reafirmó su vínculo con Sporting Cristal y se refirió a la agresión que sufrió. También reconoció el malestar de parte de la hinchada, aunque remarcó que el diálogo debe ser la vía para atender los reclamos.

“Nos sorprendió porque, en otras oportunidades, el diálogo ha sido la vía más saludable para encontrar una respuesta institucional. Los hinchas son hinchas y nosotros los vamos a reconocer y respetar siempre. También entendemos que no todos los hinchas son así. No podemos hablar de todos. Algunos hinchas expresaron su malestar, y es un tema que no quiero confrontar ni mucho menos, sino entender, porque yo también he sido hincha”, expresó.

A medida que avanzó la conferencia, Uribe se mostró más conmovido. El exfutbolista sostuvo que, tras todo lo que ha vivido en su carrera, son los gestos personales dentro del plantel los que más lo emocionan. Luego tuvo que detenerse unos segundos, al borde de las lágrimas.

“Tenemos un equipazo con excelentes personas. Simplemente hay que ganar la lucha. A los jugadores no se lo he dicho todavía, pero lo tengo claro. El fútbol ya no me emociona mucho; me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de un año y pico de sufrimiento, me emociona lo de Barcos cuando hace gol y se abraza con su esposa, lo de Michael, cuando hace gol y busca a su esposa. Esas cosas me emocionan, el fútbol ya me emociona poco porque lo he vivido todo”.

Julio César Uribe se quebró en conferencia de prensa luego de haber recibido un golpe por parte de un vándalo a las afueras del club Sporting Cristal. Canal N

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