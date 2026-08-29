Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Noche de partido! Alianza Lima y Deportivo Garcilaso protagonizarán un vibrante partido, en Matute, por la primera plaza del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas.
Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
A pesar de que el rendimiento de Alianza Lima presenta altibajos, aún sigue firme en la lucha por la primera plaza del Torneo Clausura 2026. Para confirmar una inmediata recuperación y así haya alivio entre los simpatizantes, los ‘íntimos’ están obligados a ganar en su nuevo test.
En la jornada anterior, los de Pablo Guede rescataron una unidad valiosa en su visita a FBC Melgar. Un golazo de Eryc Castillo salvó a los suyos de una debacle al tiempo que prolongó la racha jugando en altura, una condición que hasta el momento no ha quebrado a los aliancistas en la temporada.
Así llega Deportivo Garcilaso al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Deportivo Garcilaso, en absoluto silencio, ha ido posicionándose como un oponente fuerte en la altura y pragmático en el llano. De ahí que luzca bien asentado en la cima del Torneo Clausura 2026. Su buen hacer, además, se debe a la sinergia sensata de Beto da Silva y Christopher Olivares.
Otro efectivo igual de sustancial es el chileno Francisco Arancibia, cuya potencia desbocada por los extremos ocasiona cualquier problema. Recuperado de una dolencia física, el atacante se dispone a ser de utilidad en Matute para conformar un tridente que ha saldado éxitos en el elenco cusqueño.
Alineaciones probables del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Federico Girotti.
- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Xavi Moreno, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales; Agustín González, Carlos Ramos; Beto da Silva, Kevin Sandoval, Anthony Rosell; Facundo Castelli.
Canal TV del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.
Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.
Horario del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
El emocionante partido, a desarrollarse en el estadio Alejandro Villanueva, se disputará HOY, sábado 29 de agosto, a partir de las 19:30 horas locales. Se prevé que las cuatro tribunas del escenario luzcan repletas de simpatizantes locales para apoyar a la disciplina aliancista.
Con ese importante respaldo, Alianza Lima podrá salir convencido de empujar a su oponente desde el silbatazo inicial y así hacerse de un resultado positivo que lo lance a la cúspide del Torneo Clausura 2026 al tiempo que recupere su imagen, algo deslucida tras flojos desempeños.
Antecedentes del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1
• Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026
• Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso | Torneo Clausura 2025
• Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025
• Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024
• Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso | Torneo Apertura 2024
• Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023