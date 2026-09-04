Perú

Si la ley impide sacar a Óscar Arriola, que el Gobierno lo invite al retiro, propone senadora Katherine Ampuero

La senadora de Renovación Popular reconoció que la norma actual impide destituir al comandante general de la PNP, pero planteó una salida ante la crisis de inseguridad

En entrevista, la senadora Katherine Ampuero, de Renovación Popular, analiza la gestión del general PNP Óscar Arriola y sostiene que el Gobierno debería invitarlo al retiro debido a su desempeño.
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La senadora de Renovación Popular, Katherine Ampuero, exigió este jueves una salida del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Óscar Arriola, aunque reconoció que la ley vigente le impide al Ejecutivo removerlo directamente del cargo. En diálogo con Canal N, la legisladora planteó que, ante esa restricción legal, el Gobierno debería invitarlo a que dé un paso al costado por la vía del retiro.

“Nosotros no podemos darnos el lujo de regresar a foja cero. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno pida resultados a Óscar Arriola, que si bien es cierto la ley lo prohíbe o no le permite hacer los cambios, pero podría invitarlo al retiro”, dijo Ampuero.

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Las declaraciones de la senadora se dan en medio de una división dentro de Renovación Popular sobre la continuidad de Arriola en la comandancia de la PNP. La diputada Roxana Rocha, vocera de la bancada de Diputados, encabezó el primero de septiembre un pedido formal para que el jefe policial deje el cargo, tras calificar como insuficientes los resultados obtenidos durante sus últimos once meses de gestión. La diputada Norma Yarrow respaldó esa posición con un pronunciamiento en el que exigió que Arriola no permanezca “ni un minuto más” en el puesto.

El general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, y la senadora Katherine Ampuero.
El general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, y la senadora Katherine Ampuero.

Consultada sobre si ese comunicado representaba la postura oficial del partido, Ampuero precisó que la decisión fue adoptada únicamente por la bancada de diputados y que no existió coordinación previa con la Cámara de Senadores. “Esos son la Cámara de Diputados. Algunos diputados están a favor de ese comunicado, otros en contra”, señaló. La senadora lamentó que el caso de Arriola haya generado divisiones no solo dentro de su partido, sino también al interior del propio Gobierno, donde ministros mantienen posiciones contrapuestas sobre la permanencia del alto oficial.

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Inconstitucional

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó de inconstitucional la norma que impide al Poder Ejecutivo remover al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, en medio de las críticas que enfrenta el alto oficial por los resultados de su gestión frente a la inseguridad ciudadana. El titular del Ministerio Público sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori debería tener la facultad de designar a una persona de su confianza al frente de la institución policial, tal como ocurre al inicio de cada nuevo gobierno.

“Esa norma inclusive yo creo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si entra un nuevo gobierno, tiene que tener un comandante general de la policía que sea de su confianza”, dijo Gálvez en entrevista con Exitosa. El fiscal cuestionó que, si la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales, se le limite la potestad de cambiar al jefe de la PNP al comenzar su mandato. “Si se hace un análisis adecuado, el presidente de la República puede cambiar al comandante general de la policía”, agregó.

Además, Tomás Gálvez confirmó que dejó de comunicarse de manera directa con Arriola a raíz de un desencuentro vinculado con el manejo del caso de irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ocurrido durante las elecciones generales de abril. En esa investigación, la Fiscalía indagó a funcionarios de la ONPE por demoras en la entrega de material electoral.

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