Se reveló que Alianza Lima pagaba cuantioso monto a representante de Paolo Guerrero por asesoría de comunicaciones

Enrique de la Rosa dio detalles del papel que tenía el manager del 'Depredador' en el club victoriano. (Fútbol Champán)

Guardar

La asamblea de socios de Alianza Lima dejó una revelación sobre los millonarios pagos que recibió Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, por asesorías de comunicaciones. La actual directiva decidió cortar ese vínculo, según lo informado durante la reunión.

El periodista Enrique de la Rosa indicó que los asociados consultaron de forma directa si el agente del delantero percibía dinero de la institución. La respuesta, de acuerdo con su relato, fue afirmativa.

La información expuesta ante los socios señala que Sapio no tenía un sueldo dentro del club. El empresario recibió pagos por trabajos externos vinculados con la asesoría de comunicaciones, que serían de 75 mil dólares.

PUBLICIDAD

“Hubo una pregunta sobre Gabriel Sapio, que es el representante de Guerrero, y que mencionaron si cobraba plata. Y dijeron que sí, que cobraba en asesoría de comunicaciones y que ya se había cortado ese contrato. No sueldo, sino cobró asesorías de comunicaciones”, contó el comunicador en el programa ‘Fútbol Champán’.

Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: ITEA

El comunicador sostuvo que la explicación entregada en la asamblea diferenció esos servicios de una relación laboral permanente. De la Rosa agregó ante el programa que el contrato ya no continúa vigente.

“Obviamente, si comenzamos a pensar un poco, salieron comunicaciones de Guerrero muy bien tipeadas, una carta de Paolo Guerrero. Antes hubo la intención de que este grupo quisiera comprar las creencias del club. Saquen sus conclusiones ustedes mismos, no es difícil”, añadió.

El tema provocó debate en las redes sociales porque Sapio representa al ‘Depredador’, y los hinchas se pronunciaron al respecto generando muchas reacciones.

El complicado presente administrativo de Alianza Lima

La administración de Alianza Lima expuso un déficit estimado en S/25 millones durante una asamblea informativa con los socios. La reunión permitió revisar la situación económica, legal e institucional del club, además de presentar parte del proyecto deportivo para las próximas temporadas.

PUBLICIDAD

La dirigencia también informó que existen S/8,5 millones en adelantos de proveedores, un préstamo de S/7,1 millones y S/9,6 millones vinculados a resultados de 2026. El panorama financiero fue uno de los principales puntos abordados ante los asociados.

Alianza Lima afronta un proceso de reorganización tras la renuncia de Fernando Cabada, quien decidió apartarse para facilitar el relevo de gestión luego del cambio de acreedores. (Alianza Lima)

La dirigencia también detalló algunos gastos asumidos por la institución. Entre ellos aparecen S/. 6.2 millones correspondientes al denominado caso Uruguay, S/. 600 mil destinados al banderazo y S/. 2.8 millones en asesorías legales.

A esa lista se suma una deuda pendiente con Talleres de Córdoba por el futbolista Federico Girotti. El club también revisó cobranzas pendientes de Fluminense y Grêmio, junto con otros compromisos relacionados con entidades deportivas.

PUBLICIDAD

Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)

Cambios en divisiones formativas y equipos femeninos

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, presentó un proyecto destinado a fortalecer el fútbol de menores. La propuesta busca dar mayor impulso a las divisiones formativas y mejorar el trabajo con los jóvenes del club.

El plan deportivo fue expuesto como parte de la estrategia institucional presentada durante la asamblea. La información disponible no precisa todavía cuáles serán las etapas, los plazos ni los recursos asignados a ese proyecto.

La institución también comunicó la conformación de una comisión liderada por Benderman. Diego Guerrero estará a cargo del área de vóley y Remigio Morales asumirá responsabilidades relacionadas con el fútbol femenino.

PUBLICIDAD

Alianza Lima finalizó tercero en el Sudamericano de Clubes 2026 y aguarda la decisión de la FIVB sobre la distribución de cupos. Crédito: Volleyball World

La distribución busca organizar el trabajo de distintas disciplinas dentro del club. La comisión quedó vinculada con la revisión de asuntos institucionales y con la coordinación de áreas deportivas específicas.

La asamblea permitió que los socios conocieran el estado financiero, legal e institucional de Alianza Lima. La administración deberá avanzar ahora en el refinanciamiento del préstamo, la regularización de las deudas sociales y la evaluación de los procedimientos cuestionados.

El club también tendrá que resolver los compromisos económicos pendientes con proveedores y Talleres de Córdoba. A la vez, deberá definir los siguientes pasos del proyecto para las divisiones menores y consolidar la estructura de sus equipos de vóley y fútbol femenino.

PUBLICIDAD