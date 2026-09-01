Magaly Medina se burla de Mario Irivarren y lo tilda de ‘migajero’ por buscar foto en bar con ella: “Son fans confundidos”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó luego de que Mario Irivarren contara cómo intentó conseguir una fotografía en la que ella apareciera al fondo. Magaly aseguró que no le habría permitido acercarse y cuestionó duramente sus intenciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a referirse a los integrantes del entorno de Jefferson Farfán y esta vez puso el foco sobre Mario Irivarren, luego de que el conductor contara en su propio contenido cómo intentó conseguir una fotografía en la que apareciera la periodista. La escena ocurrió durante el fin de semana, cuando ambos coincidieron en un local, y terminó convirtiéndose en material para el programa de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

La periodista cuestionó que la imagen fuera buscada deliberadamente para que ella apareciera en el fondo y consideró que este tipo de situaciones terminan utilizándose para generar atención en redes sociales.

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Magaly fue especialmente dura al referirse a la intención que, según su interpretación, habría detrás de la fotografía y aseguró que no acostumbra a buscar imágenes con personas famosas, mucho menos cuando no existe admiración de por medio.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona las cifras del streaming de ‘La Manada’ y apunta contra quienes usan su imagen

Al inicio de su comentario, Magaly Medina aseguró que algunos espacios digitales habrían sufrido una caída en sus cifras durante los últimos días. Como ejemplo, mencionó a ‘La Manada’, señalando que hasta el viernes registraba entre 1.500, 2.000 y 3.000 vistas.

“Ellos habían gozado de muchas personas que se conectaban, pero perdieron credibilidad. Cada uno de los errores de La Spoya y compañía hicieron que la gente los dejara de ver”, manifestó.

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La conductora sostuvo además que otros programas digitales que antes eran objeto de burlas comenzaron a incrementar sus números y que, ante esa situación, algunos recurrirían a determinadas estrategias para recuperar espectadores.

“Entonces, no les queda otro que recurrir a ciertos trucos para ver si eso les funciona”, afirmó. En ese punto, Magaly señaló que una de esas estrategias sería mencionar constantemente su nombre. “Y hoy día les ha funcionado, tienen, acéptenlo, que les ha funcionado decir a cada rato: ‘Mil, este, conectados más y mostramos una foto de Magaly conmigo’”, comentó.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista negó haber tenido una fotografía buscada con los integrantes de ese espacio. “O sea, ¿Cuándo me hice yo una foto con este? ¿Cuándo me he hecho una foto con el CPP de Farfán? Jamás”, sostuvo.

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Magaly fue más allá y marcó distancia con ellos. “Ellos son empleados de Farfán. Yo no me haría una foto con ellos para nada”, afirmó. La conductora explicó que no tiene particular interés en fotografiarse con personas vinculadas al espectáculo o al deporte.

“No me gusta la farándula, yo no me muero por tomarme fotos con la gente de la farándula, ni con la gente del deporte, ni con nadie”, expresó. Y agregó: “Yo elijo con quién me tomo la foto, si es que es alguien que realmente admiro y vale la pena”.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

La fotografía que provocó la reacción de Magaly

Posteriormente, el programa presentó un informe sobre el encuentro entre Mario Irivarren y Magaly Medina. De acuerdo con el material emitido, Irivarren se encontraba en un bar donde también estaba la periodista y habría intentado conseguir una fotografía en la que ella apareciera en segundo plano.

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El propio Mario explicó cómo ocurrió el momento. “Entonces, yo inicialmente quise hacerme el chistoso y dije: ‘Voy a hacer una foto caleta, con la foto’. Claro que no. Ahí está. Y en el fondo sale”, relató.

Según su versión, se encontraba conversando con otras personas cuando alguien le propuso tomarle una fotografía. “Entonces, estaba conversando con Pía, con Israel. Ya. Literalmente atrás mío estaba Magali. Y Pía, que se presta por la huevada, le dice: ‘Te tomo una foto’”, contó.

Mario agregó que Magaly se habría percatado de que estaban tomando la fotografía. “Parece que Magaly se dio cuenta de que Pía me está tomando una foto buscando que salga ella, lo cual la llevó a voltearse y a asomarse”, explicó.

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Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ya tengo mi portada”: la reacción que provocó la imagen

El programa también reprodujo la explicación de la situación desde la versión de Magaly. Según contó la periodista, Pía Copello le habría comentado que quería tomar una fotografía en la que ella apareciera detrás.

“La cosa que me dice: ‘Ay, este, me quiero tomar una foto, este, pero quiero que Magali se vea atrás’. Y yo le digo: ‘Ay, ponte ahí, pues’. Entonces, nada, le tomo la foto y justo Magali voltea”, relató.

La reacción de la periodista ante la situación fue inmediata. “Y yo: ‘Dios’”, contó. Luego recordó lo que habría dicho Mario al conseguir la imagen: “Y dice: ‘Ya tengo mi portada’”.

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Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly acusa a Mario de utilizar su imagen para generar atención

Después de mostrar las imágenes, Magaly retomó su crítica contra quienes, según ella, utilizan su nombre o imagen para conseguir mayor exposición. “Pero así estamos, pues teniendo que engañar al público, siendo, vendiendo humo”, afirmó.

También cuestionó directamente el supuesto enfrentamiento que algunos espacios plantean con ella. “Este, cara-- Mario Irribarren y Magali cara a cara. ¿Cuándo hemos estado cara a cara si son todos tremendos cobardes?”, sostuvo.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly agregó que, según su percepción, quienes la cuestionan públicamente cambian de actitud cuando están frente a ella. “Todos atacan por detrás, todos, pero son cara a cara, son, son, son unos lindos gatitos ahí tratando de tomarse foto conmigo”, manifestó.

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La conductora insistió en que no entiende cómo una fotografía con ella puede convertirse en un elemento de promoción. “¿Cómo van a vender eso? ¿Solo por qué? Para tener más, eh, gente que lo-- se conecte a verlos, para atraer gente”, cuestionó.

A continuación, reconoció que su nombre tiene impacto en las plataformas digitales y que esa sería precisamente la razón por la que diferentes espacios hablan de ella. “Y sí, claro, yo funciono en redes, ellos lo saben. Por eso es que todo el tiempo tienen que hablar de mí”, señaló.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Son fans confundidos”: la frase más dura de Magaly

Magaly Medina continuó con su crítica y sostuvo que no le molesta completamente que otros espacios hablen de ella, pues también termina generándole exposición.

“A mí no me molesta porque también eso a mí me da vistas en todos lados, en las redes y sobre todo acá”, manifestó. Sin embargo, posteriormente se refirió directamente a la fotografía y cuestionó que alguien se esfuerce por conseguir una imagen de una persona que públicamente critica.

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Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo nunca niego una foto, nunca niego un saludo a la gente que se me acerca en cualquier lugar donde estoy, pero estos no me merecen ni siquiera mi consideración”, afirmó.

La periodista agregó que no habría permitido que se acercaran directamente. “Y además, no dejaría que se me acercaran. ¿Para qué? Para-- están como migajeros ahí: ‘Oye, una foto, aunque sea’”, sostuvo.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly incluso consideró que buscar una fotografía de esa manera refleja falta de autoestima. “Aunque-- yo no haría eso con nadie, aunque sea que el famoso salga de espaldas, no sé, pero que yo me vea ahí, ¿no? Oy, eso es... eso no es quererse, no tener nada de amor propio”, señaló.

Luego planteó nuevamente cuál habría sido la finalidad de conseguir la imagen. “¿Todo para qué? ¿Para llevárselo a su jefecito y que su jefe aplauda?”, cuestionó. Fue entonces cuando lanzó una de las frases más llamativas de su comentario: “O sea, yo creo que en el fondo son fans confundidos”.

Magaly Medina sobre Mario Irivarren tras fotografía: “Finalmente se mueren, son adoradores de Magaly”. Captura: Magaly TV La Firme.