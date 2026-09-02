Perú

Lima recibirá una feria con propuestas de estudio en Australia: fecha, sede y detalles

Diecinueve casas de estudio, entre ellas Melbourne, Sydney y Queensland, expondrán sus programas de pregrado y posgrado el 5 de septiembre en un evento de ingreso libre

Un grupo de estudiantes jóvenes, algunos con gafas, escribe en cuadernos sobre pupitres de madera dentro de un aula con un pizarrón blanco.
La imagen muestra a un grupo de estudiantes universitarios peruanos concentrados mientras toman apuntes o realizan una tarea en un aula moderna de su universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Diecinueve instituciones educativas de Australia llegarán a Lima el próximo 5 de septiembre para presentar sus programas de pregrado, posgrado y formación profesional a estudiantes, jóvenes profesionales y familias peruanas interesadas en estudiar en el extranjero. La cita, denominada “Vente a Australia”, se realizará en The Westin Lima Hotel & Convention Center y forma parte de una de las principales ferias de educación australiana que se organizan en el país.

El ingreso al evento será gratuito, aunque requiere inscripción previa. Durante la jornada, los asistentes tendrán la posibilidad de conversar de manera directa con representantes de las instituciones participantes, despejar dudas sobre procesos de admisión y evaluar alternativas académicas según sus intereses profesionales.

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The Australian national flag flies at half-mast, following the Bondi Beach attack in Sydney, Australia, at the Australian High Commission in London, Britain, December 15, 2025. REUTERS/Toby Melville
The Australian national flag flies at half-mast, following the Bondi Beach attack in Sydney, Australia, at the Australian High Commission in London, Britain, December 15, 2025. REUTERS/Toby Melville

Jorge López Palma, gerente de Educación de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), destacó el vínculo entre la formación académica australiana y las demandas del mercado laboral. “Australia cuenta con un sistema educativo reconocido internacionalmente y con una oferta académica estrechamente vinculada a las necesidades de industrias como la minería, agricultura, tecnología y servicios”, señaló el funcionario.

Entre las casas de estudio confirmadas figuran la University of Melbourne, la University of Sydney, la University of Queensland, Monash University, The Australian National University, The University of Western Australia y Adelaide University. Todas ellas integran el listado de las 100 mejores universidades del mundo según el QS World University Rankings 2026, uno de los rankings académicos globales de mayor referencia.

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Una mesa de estudio con una laptop abierta mostrando gráficos, una calculadora, papeles con fórmulas, una mochila beige y varias pilas de libros académicos.
Una mesa de estudio organizada presenta una laptop, calculadora, documentos, una mochila y una pila de libros de texto de diversas materias, representando el ambiente típico de un estudiante universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación arranca dos días antes de la feria principal

El cronograma de actividades no se limita al sábado 5 de septiembre. El 3 de septiembre se llevará a cabo una jornada centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas del sistema educativo australiano, con la participación de universidades peruanas, colegios locales y agentes especializados en orientación educativa hacia Australia.

Al día siguiente, el 4 de septiembre, la agenda se enfocará específicamente en Western Australia. Esa sesión ofrecerá información sobre el estado, la ciudad de Perth y las universidades que operan en esa región, con el objetivo de que los interesados conozcan en detalle las alternativas académicas y las condiciones de vida que ofrece ese destino en particular. El conjunto de estas actividades preparatorias busca generar espacios de diálogo entre instituciones educativas de ambos países antes del encuentro central.

Diploma enrollado con la palabra 'University' y cinta azul, calculadora negra con pantalla en cero, billetes de dólar con clip, hojas de papel en un escritorio.
Un diploma universitario enrollado, billetes de dólar y una calculadora muestran los aspectos financieros de la educación superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Créditos y descuentos para financiar los estudios en el exterior

Como complemento a la feria, se presentará una nueva edición del crédito estudiantil del BCP, dirigido a quienes buscan financiar una experiencia académica en Australia. El producto contempla beneficios para los clientes del banco, entre ellos descuentos en el costo de matrícula de determinadas instituciones educativas participantes del programa.

“Facilitar el acceso a información y a alternativas de financiamiento puede ser determinante para que más estudiantes consideren Australia dentro de sus opciones de formación”, sostuvo López Palma. El representante de Austrade agregó que la continuidad de este esquema de crédito durante seis años contribuye a acercar estas oportunidades a los estudiantes peruanos y sus familias, en un contexto donde el financiamiento suele ser una de las principales barreras para emprender estudios en el extranjero.

Una mujer joven con cabello largo y oscuro teclea en una computadora portátil plateada sentada en un escritorio en una biblioteca con otros estudiantes al fondo
Estudiantes universitarios utilizan computadoras portátiles en una biblioteca, una práctica común en la educación superior peruana que se apoya en el acompañamiento académico y la tecnología. (Agencia Andina)

Inscripción previa y canales de información

Los asistentes a la feria podrán resolver consultas directamente con los representantes de las instituciones presentes, informarse sobre los procesos de postulación vigentes y explorar las distintas alternativas disponibles para planificar una experiencia académica internacional. La organización recomienda completar la inscripción con anticipación, dado que el ingreso, si bien gratuito, está sujeto a registro previo.

Quienes deseen ampliar la información sobre las opciones de estudio en Australia pueden consultar el portal oficial studyaustralia.gov.au. Para la inscripción a la feria y detalles adicionales sobre el cronograma de actividades, la organización habilitó el sitio venteaustralia.com.

Un hombre de espaldas con mochila y maleta, parado en la puerta de un aeropuerto, mira hacia edificios y una vista urbana.
Un peruano con mochila y maleta se encuentra frente a la puerta de embarque de un aeropuerto, observando la ciudad de Lima al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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