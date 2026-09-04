Peruano muere tras ser impactado por un tren en Chile: habría confundido el vagón que debía abordar en el Metro de Santiago

Un ciudadano peruano de 38 años falleció tras ser impactado por un tren en la estación Pajaritos del Metro de Santiago, en la comuna de Lo Prado. (Composición: Infobae Perú )

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Un peruano de 38 años murió tras ser impactado por un tren en la estación Pajaritos del Metro de Santiago, en Chile. El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 2 de septiembre, en la comuna de Lo Prado, cuando el hombre se encontraba en uno de los andenes.

Según informó Perú 21, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte maneja como hipótesis preliminar que el ciudadano peruano habría confundido el tren que esperaba abordar con otro que permanecía detenido en el andén contrario. Al intentar alcanzarlo, habría cruzado la línea amarilla de seguridad justo cuando otro convoy ingresaba a la estación.

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Un registro audiovisual permitió conocer la secuencia previa al impacto. El medio nacional señaló que las imágenes fueron exhibidas por Chilevisión y recogidas por BioBioChile. La Fiscalía mantiene la explicación sobre la posible confusión como una línea investigativa y continúa con las diligencias para determinar cómo ocurrió el fatal accidente.

El andén de la estación Pajaritos del Metro de Santiago permanece bajo investigación tras un accidente en el que falleció un ciudadano peruano. (Foto: 24 Horas Chila)

Peruano habría confundido el tren que esperaba abordar

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana en la estación Pajaritos, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santiago. De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, el pasajero descendió por las escaleras hacia el andén.

En ese momento, había un tren detenido en el andén ubicado al frente. Según la hipótesis planteada por el fiscal Felipe Olivari, el hombre habría confundido ese convoy con el que pretendía abordar y se dirigió hacia la zona de las vías para intentar alcanzarlo.

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Mientras avanzaba, otro tren ingresaba a la estación. El convoy en movimiento terminó impactando al ciudadano peruano, quien sufrió graves lesiones y murió en el lugar. El hecho generó la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

La víctima sufrió una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, según los antecedentes difundidos sobre el caso. El registro de video permitió a los investigadores revisar los movimientos del pasajero antes del impacto y reconstruir parte de la secuencia.

Un ciudadano peruano camina cerca de la línea de seguridad en la estación Pajaritos del Metro de Santiago momentos antes de ser embestido por un tren. (Foto: TVN Chile)

Fiscalía investiga la muerte del peruano en el Metro de Santiago

Tras el accidente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias del hecho. Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros acudió a la estación para realizar las primeras pericias.

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Los investigadores también recopilaron registros audiovisuales y dispusieron la toma de declaraciones a testigos. Estas diligencias buscan establecer qué ocurrió en los segundos previos al impacto y determinar todos los factores que pudieron intervenir en el fallecimiento.

El Ministerio Público descartó inicialmente la participación de terceras personas. Además, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia correspondiente.

La hipótesis sobre una posible confusión del tren todavía se encuentra en etapa de investigación. El medio chileno La Tercera reportó que las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que Metro entregó antecedentes sobre lo ocurrido en la estación.

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People walk at a metro station decorated with paintings, in Santiago, Chile August 14, 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza

Familia de Wilmer Quispe cuestiona seguridad de la estación Pajaritos

La familia de Wilmer Quispe, el ciudadano peruano de 38 años que murió tras ser impactado por un tren, cuestionó las condiciones de seguridad de la estación Pajaritos y apuntó a una posible negligencia por parte de Metro de Santiago. El caso ocurrió el miércoles 2 de septiembre, cerca de las 11:25 de la mañana.

Quispe era padre de una joven de 19 años y llevaba más de una década viviendo en Chile. Durante ese tiempo trabajó en el rubro gastronómico y construyó su vida en el país, aunque también pasó un periodo en Perú.

Su hermano Rogelio Quispe relató a Chilevisión que Wilmer se encontraba junto a su pareja y su hermana menor cuando ocurrió el accidente. Según su versión, el hombre habría visto que un tren se aproximaba y les indicó que lo siguieran porque pensaba que el Metro estaba llegando.

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El familiar sostuvo que Wilmer bajó rápidamente hacia el andén y avanzó directamente hacia las mamparas instaladas en la estación. A partir de esa secuencia, la familia considera que pudo haberse producido una confusión respecto al tren que pretendía abordar y cuestiona que las barreras existentes no hayan impedido su acceso a la zona de riesgo.

Rogelio Quispe también señaló que la familia considera insuficiente la señalización y disposición de las vallas instaladas en Pajaritos. Por ello, pidió explicaciones a Metro de Santiago y planteó que las condiciones del lugar deben ser consideradas dentro de la investigación que busca esclarecer la muerte del ciudadano peruano.

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El ciudadano peruano de 38 años falleció tras ser impactado por un tren en la estación Pajaritos del Metro de Santiago, en Chile. (Foto: TVN Chile)

Metro de Santiago explicó qué ocurrió tras el accidente en Pajaritos

Poco después del accidente, Metro de Santiago informó que la estación Pajaritos permanecía cerrada y sin detención de trenes debido a una emergencia médica. Posteriormente, la empresa confirmó que una persona había traspasado la línea amarilla del andén cuando un tren ingresaba a la estación.

La compañía lamentó el fallecimiento y señaló que activó sus protocolos de emergencia. También informó que brindó apoyo y asistencia a la familia de la víctima tras el accidente ocurrido en la Línea 1.

El medio del país vecino también recogió la versión de la empresa sobre las versiones difundidas en redes sociales. Metro rechazó que el pasajero hubiera sido aplastado por las puertas de andén que se estaban instalando en la estación y descartó que el hecho correspondiera a un suicidio.

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La estación Pajaritos permaneció cerrada durante varias horas para permitir las diligencias de emergencia e investigación. El servicio fue restablecido aproximadamente a las 3:00 de la tarde del mismo miércoles, una vez concluidos los trabajos de los equipos desplegados en el lugar.

El caso también puso atención sobre las puertas de andén que se instalaban en Pajaritos. Aunque la estructura ya se encontraba instalada en el sector donde ocurrió el accidente, todavía no estaba operativa al momento del impacto. La investigación deberá establecer si este y otros factores tuvieron alguna incidencia en el fatal desenlace.