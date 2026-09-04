‘Jhonsson Pulpo’ permanecerá 15 días bajo detención preliminar en el Centro de Lima

El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jhonsson Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como cabecilla de Los Pulpos, permanecerá 15 días bajo detención preliminar en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Centro de Lima. La medida permitirá realizar diligencias tras su captura en Bolivia y su traslado al Perú.

El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (Dirincri), informó que el detenido quedará en la carceleta de la Dircote mientras las autoridades resuelven el lugar de reclusión.

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“Esperamos que vaya a un establecimiento de máxima seguridad”, expresó el jefe de la Dirincri en conferencia de prensa para dar nuevos detalles de lo que ocurrirá con el criminal de 30 años.

Cruz Torres llegó a Lima el miércoles 2 de setiembre, procedente de Juliaca, después de que Bolivia lo expulsara luego de su captura. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, viajó a esa ciudad para dirigir el traslado. El operativo incluyó medidas de seguridad desde Puno hasta el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao.

Antes de ser llevado a la Dirección Contra el Terrorismo, el investigado pasó por identificación, toma de huellas, registro de datos, reconocimiento y examen médico legal en la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Las autoridades deberán decidir si corresponde su traslado a Trujillo o a un establecimiento penitenciario.

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Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

Fiscalía y PNP coordinarán diligencias en Lima

Representantes del Ministerio Público y de la PNP se reunirán este viernes 4 para coordinar las diligencias. Un equipo de la División de Secuestros de Trujillo viajará a Lima para participar en las actuaciones junto con la Fiscalía, según adelantó Lozada.

Cruz Torres es investigado por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Además, tiene una condena a cadena perpetua por un robo agravado con muerte ocurrido en Trujillo en 2020. La sentencia vigente no impide que afronte otras investigaciones fiscales por esos delitos atribuidos.

La captura fue resultado de coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú y autoridades bolivianas. Bolivia optó por expulsarlo tras determinar que había ingresado con documentos falsos, por lo que el retorno no siguió un proceso de extradición. El detenido fue entregado en Desaguadero y luego trasladado a territorio peruano.

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Podría cumplir condena en la Base Naval

Las autoridades evalúan la Base Naval del Callao como posible centro de reclusión para el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos.

A partir de su ingreso a la Dircote, el caso quedó a la espera de la definición sobre su destino penitenciario final, un proceso que involucra tanto a la Policía Nacional como al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que genera expectativa por el nivel de seguridad que exige un detenido de este perfil.

Cabde destacar que Cruz Torres deberá realizar diligencias previas en Trujillo antes de ser catalogado y dispuesto de manera definitiva a un centro penitenciario del país. Este escenario generó preocupación por los riesgos que implicaría el traslado, tanto para la seguridad general como para las personas que pudieran encontrarse en el lugar durante el operativo.

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