Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Entradas para Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026

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Se viene uno de los duelos más esperados de la temporada: Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a estar frente a frente en el segundo clásico de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ serán dueños de casa y recibirán a los ‘cremas’ el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva.

El choque de los ‘compadres’ valdrá más de tres puntos porque definirá el futuro de ambos equipos en la lucha por el título nacional. Será la revancha del equipo de Pablo Guede luego de la dura derrota por 1-0 en el Monumental por el Apertura.

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¿Cómo obtener tu entrada para el clásico en Matute?

Hoy, viernes 4 de septiembre, arrancó la venta de entradas para el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que se jugará en Matute, con hinchada local. Los hinchas ‘blanquiazules’ están ingresando al portal de Joinnus para asegurar su boleto para alentar al equipo de sus amores en el tradicional clásico.

Los precios van desde los S/. 49.90 soles para las tribunas populares, y todo inició con la venta prefencial, es decir con los fanáticos que tengan Abono 2026 y suscritos a Íntimos.

Venta de entradas para Alianza Lima vs Universitario.

Cronograma de venta de entradas

- Viernes 4 de septiembre | De 11:00 horas a 13:00 horas: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 e Íntimos

- Viernes 4 de septiembre | De 13:00 horas a 15:00 horas: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026, Íntimos e Íntimos en general

- Viernes 4 de septiembre | De 15:00 horas a 17:00 horas: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 en general e Íntimos en general

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- Viernes 4 de septiembre | Desde las 17:30 horas: Venta general

Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima vs Universitario: día y hora del clásico en Matute

El choque entre los ‘compadres’ se jugará el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 21:00 horas, mientras que los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo desde las 22:00 horas.

El clásico será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato nacional, a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. También se podrá seguir vía streaming por L1 Play, pagando la suscripción de su prefencia.

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Además, Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro en Matute con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, otros resultados, y mucho más.

El cruce entre Alianza Lima y Universitario queda programado para el sábado 12 de septiembre a las 20.00 por la fecha 9, con acceso restringido a la barra anfitriona, según lo informado (Universitario de Deportes)

¿Paolo Guerrero será baja para el clásico?

Paolo Guerrero no viajará a Chongoyape con Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. Se conoció qu el delantero no logró recuperarse de las molestias que sufrió en el último encuentro frente a Deportivo Garcilaso. Por esa razón, quedó descartado para el compromiso de este sábado.

La ausencia del atacante aumenta la preocupación en el plantel blanquiazul porque el clásico ante Universitario de Deportes se jugará pocos días después en Matute. Los íntimos esperan conocer el diagnóstico y el plazo oficial de recuperación para definir si el futbolista podrá estar disponible en ese duelo.

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Paolo Guerrero quedó fuera del duelo ante Juan Pablo II College y su presencia en el clásico corre peligro. Ana Lucía Rodríguez señaló que el delantero necesita al menos dos semanas para recuperarse. (Alianza Lima)