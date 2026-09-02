Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Alexander Merino y Dana Guzmán encabezan convocatoria de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram Alexander Merino y Dana Guzmán.

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Perú definió a sus seis representantes de tenis para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán en Argentina del 12 al 26 de septiembre. La delegación combina experiencia en el circuito profesional, presencia reciente en competencias por equipos y una generación juvenil que busca trasladar sus resultados internacionales a una cita multideportiva.

La nómina masculina estará encabezada por Alexander Merino, especialista en dobles y reciente convocado para la serie de Copa Davis ante Paraguay. El equipo femenino tendrá como principal referencia a Dana Guzmán, quien conquistó en agosto el primer título profesional de su carrera en Estados Unidos.

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Los Juegos Suramericanos serán una nueva medición para el tenis peruano después de una temporada con avances individuales y resultados colectivos. Perú logró sostener su categoría en la Billie Jean King Cup y afrontará una nueva serie de Copa Davis en Lima, con Ignacio Buse como principal figura del circuito ATP.

Dana Guzmán impuso su juego desde el inicio ante Annika Penickova, ganó el primer set 6-2 y sostuvo la ventaja en el segundo para cerrar por 6-4 y conquistar su primer título profesional. (Federación Peruana de Tenis)

Alexander Merino aportará experiencia en un equipo con dos jóvenes proyectos

El equipo masculino estará integrado por Alexander Merino, Luis José Nakamine y Alessandro Rubini, bajo la capitanía de Sergio Galdos, extenista peruano con recorrido en el circuito y experiencia en competencias internacionales por equipos.

Merino llegará como el jugador con mayor trayectoria profesional del grupo. El doblista atraviesa un período de actividad sostenida en torneos Challenger de Europa y alcanzó las semifinales en Sion, Suiza, junto al estadounidense Michael Zhu. Antes también disputó semifinales en Troyes, Francia, y Bunschoten, Países Bajos.

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Su actualidad le permitió regresar a la selección peruana de Copa Davis para el cruce ante Paraguay, programado para el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú. En Santa Fe, su experiencia en dobles puede ser determinante para una delegación que también apuesta por jugadores en etapa de desarrollo.

Los convocados de Perú en tenis para los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: FPT.

Luis José Nakamine sumará a la convocatoria su experiencia en el tenis universitario estadounidense. El peruano obtuvo en 2025 el título de dobles del Campeonato Nacional de Verano de la Asociación Intercolegial de Tenis de Estados Unidos, junto a Luc Koenig. Su presencia ofrece una alternativa para las pruebas de singles y dobles.

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El tercer integrante será Alessandro Rubini, una de las principales apariciones del tenis juvenil peruano durante 2026. El jugador de 16 años disputará la clasificación del US Open Junior antes de viajar a Argentina. Llega a Nueva York con 24 victorias en sus últimos 25 partidos, cuatro títulos juveniles consecutivos y un lugar dentro del Top 100 del ranking ITF Junior.

Dana Guzmán encabeza a las peruanas tras ganar su primer torneo profesional

La selección femenina estará compuesta por Dana Guzmán, Silvana Fajardo y Elizaveta Castillo. Laura Arraya asumirá la capitanía de un equipo que ya tuvo presencia en la reciente Billie Jean King Cup.

Guzmán será la principal carta peruana luego de imponerse en el W35 de Southaven, en Estados Unidos. En la final venció por 6-2 y 6-4 a la local Annika Penickova, resultado que le entregó su primera corona profesional en singles y confirmó su progresión en el circuito ITF.

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Las convocadas de Perú en tenis para los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: FPT.

Silvana Fajardo integró el equipo que aseguró la permanencia de Perú en la Billie Jean King Cup. La joven tenista formó parte de una delegación que cumplió el objetivo de mantenerse en la categoría, aun sin Lucciana Pérez, primera raqueta nacional en el circuito femenino.

Por su parte, Elizaveta Castillo llegará tras conquistar el Torneo Nacional de Primera Categoría de la Federación Peruana de Tenis. La jugadora se impuso por 6-2 y 6-0 a Valeria Ruíz en la final disputada en Campo de Marte, donde obtuvo su primer título nacional de la temporada.

El tenis peruano llegará a Santa Fe con resultados en ambos circuitos

La convocatoria coincide con un período de actividad relevante para las principales raquetas peruanas. Ignacio Buse alcanzó el puesto 30 del ranking ATP tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem, su segundo título del año luego de la corona en Hamburgo.

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El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno también sostienen actividad en Europa. Ambos avanzaron a los octavos de final del Challenger de Como, Italia, tras superar sus estrenos en sets corridos. Varillas venció al checo Jan Kumstat, cuarto preclasificado, mientras que Bueno derrotó al brasileño Joao Lucas Reis da Silva.

En el circuito femenino, Lucciana Pérez disputó el WTA 125 de Filadelfia y continúa su transición hacia una mayor presencia profesional. Guzmán, Fajardo y Castillo buscarán que ese impulso se refleje en Santa Fe, donde Perú tendrá una nueva oportunidad para medir a sus jugadores ante rivales de la región.

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