Un programa de noticias en vivo presenta un reportaje sobre la sentencia de los implicados en el ataque contra el bus de Armonía 10. Se observa una mujer en un entorno formal y un cantante en un escenario, junto a una presentadora de noticias. El informe detalla la condena de Pierre Panduro Verástegui por el disparo que causó la muerte del cantante de la agrupación. Este contenido es una cobertura periodística en formato de noticiero televisivo.

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Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronunció luego de conocerse el adelanto de sentencia de 35 años de prisión contra Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, por el asesinato del cantante de Armonía 10, conocido como ‘El Ruso’.

A través de un mensaje, Jaramillo calificó la decisión como un paso importante para la familia, aunque remarcó que ninguna condena podrá devolverles la presencia del artista. La viuda sostuvo que continuará alzando su voz durante el proceso judicial y agradeció a quienes la acompañaron con oraciones y muestras de apoyo.

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“Hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón. Durante la audiencia, la Corte Superior de Justicia de Lima Este ha dictado un ADELANTO DE SENTENCIA de 35 años de cárcel para el responsable de tu partida, mi amado Paul”.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras condena de 35 años de cárcel contra asesino de ‘El Ruso’: “No nos rendiremos”

El mensaje de Carolina Jaramillo tras la condena

La viuda de Paul Flores publicó un extenso mensaje dirigido al cantante, en el que expresó el dolor que permanece en su familia desde el crimen. Jaramillo señaló que el adelanto de sentencia representa un avance, pero insistió en que mantendrán su reclamo hasta que el proceso termine.

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“Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti. No importa todo lo que tengamos que hacer ni las decisiones que tengamos que tomar, como familia vamos a alzar nuestra voz y a seguir firmes de pie por ti”.

Jaramillo afirmó que la decisión judicial no borra la ausencia ni el impacto de la muerte de Paul Flores en sus seres queridos. Sin embargo, consideró que la sentencia reafirma el camino de la familia en busca de justicia por el cantante de Armonía 10.

“Aunque este adelanto de sentencia no nos devolverá tu presencia ni tu alegría, demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta. No nos quedaremos callados en ningún momento de este proceso”.

Carolina Jaramillo aseguró que continuará exigiendo justicia por el asesinato de Paul Flores.

La condena contra Pierre Panduro, alias ‘El Italiano’

El viernes 4 de septiembre, el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este dictó un adelanto de sentencia de 35 años de cárcel contra Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, por el asesinato de Paul Hambert Flores García.

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La jueza Eva María Vázquez sostuvo que se acreditó que Panduro fue quien disparó contra el bus de Armonía 10 durante el ataque que acabó con la vida del intérprete. El caso fue calificado como homicidio calificado por alevosía, debido al modo en que se ejecutó el atentado.

Además de Panduro, otros cuatro implicados recibieron condenas. Jorge Roy Reyes Miranda y Edwin Jesús Acosta Jaramillo fueron sentenciados a 15 años de prisión, mientras que Mariano Altamirano Ramos y Ángelo Piero Velásquez Moreno recibieron penas de 16 años de cárcel.

La diferencia entre las condenas respondió al nivel de participación que el tribunal atribuyó a cada procesado. Panduro recibió la pena más alta al ser considerado autor del disparo que provocó la muerte del cantante.

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El ataque contra el bus de Armonía 10

El asesinato de Paul Flores ocurrió durante la madrugada del 16 de marzo de 2025, cuando el bus de Armonía 10 se desplazaba por San Juan de Lurigancho. Según la investigación, un grupo de sujetos se movilizó en vehículos hasta interceptar la unidad en la que viajaban los integrantes de la agrupación.

De acuerdo con las pesquisas, Pierre Panduro Verástegui efectuó los disparos contra el vehículo. Paul Flores se encontraba dentro del bus junto a sus compañeros cuando fue alcanzado por una bala.

Tras recibir el impacto, el artista fue trasladado de emergencia a un establecimiento de salud. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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La investigación también estableció presuntos roles para los otros condenados. Jorge Roy Reyes Miranda habría conducido el vehículo en el que se trasladaron algunos miembros del grupo, entre ellos Mariano Altamirano Ramos y Panduro. Edwin Jesús Acosta Jaramillo habría estado a cargo de otro vehículo, mientras que Ángelo Piero Velásquez Moreno habría conducido la motocicleta en la que Panduro se trasladó hacia el bus.

La incertidumbre domina a los allegados del exvocalista de Armonía 10, quien fue asesinado hace más de un año, mientras el proceso judicial avanza sin resolución y la prisión preventiva de los acusados está próxima a vencer| Foto: Paul Flores (Instagram)