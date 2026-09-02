Papa León XIV reunirá a más de un millón de fieles en misa en Chiclayo: Lugar de la celebración eucarística

El papa León XIV, vestido de clergyman, saluda a la multitud de fieles que lo recibe junto a dos religiosas frente a una iglesia de color amarillo durante su visita pastoral en Chiclayo, Perú. (Andina Noticias)

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La misa multitudinaria del papa León XIV en Chiclayo se realizará el 13 de noviembre en las pampas de Pimentel, sector Las Rosas, según confirmó la Diócesis de la región. El espacio elegido forma parte de los preparativos para la visita del pontífice a Lambayeque, donde las autoridades prevén la llegada de fieles procedentes de distintas regiones del Perú y del extranjero.

El terreno comprende cerca de 300 hectáreas, de las cuales se acondicionarán 60 para la ceremonia religiosa. La estimación regional apunta a una asistencia superior a un millón de personas. La definición del escenario llegó tras una segunda inspección de una delegación de la Santa Sede, encabezada por monseñor José Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Santo Padre.

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La comisión recorrió las pampas ubicadas en el distrito de Pimentel y otros lugares considerados en el itinerario. También participaron representantes del Gobierno, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana. La visita permitió revisar condiciones de acceso, seguridad y desplazamiento antes de la celebración que reunirá a comunidades católicas, parroquias y delegaciones de otras ciudades.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

La misa tendrá cuatro accesos y un helipuerto para la comitiva papal

Las autoridades de Lambayeque proyectan tres ingresos públicos y uno reservado para la comitiva papal. El acceso principal estará en la carretera Chiclayo-Pimentel, vía que tendrá restricciones para vehículos particulares durante la jornada. Los asistentes llegarán hasta zonas determinadas y habrá buses para trasladar, principalmente, a adultos mayores y personas con discapacidad hacia los sectores habilitados.

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El gobernador regional, Jorge Pérez Flores, señaló que la organización coordina con la Cancillería las necesidades del encuentro. El plan contempla un helipuerto, rutas de evacuación y medidas de seguridad para los peregrinos. Santa Rosa, San José, Pimentel y los alrededores de la carretera hacia Chiclayo concentrarán parte del tránsito durante los días previos y posteriores a la misa.

El dispositivo deberá articular el traslado de visitantes con el acondicionamiento del predio. Las 60 hectáreas previstas serán el área de reunión para la misa del papa León XIV en Pimentel, mientras el resto del terreno permitirá ordenar zonas de apoyo, circulación y servicios. La Iglesia local continuará las coordinaciones con las instituciones que participan en la agenda papal.

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El anuncio coincide con la proyección de 800 mil personas movilizadas por la visita papal al Perú, difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esa cifra comprende los desplazamientos vinculados con actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa, Cajamarca y Cusco. El ministerio indicó que el cálculo no incorpora a quienes se movilicen dentro de Lima para asistir a los actos programados.

Chiclayo prepara hospedaje y transporte por el aumento de peregrinos

Chiclayo afrontará una demanda de hospedaje durante la visita. El Mincetur trabaja con vecinos para ampliar la disponibilidad de habitaciones en viviendas particulares, ante el incremento previsto de peregrinos. Lima y Cusco cuentan con mayor capacidad turística, mientras Pucallpa registraría un flujo regional. La preparación involucra hoteles, restaurantes, operadores turísticos, municipios y servicios de transporte.

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El sector regional señaló que colegios e instituciones podrían recibir visitantes que no encuentren alojamiento convencional. La medida forma parte de la respuesta para la visita del papa León XIV a Chiclayo, cuya programación contempla actividades en la Catedral Santa María, el Santuario Nuestra Señora de la Paz y la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. Esos espacios fueron inspeccionados por la delegación vaticana.