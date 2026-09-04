Perú

Marco Rubio se reunirá con el Gobierno de Keiko Fujimori: Secretario de Estado de EE. UU. viene a Perú

Departamento de Estado confirmó que el funcionario estadounidense viajará la próxima semana a Sudamérica en una gira que también incluirá Colombia y Ecuador

Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos
Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará a Perú la próxima semana para reunirse con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, según confirmó la Embajada de la nación norteamericana en el país en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, se trata de una gira del martes 8 al jueves 10 de setiembre en la que Rubio también contempla viajar a Colombia y Ecuador.

PUBLICIDAD

“Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú para dialogar sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”, se lee en el pronunciamiento.

Según la nota, en su viaje, Marco Rubio “reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático”.

Tras el anuncio, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció a través de sus redes sociales. “Uno de los grandes líderes de la administración de Trump, Marco Rubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación”, expresó.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Marco RubioKeiko FujimoriEstados Unidosperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

La empresaria afirmó que las alusiones reactivan un episodio que afecta a su familia y pidió considerar a los hijos de todas las personas involucradas

Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

Balean a colectivero en SJL y dejan amenaza de muerte contra más transportistas: “Comenzaremos a matar gente”

El ataque ocurrió la noche del jueves, cuando el conductor dejaba pasajeros en la zona de Bayóvar. Extorsionadores dispararon contra la miniván y dejaron una carta firmada por ‘Los Chukys de Bayóvar’

Balean a colectivero en SJL y dejan amenaza de muerte contra más transportistas: “Comenzaremos a matar gente”

¿Cómo cuidar la salud mental al iniciar el semestre universitario? Cinco claves para prevenir el estrés y el agotamiento

Sandra Fuentes Chávez, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV), recomienda incorporar hábitos de autocuidado desde las primeras semanas de clases y buscar apoyo profesional cuando determinadas dificultades interfieran con la vida cotidiana

¿Cómo cuidar la salud mental al iniciar el semestre universitario? Cinco claves para prevenir el estrés y el agotamiento

PNP interviene a 481 extranjeros durante operativo en distintos puntos de Lima Norte

La operación contó con el apoyo de Migraciones y permitió realizar controles de identidad y registros preventivos, sin hallar armas de fuego ni drogas

PNP interviene a 481 extranjeros durante operativo en distintos puntos de Lima Norte

Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho

Según escritura pública, progenitor del titular de Defensa está vinculada a la compañía minera desde mayo de este año. Belaúnde Llosa, en su declaración jurada de julio, no consignó este dato

Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho

Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho

Cómo se realiza la impugnación de voto y de identidad en la mesa de sufragio

Ley Seca durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026: horarios y sanciones

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

ENTRETENIMIENTO

Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

Ethel Pozo arremetió contra Franco Cabrera: cuánto duró su relación y qué se sabe de su ruptura tras inesperadas declaraciones

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Magaly Medina exige a Jefferson Farfán responder por sus terapias tras estar pendiente de su trabajo comunitario: “¿Fuiste, sí o no?”

Magaly Medina cuestiona a Sergio Baigorria por 50 animales abandonados: “¿Qué comen?, no es un buen ser humano”

DEPORTES

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026