EEUU atribuye captura del líder de ‘Los Pulpos’ al “largo brazo de cooperación” del FBI y la DEA

EE.UU. atribuye la captura a la cooperación del FBI y la DEA con las autoridades de Perú y Bolivia

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El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, atribuyó este martes la captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú y Bolivia.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, escribió Navarro en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la Policía Nacional (PNP) sobre el operativo.

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El embajador destacó la captura de “uno de los fugitivos más buscados de la región”, a quien las autoridades peruanas atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el pasado domingo en Trujillo, al norte del país.

Navarro destacó además que su captura fue posible gracias al “largo brazo de nuestra cooperación”, en respuesta a un mensaje de la PNP, que informó que el operativo se realizó en La Paz junto con la Policía boliviana y organismos internacionales.

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue detenido en La Paz durante un operativo conjunto coordinado desde enero

‘Jhonsson Pulpo’, hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’ y uno de los fundadores de la banda criminal, era uno de los delincuentes más buscados del país: se ofrecían 500.000 soles por información que permitiera su captura y las autoridades le atribuían, desde la clandestinidad, el manejo de las operaciones de la organización criminal.

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En declaraciones a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el líder criminal permanecía inicialmente en La Paz y explicó que, por razones de seguridad, se habían reservado los detalles de su traslado, con el objetivo de concretar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó que la captura fue resultado de un “operativo conjunto” coordinado desde enero, en el que también detuvieron a Gabriel Alexander Saúl M. G., de 23 años.

Tras ser expulsados de Bolivia y trasladados a territorio peruano, ambos quedaron bajo custodia policial. Según Astudillo, este miércoles se realizará el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia.

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En una conferencia de prensa desde La Paz, la policía detalló la captura de 'Jhonsson Pulpo', líder de una organización criminal que operaba desde los años 90 en Trujillo, Perú. El delincuente, que tiene una condena a cadena perpetua en su país, será entregado a las autoridades peruanas | Latina TV

El imputado tenía una orden de captura internacional por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

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