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Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ retorna a su fortín para medirse contra un oponente de muy buen pie. Los visitantes llegan muy motivados al ubicarse en la cima de la clasificación. Sigue las incidencias del encuentro

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08:28 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima y Deportivo Garcilaso protagonizarán un vibrante partido, en Matute, por la primera plaza del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas.

08:28 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A pesar de que el rendimiento de Alianza Lima presenta altibajos, aún sigue firme en la lucha por la primera plaza del Torneo Clausura 2026. Para confirmar una inmediata recuperación y así haya alivio entre los simpatizantes, los ‘íntimos’ están obligados a ganar en su nuevo test.

En la jornada anterior, los de Pablo Guede rescataron una unidad valiosa en su visita a FBC Melgar. Un golazo de Eryc Castillo salvó a los suyos de una debacle al tiempo que prolongó la racha jugando en altura, una condición que hasta el momento no ha quebrado a los aliancistas en la temporada.

Eryc Castillo, héroe goleador de Alianza Lima en Arequipa. - Crédito: Liga 1
Eryc Castillo, héroe goleador de Alianza Lima en Arequipa. - Crédito: Liga 1
08:27 hsHoy

Así llega Deportivo Garcilaso al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Deportivo Garcilaso, en absoluto silencio, ha ido posicionándose como un oponente fuerte en la altura y pragmático en el llano. De ahí que luzca bien asentado en la cima del Torneo Clausura 2026. Su buen hacer, además, se debe a la sinergia sensata de Beto da Silva y Christopher Olivares.

Otro efectivo igual de sustancial es el chileno Francisco Arancibia, cuya potencia desbocada por los extremos ocasiona cualquier problema. Recuperado de una dolencia física, el atacante se dispone a ser de utilidad en Matute para conformar un tridente que ha saldado éxitos en el elenco cusqueño.

Fue un empate sin goles en el clásico cusqueño. Eso sí, hubo muchas situaciones para marcar - Crédito: L1MAX.
08:27 hsHoy

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Federico Girotti.

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Xavi Moreno, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales; Agustín González, Carlos Ramos; Beto da Silva, Kevin Sandoval, Anthony Rosell; Facundo Castelli.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso.
Alianza Lima empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.
08:27 hsHoy

Canal TV del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026

L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.

Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.

08:27 hsHoy

Horario del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El emocionante partido, a desarrollarse en el estadio Alejandro Villanueva, se disputará HOY, sábado 29 de agosto, a partir de las 19:30 horas locales. Se prevé que las cuatro tribunas del escenario luzcan repletas de simpatizantes locales para apoyar a la disciplina aliancista.

Con ese importante respaldo, Alianza Lima podrá salir convencido de empujar a su oponente desde el silbatazo inicial y así hacerse de un resultado positivo que lo lance a la cúspide del Torneo Clausura 2026 al tiempo que recupere su imagen, algo deslucida tras flojos desempeños.

08:27 hsHoy

Antecedentes del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

• Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026

• Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso | Torneo Clausura 2025

• Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

• Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

• Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso | Torneo Apertura 2024

• Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023

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