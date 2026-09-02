Perú

Luis Dyer y director de Diresa Ucayali protagonizan tenso cruce por crisis de salud en la región: “No podemos venir a hacer un show”

El director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja, reclamó ante el titular de Salud por la falta de recursos, personal, medicamentos y equipamiento, mientras Dyer cuestionó las gestiones realizadas durante los últimos años

Durante su visita a Ucayali, el ministro de Salud, Luis Dyer, protagonizó un tenso intercambio con el director de la Diresa, Patrich Jordan Pantoja, por la falta de recursos, personal, medicamentos y equipamiento para los establecimientos de salud. Fuente: PC Producciones / Facebook
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La visita del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, a Ucayali terminó marcada por un tenso intercambio con el director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja Vargas. El funcionario regional cuestionó la falta de presupuesto para atender las necesidades sanitarias de la región y reclamó una mayor intervención del Gobierno central.

La discusión comenzó cuando Jordan Pantoja expuso la situación de Purús, provincia que permanece en estado de emergencia y para la cual, según afirmó, se solicitaron recursos durante una mesa técnica. El director señaló que se pidió al menos S/2 millones, pero el monto no fue asignado. Como contraste, mencionó los S/200 millones destinados a La Libertad.

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“¿Que no hay plata? No, es mentira, porque a una región sí le han dado doscientos millones”, sostuvo el director de la Diresa. Dyer respondió de inmediato: “Pero no había plata. ¿Nos ponemos a llorar o solucionamos el tema?”. El intercambio continuó mientras Jordan Pantoja mostraba documentos relacionados con las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales.

Un hombre con camisa blanca y gafas señala con el dedo hacia abajo mientras conversa con varias personas frente a un edificio
El director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja, reclama presupuesto y recursos al ministro de Salud, Luis Dyer, durante su visita a la región. (Captura: PC - Producciones / Facebook)

Director de Diresa Ucayali reclama recursos y Dyer cuestiona su gestión

Jordan Pantoja insistió en que la Diresa Ucayali realizó las gestiones correspondientes para conseguir financiamiento y mostró al ministro parte de la documentación. Según explicó, la última respuesta recibida del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaba que el expediente estaba validado, pero que el financiamiento tendría que ser asumido por el siguiente Gobierno debido al proceso de cambio de administración.

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El funcionario también reclamó que las autoridades nacionales no pueden limitarse a señalar las gestiones realizadas por la región. “No podemos venir acá a querer hacer un show de las necesidades que tiene Ucayali”, manifestó ante la prensa, antes de enumerar las principales brechas que, según su versión, requieren intervención del nivel central.

El ministro Luis Dyer y el director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja, protagonizaron un tenso intercambio por el presupuesto y las carencias que enfrentan los establecimientos de salud de la región. Fuente: El Diario Dato / TikTok

Entre ellas mencionó la brecha de recursos humanos, además de la falta de medicamentos e insumos. Jordan Pantoja sostuvo que estos problemas corresponden, en parte, a competencias del Gobierno central y cuestionó que la región deba afrontar sola estas carencias.

Equipamiento y ambulancias, otro punto de tensión entre Dyer y Diresa Ucayali

El reclamo se extendió a las condiciones de los establecimientos de salud. Durante la conversación se señaló que varios centros dependen del SAMU para realizar traslados debido a la falta de ambulancias. La ausencia de equipamiento también fue planteada como una de las necesidades más urgentes.

Dyer respondió que el Ministerio de Salud carece de recursos adicionales y sostuvo que los presupuestos ya fueron transferidos o asignados, por lo que el objetivo debía concentrarse en revisar su ejecución. “Lo que estamos viendo es que se ejecuten, pero que tenga sentido común”, señaló.

Luis Dyer escucha a Patrich Jordan Pantoja en la entrada de un centro de salud junto a personal médico y periodistas
El ministro de Salud, Luis Dyer, escucha los reclamos presupuestales del director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja, durante su visita a la región. (Captura: PC - Producciones / Facebook)

El ministro puso énfasis en el gasto corriente y cuestionó el crecimiento del personal administrativo durante los últimos años. Explicó que este tipo de gasto comprende remuneraciones y otros conceptos, y planteó revisar cuánto del presupuesto regional se destina a planillas administrativas.

“Estamos pidiendo que nos equipen, nada más”, respondió una de las personas presentes durante la discusión. Jordan Pantoja volvió a intervenir para señalar que las necesidades de competencia nacional tampoco podían quedar desatendidas. “No podemos desentender las necesidades que son competencia a nivel central y no nos atienden”, reclamó.

Un grupo de hombres, varios con camisa blanca y logo del Ministerio de Salud, escucha a un interlocutor dentro de una sala iluminada
El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, escucha a autoridades de la Dirección Regional de Salud durante una inspección a los establecimientos de atención en Ucayali. (Foto: Minsa)

Luis Dyer cuestionó a la prensa durante su recorrido por Ucayali

El intercambio con el director de la Diresa no fue el único momento tenso de la visita. En Pucallpa, un periodista preguntó a Dyer qué solución concreta llevó a la región después de sus primeros 30 días al frente del Ministerio de Salud, considerando las deficiencias observadas en los establecimientos.

El ministro cuestionó que la situación de los servicios de salud de Ucayali no hubiera recibido suficiente exposición pública. Según su planteamiento, las autoridades y ciudadanos conocían las carencias, pero faltó una mayor presión para exigir respuestas. El periodista replicó que la precariedad del sistema sanitario sí era conocida en la región.

Comunicado oficial del Ministerio de Salud del Perú sobre fondo claro con logotipos institucionales del Gobierno del Perú en la parte inferior
El Ministerio de Salud del Perú emitió un comunicado oficial en Lima para aclarar las declaraciones del ministro Luis Dyer Fernández respecto al rol de la prensa en el sector. (Foto: Minsa)

Dyer sostuvo que los medios también podían contribuir a visibilizar las necesidades del sector. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y, posteriormente, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para precisar que el ministro no tuvo intención de responsabilizar a la prensa por los problemas del sistema sanitario.

La cartera señaló que la expresión de Dyer sobre que “la prensa también nos puede apoyar” constituyó una invitación a los medios para continuar con su labor informativa y fiscalizadora. El ministerio reafirmó, además, su respeto por la libertad de prensa y reconoció el papel de los medios en la exposición de las necesidades de la ciudadanía.

Durante su recorrido por Ucayali, Dyer visitó el Hospital Regional de Pucallpa, el centro de salud 9 de Octubre, el centro de salud Nuevo Paraíso, el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el centro de salud Campo Verde. La visita estuvo marcada por los reclamos de las autoridades regionales y las discrepancias sobre el presupuesto, el equipamiento y las responsabilidades para atender las brechas del sistema de salud.

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