Marco Rubio se reunirá con el Gobierno de Keiko Fujimori: Secretario de Estado de EE. UU. viene a Perú

Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará a Perú la próxima semana para reunirse con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, según confirmó la Embajada de la nación norteamericana en el país en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, se trata de una gira del martes 8 al jueves 10 de setiembre en la que Rubio también contempla viajar a Colombia y Ecuador.

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“Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú para dialogar sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”, se lee en el pronunciamiento.

Según la nota, en su viaje, Marco Rubio “reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático”.

Tras el anuncio, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció a través de sus redes sociales. “Uno de los grandes líderes de la administración de Trump, Marco Rubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación”, expresó.

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