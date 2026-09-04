Perú

Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras ser elegido por el Pleno

Hernández Chávez es el último magistrado elegido por el anterior Congreso y ha participado en polémicas decisiones del TC, entre ellas el caso Cerrón

Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional durante una ceremonia en la que también asumieron sus cargos Luz Pacheco Zerga, como vicepresidenta, y Francisco Morales Saravia, como director general del Centro de Estudios Constitucionales. Durante su discurso, Hernández destacó la defensa de la Constitución, los derechos fundamentales y la reducción de la carga procesal. Fuente: Tribunal Constitucional
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Pedro Hernández Chávez juró este viernes 4 de septiembre como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028, durante una ceremonia realizada en la sede de la institución, en San Isidro. El magistrado asumió el cargo tras ser elegido por mayoría por el Pleno del TC el último miércoles.

En la misma ceremonia, Luz Pacheco Zerga prestó juramento como vicepresidenta, mientras que el magistrado Francisco Morales Saravia asumió como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Los cambios se producen mientras el actual Pleno se encamina a una renovación parcial, pues los otros seis magistrados culminarán sus funciones en mayo de 2027.

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Durante su discurso, Hernández sostuvo que asumir la presidencia representa un compromiso con la Constitución, la democracia y la protección de los derechos fundamentales. También planteó como uno de los objetivos de su gestión reducir de manera sustantiva la carga procesal para ofrecer una justicia constitucional más rápida y oportuna.

Un hombre con anteojos, traje oscuro y banda institucional posa junto a la bandera nacional de Perú sobre un fondo de madera
El magistrado Pedro Hernández Chávez asume la presidencia del Tribunal Constitucional de Perú para el periodo 2026-2028 en la sede de la institución en San Isidro. (Foto: Tribunal Constitucional )

Pedro Hernández asume la presidencia del Tribunal Constitucional

Hernández Chávez integra el Tribunal Constitucional desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos a favor para reemplazar al fallecido magistrado Augusto Ferrero Costa. Su designación permitió completar el pleno de siete integrantes del máximo órgano de justicia constitucional.

El nuevo titular del TC es, además, el último magistrado elegido por el Congreso que culminó funciones en el periodo anterior. Los otros seis integrantes del actual Pleno tienen previsto dejar sus cargos en mayo de 2027, por lo que su presidencia estará marcada por un proceso de renovación de la institución.

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Pedro Hernández juró como presidente del Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2028. En su discurso, destacó la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, y anunció como uno de los principales objetivos de su gestión la reducción de la carga procesal para brindar una justicia constitucional célere y oportuna. Fuente: Tribunal Constitucional

Durante su intervención, Hernández afirmó que presidir el colegiado representa una “alta distinción institucional”, pero también un compromiso con la Constitución como marco de convivencia. Señaló que el TC debe actuar con independencia, prudencia y rigor jurídico, además de mantener a la persona y su dignidad como centro de sus decisiones.

“Desde esta presidencia reafirmo mi compromiso de promover un Tribunal Constitucional cercano a la ciudadanía, transparente en su labor y firme en la defensa de la Constitución”, expresó el magistrado. También sostuvo que la autoridad del organismo debe sustentarse en la solidez de sus argumentos y en la fidelidad al texto constitucional.

Hernández y sus decisiones en los casos de Vladimir Cerrón

Uno de los principales antecedentes de Pedro Hernández como magistrado está relacionado con los procesos constitucionales presentados a favor de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Durante este año, tuvo a su cargo la ponencia del hábeas corpus que cuestionó las decisiones judiciales sobre la prisión preventiva del exgobernador regional de Junín.

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El caso correspondió al Expediente N.° 00117-2026-PHC/TC. En julio, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó al órgano jurisdiccional competente emitir un nuevo pronunciamiento, al considerar que las resoluciones que rechazaron modificar la prisión preventiva vulneraron el derecho a la debida motivación, vinculado con la libertad personal.

Hernández respaldó esa decisión junto con otros tres magistrados, mientras que Luz Pacheco Zerga emitió un voto singular. El fallo generó atención debido a que Cerrón permanece investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

El nuevo presidente del TC también votó a favor de los tres hábeas corpus presentados por Cerrón que fueron resueltos por el organismo constitucional. Estos antecedentes forman parte de las decisiones que marcaron su participación en el Pleno antes de asumir la conducción del Tribunal.

Luz Pacheco asume la vicepresidencia y Morales Saravia pasa al CEC

Con la juramentación de este viernes, Luz Pacheco Zerga asumió nuevamente la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. La magistrada ya ocupó la presidencia del organismo entre 2024 y 2026, periodo en el que reemplazó precisamente a Francisco Morales Saravia.

Pacheco cuenta con una trayectoria vinculada al derecho constitucional, los derechos fundamentales y la justicia constitucional. Desde su posición como magistrada también participó en actividades académicas y jornadas relacionadas con la protección de derechos de personas privadas de libertad.

Tres retratos individuales de Luz Pacheco Zerga, Pedro Hernández Chávez y Francisco Morales Saravia con trajes formales y medallas institucionales
Pedro Hernández Chávez fue elegido presidente del Tribunal Constitucional del Perú junto a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta y Francisco Morales Saravia. (Tribunal Constitucional)

Por su parte, Francisco Morales Saravia dejó la presidencia del TC y asumió como director general del Centro de Estudios Constitucionales. El magistrado integra el Tribunal desde 2022 y anteriormente condujo la institución durante el periodo 2022-2024.

Al finalizar su discurso, Hernández agradeció la confianza de sus colegas y afirmó que asumirá el cargo con “serenidad, firmeza y esperanza”. Entre sus principales objetivos mencionó reducir la carga procesal, fortalecer la predictibilidad de las decisiones y acercar la justicia constitucional a los ciudadanos.

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