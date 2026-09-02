Jhonsson ‘Pulpo’ fue condenado a cadena perpetua: ¿cuál fue el crimen que cometió?

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

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El peligroso criminal Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, ya se encuentra con la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser capturado el martes 1 de septiembre en La Paz, Bolivia. Sobre el líder de la organización criminal Los Pulpos de Cruz Blanca pesa una condena de cadena perpetua por un macabro crimen, el asalto a mano armada que en marzo de 2020 terminó con la vida de una comerciante en Trujillo, en la región La Libertad.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior (Mininter), Cruz Torres fue hallado responsable del delito de robo agravado con subsecuente muerte. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo determinó que el hoy detenido participó en el despojo de las pertenencias de la víctima y que, como consecuencia directa del asalto, la mujer perdió la vida. Por ese hecho, el tribunal impuso la máxima pena contemplada en el ordenamiento penal peruano.

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Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de 'Los Pulpos de Trujillo' involucrado en múltiples asesinatos y otros delitos como el sicariato, extorsión, cobro de cupos y venta de drogas suscitados en Perú y en la capital de Chile | Crédito: Infobae Perú.

Cadena perpetua

El asesinato de la comerciante ocurrió en marzo de 2020 en Trujillo, cuando Cruz Torres tenía apenas 22 años. La calificación jurídica del hecho, robo agravado con subsecuente muerte, corresponde a los casos en que el fallecimiento de la víctima se produce como resultado de un asalto patrimonial, una figura que en Perú conlleva la pena de cadena perpetua.

Además de esta sentencia firme, la Policía Nacional lo señala como responsable de liderar los secuestros de al menos cuatro ciudadanos identificados como Santos Guillermo Sánchez Vera, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina Cruz y Robert Quezada Crisólogo, según consta en el informe difundido por el Mininter. El Ministerio Público también investiga su participación en delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

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El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia (Policía Nacional del Perú)

Fingió su muerte

Tras la condena, Cruz Torres evadió su cumplimiento y permaneció prófugo durante años. La PNP detectó que el sentenciado había registrado un acta de defunción a su propio nombre ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con fecha del 4 de agosto de 2020, maniobra que le permitió dejar de figurar como buscado mientras continuaba al mando de la organización criminal.

La Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (Cercri), del Mininter, incluyó a Cruz Torres en la lista de los más buscados del país el 5 de agosto de 2022. El 19 de setiembre de 2024, el Mininter dispuso incrementar la recompensa por información que condujera a su ubicación y captura, de 75.000 a 500.000 soles, medida que también alcanzó a otros cuatro fugitivos buscados por delitos como colusión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

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Uno de los líderes de la banda criminal 'Los Pulpos' está registrado como uno de los más buscados por la Policía . (Foto captura: Programa de Recompensas del Mininter)

Operativo binacional

La captura se concretó el martes 1 de septiembre en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz, durante un operativo conjunto entre la Policía de Bolivia, la PNP y agencias internacionales como el FBI y la DEA de Estados Unidos, que llevaban meses de trabajo de inteligencia bajo el nombre en clave “Pulpo Dos”. Junto a Cruz Torres fue detenido otro integrante de la banda, identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años.

El comandante general de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, explicó en conferencia de prensa que la ubicación del prófugo fue posible gracias a la coordinación sostenida entre ambos países desde enero. Las autoridades bolivianas optaron por una expulsión administrativa, dispuesta por la Dirección General de Migración, en lugar de un proceso ordinario de extradición, con el fin de agilizar la entrega del detenido a Perú.

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Los registros mencionados en la investigación señalan una blefaroplastia y una lipo papada realizadas en La Paz. Composición: Infobae

Traslado hacia territorio peruano

Tras la resolución migratoria, Cruz Torres fue conducido al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en la región Puno, donde quedó formalmente bajo custodia de la PNP. El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención y calificó al detenido como uno de los criminales más buscados del país. “En Bolivia ha sido detenido” el líder de Los Pulpos, “que en Trujillo particularmente son el temor de toda la gente”, declaró el funcionario a Canal N.

Completados los trámites migratorios en la frontera, el detenido fue trasladado hacia la capital de Puno y posteriormente hacia Juliaca, desde donde partió en vuelo con destino a Lima. Una vez en la capital peruana, Cruz Torres quedará a disposición del Poder Judicial para el cumplimiento efectivo de la condena de cadena perpetua, mientras continúan las investigaciones fiscales por los delitos que se le atribuyen como cabecilla de Los Pulpos de Cruz Blanca.

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