Perú

Magaly Medina ironiza sobre el 50/50 de Korina Rivadeneira tras comprar menú por separado de Enmanuel: “Ella es bien tacaña”

La conductora aprovechó las imágenes de la modelo junto a su compatriota para bromear con el 50/50 que dijo sobre Mario Hart y cuestionar, en tono irónico, que la exchica reality no pagaría también la comida de su acompañante

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ironizó sobre el 50/50 que Korina Rivadeneira ha defendido públicamente y cuestionó que Emanuel Parrado también tuviera que comprar su propia comida durante una salida juntos. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La polémica por el 50/50 volvió a convertirse en tema de conversación en ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, Magaly Medina utilizó las imágenes de Korina Rivadeneira junto a Enmanuel Parrado para ironizar sobre la manera en que la modelo venezolana manejaría los gastos de hoy en adelante con su entorno tras exponer a su expareja Mario Hart.

La conductora reparó especialmente en un detalle registrado por las cámaras: mientras Korina compró comida en un puesto de Jesús María, el joven que la acompañaba bajó posteriormente del vehículo para adquirir su propia comida.

La escena fue comentada por Magaly en tono sarcástico y relacionada directamente con el concepto del 50/50 que había quedado instalado tras las declaraciones de Korina sobre su relación con Mario Hart. La conductora aprovechó la situación para cuestionar, entre bromas, por qué la venezolana no habría comprado también la comida de Enmanuel si este sería su acompañante o eventualmente su chofer.

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Captura de pantalla con Magaly Medina a la izquierda y dos secuencias de calle con una mujer a pie y un hombre cerca de un vehículo a la derecha.
La conductora Magaly Medina difunde imágenes de Korina Rivadeneira acompañada por un hombre en el distrito de Jesús María. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly pone nuevamente el foco en el 50/50 de Korina

Durante la emisión de este 31 de agosto, Magaly Medina comenzó hablando de las posibles actividades que desempeñaría Enmanuel Parrado, el joven que aparece junto a Korina en las imágenes difundidas por el programa. “Pero también he visto que forma parte del equipo audiovisual de un cantante desconocido. De repente ella lo está probando como su community manager. También podría ser, ¿no? Es anfitrión de algún evento”, comentó la conductora.

Sin embargo, la atención de Medina rápidamente se trasladó hacia una escena cotidiana protagonizada por Korina. “A mí lo que me llamó la atención es que la Corina tiene su caserita de los menús. ¿Han visto?”, señaló. La conductora hizo referencia al puesto de comida ubicado en una esquina de Jesús María, donde Korina fue captada realizando una compra.

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“La ayudó a cargar a la señora sus menús que vende en esta esquina, eh, de Jesús María”, relató. Según las imágenes comentadas en el programa, la venezolana compró su comida y una bebida antes de regresar al vehículo. “Se compró su menú con su juguito, lo llevó al carro y lo dejó”, agregó Medina.

Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.

Emanuel Parrado también compró su propia comida

Mientras Korina se dirigía a una reunión o ingresaba a un local, Emanuel habría permanecido en los alrededores. Según lo relatado por Magaly, el joven bajó del vehículo y también se acercó a la vendedora. “El chico, como ella cree en el cincuenta cincuenta, el chico mientras ella fue a su reunión o entró a un local por ahí, el chico bajó, ¿no? Mirando para todos lados como quien no quiere la cosa y también se acercó a la casera del menú y le compró su menú”, afirmó.

Fue en ese momento cuando Magaly utilizó la situación para recordar el 50/50. “O sea, de verdad que ella sí que practica el cincuenta cincuenta, porque en este caso está con un hombre, un caballero”, dijo la conductora.

El comentario fue realizado con evidente tono irónico y se convirtió en uno de los principales momentos de su análisis. Magaly continuó con la comparación y cuestionó que Korina y Emanuel no hubieran optado por acudir a un restaurante. “Oye, ni siquiera vamos a un restaurante, Kori, nos comemos el menú en el-- como hacía, ¿te acuerdas? El Paul Michael con la Pamela López, la llevaba a comer el menú en la esquina de la casa”, recordó.

Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly calcula cuánto habría costado la comida

La conductora incluso hizo un cálculo aproximado del precio de los alimentos que aparecen en las imágenes. “O sea, ¿Cuánto te cuesta un menú así? ¿Cuánto puede costarte? Doce, trece soles. No quiso gastar veinticuatro, veinticinco soles. Ella dijo: ‘No, que él se lo compre’”, comentó.

El análisis llevó a Magaly a preguntarse si Emanuel Parrado era realmente el chofer de Korina, una posibilidad que había surgido debido a que aparece conduciendo la camioneta. “O sea que si es su chofer, sí le compraría, ¿no? Pero entonces no, no es su chofer”, sostuvo.

Sin embargo, inmediatamente planteó otra posibilidad: “O ella le está pagando por las horas que él, que él, este, ¿no? Le está pagando por las horas que la traslada de un lado a otro”.

Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona si Emanuel es realmente su chofer

La presencia del joven al volante fue otro de los puntos comentados durante la emisión. “Y él además, el pata es el que maneja el carro, no ella. Y él también bajó a comprarse su menucito”, señaló Medina. A partir de ello, volvió a utilizar el tono irónico para referirse a la supuesta aplicación del 50/50.

“O sea, si trabaja para ella, ella es bien tacaña, no le compra ni el menú”, lanzó. El comentario forma parte de la crítica y burla de Magaly sobre la situación y no constituye una confirmación de que Korina sea “tacaña” ni de que Enmanuel trabaje formalmente para ella.

La conductora continuó analizando la escena y también se refirió a la fotografía que Korina se tomó con la vendedora. “Se toma la foto la señora del menú, no sabemos si el menú le se, le salió gratis o ella pagó, porque la ayudó también a cargar la bolsa a la señora”, explicó.

Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly cuestiona el 50/50 de Korina tras verla junto a Emanuel Parrado. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina y Enmanuel ya habían aparecido juntos

El programa también había mostrado que Korina Rivadeneira y Emanuel Parrado ya habían coincidido anteriormente. Según las imágenes difundidas, ambos participaron el 6 de julio en una actividad destinada a recolectar donaciones para los damnificados por el terremoto en Venezuela. El informe planteó entonces la posibilidad de que ese encuentro haya sido el momento en que se conocieron.

“¿Será que fue aquí donde se conocieron? ¿O de dónde será su amiguito?”, se preguntó la voz del informe. Sin embargo, esta posibilidad tampoco fue confirmada por Korina ni por Emanuel.

Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

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