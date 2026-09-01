Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Un presentador de noticias informa en un estudio televisivo con fondo azul y un mapa mundi. El video muestra la presentación de una resolución oficial que formaliza la aceptación de la renuncia de Tania Ramírez García como miembro representante del Ministerio de Educación en el Directorio de la Derrama Magisterial. La resolución lleva la firma de José Antonio Chang Escobedo, Ministro de Educación. El reporte periodístico, emitido en el programa 'Cuentas Claras', aborda el contexto de esta dimisión.

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El ministerio de Educación, José Antonio Chang, aceptó la renuncia de la excongresista Tania Ramírez como representante del sector en el directorio de la Derrama Magisterial, según una resolución publicada este lunes.

La norma formaliza la salida de Ramírez del órgano directivo de la institución de seguridad social del magisterio y dispone la publicación de la resolución en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE).

La decisión se conoció días después de que un reportaje de Willax informara que Chang y Ramírez coincidieron en tres viajes internacionales a Estados Unidos y Panamá, con los mismos destinos y fechas de salida y retorno, antes de la designación de la exparlamentaria.

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Tras esas coincidencias, Chang, ya en funciones como ministro, designó a la excongresista en un cargo cuya retribución mensual, de S/22.000, generó cuestionamientos. A raíz del caso, la diputada Gina Duarte (Buen Gobierno) solicitó que el funcionario sea citado a la Comisión de Educación de la cámara baja.

Por su parte, la senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) afirmó que Chang debía dar una explicación “inmediata” sobre la designación, pues afecta la imagen de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

En diálogo con RPP, criticó al funcionario por no haber explicado el caso y consideró que, aunque no necesariamente deba conceder una entrevista, sí debe pronunciarse sobre el tema. “Creo que merece una explicación inmediata, inmediata”, remarcó.

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Chávez recalcó que la coincidencia en los viajes no demuestra por sí misma que exista una relación que haya influido en el nombramiento, aunque advirtió que quienes ocupan cargos públicos deben asumir un mayor nivel de escrutinio.

“A mí no me gusta eso (el silencio de Chang) porque creo que una persona que decide entrar en política y en un cargo designado o un cargo electivo tiene que saber que se le debe hacer una radiografía permanente y debe de favorecer que se fiscalice”, afirmó.

El último domingo, el jefe de Gabinete, Luis Galarreta, señaló que hasta el momento no ha podido conversar con el titular de Educación, aunque afirmó conocer su trayectoria y consideró que “tendrá alguna explicación”.

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“Hay que ser muy ingenuo para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, declaró en una entrevista publicada por Perú21.

Galarreta aprovechó el momento para defender la contratación de su esposa, María Luisa Carrillo, en el Congreso y afirmó que corresponde a la institución explicar el proceso, ya que él no intervino en su incorporación.

“Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino. Ella ha trabajado muchos años en el sector privado, incluso en Confiep. No tengo que aclarar nada, porque yo no he contratado. Que aclare la institución”, expresó.

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