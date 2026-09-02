Representante de Paolo Guerrero se defendió y desmintió que haya recibido 75 mil dólares de Alianza Lima: “Es una vergüenza”

Gabriel Sapio dio detalles del rol que desempeñó en el club victoriano. (Fútbol Satélite)

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La polémica por Gabriel Sapio llegó a Alianza Lima luego de que se conociera que el representante de Paolo Guerrero recibió pagos externos de la institución por tareas vinculadas al área de comunicaciones.

El periodista Enrique de la Rosa informó que el empresario no integraba la planilla del club ni tenía un sueldo formal. Los desembolsos correspondían a servicios prestados de manera externa.

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Ante las reacciones, el administrador ‘blanquiazul’, Alfredo Arosemena, precisó que Sapio ya no trabaja para el club y todo es parte de un plan para desestabilizar al equipo de Pablo Guede.

Representante de Paolo Guerrero se defendió de la polémica con Alianza Lima

Dentro de toda la polémica desatada, Gabriel Sapio salió al frente para aclarar su situación con Alianza Lima. Confirmó que sí asesoró al club victoriano, negó conflicto de intereses y fue categórico en desmentir que recibió 75 mil dólares por servicios prestados.

“Parecieran tener una dirección de daño, con la cantidad de falacias y mentiras que se han dicho, números inventados y, claramente, lleva a una estrategia de desestabilización a Paolo Guerrero, al proceso, al sistema. Según me dijo un periodista, ese socio que preguntó es uno que participa de la interna del club. Así que la verdad es que es llamativo, pero también todo el mundo está en su derecho de manifestarse y hacer lo que cree, siempre con la verdad”, apuntó el manager en conversación de ‘Fútbol Satélite’.

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También reveló que toda la situación alteró su tranquilidad personal: “Ahora, cuando dicen mentiras en una situación que afecta mi seguridad, porque alguien que malinterprete una información que es mentira, alguien que crea que esos números son absolutamente falaces y desproporcionados, dañinos. El monto no es ni cercano; lo dijo ayer Alfredo, lo aclaró perfecto. Es una vergüenza, es dañino”.

Enrique de la Rosa dio detalles del papel que tenía el manager del 'Depredador' en el club victoriano. (Fútbol Champán)

Representante de Paolo Guerrero explicó su rol en Alianza Lima

Gabriel Sapio detalló las labores que desempeñó durante su vínculo comercial con Alianza Lima, antes de que ambas partes acordaran finalizar la relación. Asímismo, confirmó que su vínculo comercial con los ‘blanquiazules’ terminó tras la llegada de Alfredo Arosemena a la administración del club.

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“La labor consistía en ser un nexo, generar armonía y filtrar las cuestiones complejas que llegaban al seno de lo deportivo. Colaboré con el área deportiva y los jugadores en un 95 %, y en el área de prensa cuando salió Juan Carlos Terry mientras llegaba Karla Urdiales, colaboré en esa estructura. Cuando Alfredo (Arosemena) asume, yo lo llamo y le cuento la situación. Hablamos por teléfono varias veces, me pareció una persona intachable, nos pusimos de acuerdo en dos minutos”, comentó el manager.

El atacante valoró el trabajo táctico que realiza el comando técnico antes de cada fecha, aseguró que ejecuta al pie de la letra las instrucciones que recibe y pidió al grupo no perder de vista la meta que se trazaron al inicio del año. (Alianza Lima)

Además, Sapio dejó en claro que Paolo Guerrero sabía sobre sus funciones en el club victoriano y remarcó que no hubo nada ilegal: “La reglamentación FIFA es extremadamente clara y regula la interacción entre agentes y clubes; es como que un médico no pueda trabajar en una clínica. Obviamente, Paolo sabía y todos los chicos sabían mi rol. Acá no hay doble función, yo no tomo ninguna decisión ni tomaré ninguna decisión en los clubes donde brindo asesoramiento”.

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Alfredo Arosemena se pronunció sobre la polémica que implica al agente del 'Depredador'. (A Presión)