Perú

EEUU atribuye captura del líder de ‘Los Pulpos’ al “largo brazo de cooperación” del FBI y la DEA

El embajador estadounidense Bernie Navarro destacó la participación de ambas agencias en el operativo coordinado con las autoridades peruanas y bolivianas que permitió detener en La Paz a Jhonsson Smit Cruz Torres

Los Pulpos
EE.UU. atribuye la captura a la cooperación del FBI y la DEA con las autoridades de Perú y Bolivia
Guardar

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, atribuyó este martes la captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú y Bolivia.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, escribió Navarro en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la Policía Nacional (PNP) sobre el operativo.

PUBLICIDAD

El embajador destacó la captura de “uno de los fugitivos más buscados de la región”, a quien las autoridades peruanas atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el pasado domingo en Trujillo, al norte del país.

Navarro destacó además que su captura fue posible gracias al “largo brazo de nuestra cooperación”, en respuesta a un mensaje de la PNP, que informó que el operativo se realizó en La Paz junto con la Policía boliviana y organismos internacionales.

Estados Unidos
Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue detenido en La Paz durante un operativo conjunto coordinado desde enero

‘Jhonsson Pulpo’, hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’ y uno de los fundadores de la banda criminal, era uno de los delincuentes más buscados del país: se ofrecían 500.000 soles por información que permitiera su captura y las autoridades le atribuían, desde la clandestinidad, el manejo de las operaciones de la organización criminal.

PUBLICIDAD

En declaraciones a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el líder criminal permanecía inicialmente en La Paz y explicó que, por razones de seguridad, se habían reservado los detalles de su traslado, con el objetivo de concretar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó que la captura fue resultado de un “operativo conjunto” coordinado desde enero, en el que también detuvieron a Gabriel Alexander Saúl M. G., de 23 años.

Tras ser expulsados de Bolivia y trasladados a territorio peruano, ambos quedaron bajo custodia policial. Según Astudillo, este miércoles se realizará el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia.

En una conferencia de prensa desde La Paz, la policía detalló la captura de 'Jhonsson Pulpo', líder de una organización criminal que operaba desde los años 90 en Trujillo, Perú. El delincuente, que tiene una condena a cadena perpetua en su país, será entregado a las autoridades peruanas | Latina TV

El imputado tenía una orden de captura internacional por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

Temas Relacionados

FBILos PulposDEAperu-noticiasTrujilloBolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Jhonsson Pulpo’ ya está en Perú: permanecerá bajo custodia policial y será trasladado a Lima este miércoles 2 de septiembre

El detenido, sobre quien pesa una sentencia de cadena perpetua y una notificación roja de Interpol, continuará en Perú con las diligencias antes de quedar a disposición de la justicia

‘Jhonsson Pulpo’ ya está en Perú: permanecerá bajo custodia policial y será trasladado a Lima este miércoles 2 de septiembre

TAMBO, el proyecto que quiere convertir los Andes en un observatorio: así funcionaría

Una red de 26 instituciones internacionales avanza en el diseño de un sistema que usaría la geografía del Colca para captar neutrinos de alta energía a bajo costo

TAMBO, el proyecto que quiere convertir los Andes en un observatorio: así funcionaría

Secuestro de Jenss Lara abre otra sospecha: PNP investiga posible plan para asesinarlo pese a pago del rescate

El empresario minero fue liberado en Trujillo tras más de 30 horas de cautiverio. La entrega de dinero y la participación de los detenidos siguen bajo investigación fiscal

Secuestro de Jenss Lara abre otra sospecha: PNP investiga posible plan para asesinarlo pese a pago del rescate

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

La conductora respondió a las bromas de ‘Sin + Que decir’ sobre Franco Cabrera y aclaró: “No hemos sido grandes amigos, pero hemos sido profesionales”.

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por liberar a empresario en Trujillo, según su padre: “Era una cifra inalcanzable”

El padre del empresario aseguró que la familia recurrió a un intermediario vinculado con la banda criminal para negociar su liberación, ante la imposibilidad de reunir el monto solicitado

‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por liberar a empresario en Trujillo, según su padre: “Era una cifra inalcanzable”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

ENTRETENIMIENTO

Milena Warthon y María Fuell unen a Perú y Colombia con 'Cosita mía' y Carlos Vives se suma con un baile en redes

Milena Warthon y María Fuell unen a Perú y Colombia con 'Cosita mía' y Carlos Vives se suma con un baile en redes

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

Edith Barr tendrá un velatorio en el Gran Teatro Nacional y en el Ministerio de Cultura tras su muerte a los 90 años

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

Samahara Lobatón niega problemas migratorios tras regresar de ‘La Prisión de Destino 2’ en Estados Unidos: "Yo fui con todo en regla"

DEPORTES

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano

Nuevo horario para el debut de Ignacio Buse en US Open 2026: peruano enfrentará a Marcos Giron en primera ronda

Hernán Da Campo, referente del Sport Boys, desea naturalizarse peruano: “Me gustaría buscar la nacionalización”

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Patricio Álvarez mira con optimismo el camino de Atlético Grau en el Torneo Clausura tas derrotar a Melgar: “Nos permite soñar”