Con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas: los convocados de Perú para la serie ante Paraguay por Copa Davis 2026

Los convocados de Perú para la Copa Davis. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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El capitán Luis Horna anunció el quinteto que representará a Perú en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, que se disputará los días 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú. El ganador del cruce obtendrá el boleto directo a los Qualifiers 2027, instancia a la que Perú busca clasificar por segunda edición consecutiva tras haber eliminado a Portugal en Lima el año pasado.

Los cinco convocados por Horna son Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. El equipo combina la jerarquía de sus tres primeras raquetas con la especialización en dobles de los dos últimos, quienes serán los encargados de disputar el punto del doble en la serie.

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¿Cómo llegan los peruanos?

Buse llega en el mejor momento de su carrera. El limeño acaba de disputar la final del ATP 250 de Winston-Salem, lo que lo posiciona al menos como número 31 del mundo a partir del lunes. Su semana en Carolina del Norte —con victorias sobre Altmaier, Cerúndolo y Bonzi— lo convierte en el jugador con mayor confianza del grupo y en la principal carta del equipo peruano para los puntos de singles.

El capitán del equipo peruano de Copa Davis confirmó a los cinco integrantes de su nómina que se medirán ante los 'guaraníes' en el Jockey Club del Perú. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Bueno y Varillas llegan tras disputar la clasificación del US Open 2026, donde quedaron eliminados en primera ronda. Pese a esos resultados, ambos han tenido una temporada con actuaciones positivas y acumulan experiencia en el circuito que los hace competitivos para una serie de Copa Davis sobre la superficie del Jockey Club.

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La principal novedad de la convocatoria es el regreso de Alexander Merino, quien se ganó su lugar gracias a un tramo de alto rendimiento en el circuito Challenger. El peruano alcanzó las semifinales de dobles en el Challenger de Sion en Suiza junto al estadounidense Michael Zhu, en agosto de 2026.

Antes, también llegó a las semifinales del Challenger de Troyes en Francia junto al argentino Franco Ribero, y del Challenger de Bunschoten en Países Bajos haciendo dupla con el neerlandés Mats Hermans. Tres semifinales en torneos europeos que justifican plenamente su regreso al equipo nacional.

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Arklon Huertas del Pino, el otro especialista en dobles del equipo, tuvo su mejor resultado de la temporada en el Challenger de Piracicaba, donde llegó a la final junto a su hermano Conner. Junto a Merino, forman la pareja de dobles con más rodaje del grupo y serán fundamentales en el punto que suele decidir las series más cerradas.

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La convocatoria de Paraguay

El equipo guaraní estará bajo la conducción del capitán Pablo Sergio ‘Neco’ Carvallo y tendrá como primera raqueta a Daniel ‘Dani’ Vallejo, uno de los tenistas con mayor proyección del continente. El paraguayo de 22 años alcanzó su mejor posición histórica en el ranking ATP durante esta temporada, llegando al puesto 60 del mundo tras superar dos rondas en el Masters 1000 de Cincinnati, donde cayó ante el estadounidense Tommy Paul. Vallejo disputa actualmente el US Open 2026, donde debutará ante el experimentado francés Gaël Monfils, y tiene previsto integrar también la pareja de dobles junto a Martín Vergara del Puerto.

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El resto de la convocatoria paraguaya, según informó ‘Tenis al Máximo’, la completan Vergara del Puerto, Hernando Escurra y Alex Santino Núñez. Pese a la diferencia en el ranking entre Buse y Vallejo, la serie se perfila como un duelo equilibrado en el que los puntos de dobles y la localía del Jockey Club podrían inclinar la balanza a favor del equipo peruano.