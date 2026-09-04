El penoso cambio de la playa Venecia en Villa El Salvador: balneario se convirtió en un botadero de toneladas de basura y desmonte

La Municipalidad de Villa El Salvador respondió por la acumulación de basura y desmonte en la playa Venecia. José Luis Espichán, encargado del área legal de la comuna, afirmó que camiones ingresan a la zona con personal armado para arrojar residuos y que el serenazgo enfrenta dificultades para impedir estas acciones. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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La playa Venecia, en Villa El Salvador, atraviesa un preocupante deterioro. Lo que alguna vez fue presentado como un espacio para la recreación y el disfrute de los vecinos de Lima Sur ahora luce rodeado de basura, desmonte y residuos. Un recorrido realizado por Buenos Días Perú mostró montículos de desperdicios que se extienden por ambos lados de la vía de acceso al balneario.

Las imágenes captadas desde un dron permitieron dimensionar la magnitud del problema. A lo largo de varios tramos aparecen escombros, tierra, llantas, bañeras, cajones de madera y otros objetos. Durante la visita, el equipo periodístico también registró a una miniván que llegó al lugar con varias personas que comenzaron a descargar basura.

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El panorama alcanza los alrededores de una cancha y una escuela de fútbol donde entrenan niños y jóvenes. Según el reportaje, los malos olores provenientes de los residuos afectan este espacio y entre los montículos también se observó la presencia de roedores. La situación contrasta con el proyecto de recuperación que años atrás contempló una inversión de S/7,7 millones para mejorar las playas Venecia y Barlovento.

Montículos de basura y desmonte afectan el entorno del malecón en la playa Venecia del distrito de Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

Playa Venecia terminó rodeada de basura y toneladas de desmonte

El recorrido de Buenos Días Perú mostró que la acumulación de residuos ocupa diferentes puntos próximos al acceso de la playa Venecia. Desde el aire se observan montículos que bordean la vía y se extienden por una zona considerable del balneario.

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En tierra, la escena resulta igual de preocupante. El equipo encontró desmonte, tierra, escombros, llantas, bañeras y cajones de madera, entre otros desperdicios. La cantidad de residuos convierte el entorno de Venecia y Barlovento en un botadero informal, de acuerdo con la descripción realizada durante el reportaje.

Las descargas, además, continuarían ocurriendo. Durante la transmisión, los periodistas registraron la llegada de una miniván cuyos ocupantes comenzaron a dejar basura en el lugar. El reporte también señaló que camiones llegan hasta esta zona para arrojar desmonte, pese a que se trata de un espacio ubicado frente al mar.

Montículos de basura y residuos de construcción se acumulan en la vía de acceso a la playa Venecia, situada en el distrito de Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

A pocos metros funciona una cancha y una escuela de fútbol utilizada por niños y jóvenes. El equipo periodístico advirtió que quienes acuden a entrenar quedan expuestos a los malos olores generados por los residuos y a un entorno donde también se desplazan roedores.

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La presencia de estos animales constituye otra preocupación. Según el reportaje, las ratas se mueven entre los montículos de basura y llegan hasta los alrededores de la cancha. El deterioro, por tanto, alcanza tanto al paisaje del balneario como a los espacios donde se desarrollan actividades deportivas.

Una obra de S/7,7 millones que quedó lejos de la imagen que se prometió

El actual escenario contrasta con la intervención realizada en 2014, cuando la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inauguró el malecón Barlovento y Venecia. Según una publicación de Agencia Andina del 28 de diciembre de ese año, la obra demandó S/7 millones 775 mil y buscaba beneficiar a más de 500 mil vecinos de Lima Sur.

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El proyecto contempló un circuito de ciclovía, plazas de descanso, muros-banca, escaleras y rampas hacia la playa, además de mobiliario urbano, iluminación y dos servicios higiénicos. También se realizaron trabajos para mejorar las vías de acceso vehicular y peatonal.

El malecón Barlovento y Venecia cuenta con una ciclovía, bancas, iluminación y casetas comerciales frente a la playa en Lima Sur. (Foto: Agencia Andina)

El reportaje recordó que en 2019 ya se advertía sobre el abandono de las obras que habían sido promocionadas como parte de la denominada Costa Verde Sur.

Durante la entrevista, José Luis Espichán, encargado del área legal de la Municipalidad de Villa El Salvador, también mencionó un arbitraje vinculado con un contrato suscrito por la Municipalidad de Lima y una empresa privada durante la gestión de Villarán. Según explicó, el proceso está relacionado con la remodelación de Venecia y Barlovento y permanece pendiente de resolución.

El funcionario, sin embargo, marcó distancia entre ese proceso y la acumulación de residuos. “El tema del arbitraje no tiene nada que ver con el tema del desmonte”, afirmó Espichán durante la entrevista. De esta manera, la situación actual de la basura y el desmonte requiere una respuesta específica de las autoridades.

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Municipalidad denuncia ingreso de personas armadas para arrojar desmonte

Espichán sostuvo que la municipalidad enfrenta dificultades para controlar las descargas ilegales. Según su versión, algunas personas y empresas llegan durante la noche o la madrugada para dejar desmonte en la zona.

crimen - extorsiones

El representante municipal lanzó además una acusación más grave. “Ya no son camioncitos, son mafias y vienen como personal armado a dejar desmonte”, declaró. Añadió que estas personas incluso habrían expulsado al personal de serenazgo que intentó intervenir.

“No es solamente camiones, viene gente armada y nuestros serenos no pueden repeler eso”, señaló Espichán ante las cámaras. El funcionario aseguró que la municipalidad comunicó la situación a la Policía, pero sostuvo que la falta de recursos humanos y logísticos dificulta realizar acciones para impedir las descargas.

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Respecto a las medidas que se vienen tomando, el encargado del área legal afirmó que la comuna trabaja para recuperar la zona y evitar que continúe la llegada de desmonte. También expresó su expectativa de coordinar con el Ministerio del Interior y la Policía para realizar acciones conjuntas.