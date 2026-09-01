Deportes

El día después de Messi: la lista de futbolistas que asoman como la renovación de la Selección en el próximo Mundial

Se vienen tiempos de cambio en la Albiceleste tras el retiro del capitán. Los que fueron a la Copa del Mundo y todavía pueden continuar, los que estuvieron en la órbita de Scaloni y quedaron afuera, más los proyectos juveniles

Santiago Beltrán, Agustín Giay, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli seleccion argentina
Santiago Beltrán, Agustín Giay, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli
Guardar

La selección argentina se ve obligada a pulsar el botón de reinicio. Lionel Messi, capitán y figura excluyente a los 39 años, anunció su retiro de la Albiceleste. Y Lionel Scaloni sembró interrogantes respecto a su continuidad como entrenador más allá del 2027. Además, Nicolás Otamendi, otro de los referentes, le puso fin a su etapa en el combinado nacional. Leandro Paredes fue suspendido por diez partidos por los incidentes en la final ante España. Nahuel Molina, por siete. En consecuencia, el predio de Ezeiza ve como llegó la hora de la renovación.

Sin embargo, existe un trabajo con proyección desde las juveniles impulsadas por Diego Placente, así como también jugadores que estarán en perfectas condiciones de repetir otra Copa del Mundo por edad y otros que fueron recortados sobre la hora y es probable que tengan oportunidades en el próximo lapso de cuatro años. Infobae armó una nómina con 55 apellidos (cinco por puesto) que pueden ser importantes en el futuro a corto, mediano y largo plazo en la Selección.

PUBLICIDAD

Camada mundial 2030
Varios futbolistas que jugaron el Mundial 2026 podrían decir presente en la próxima Copa del Mundo (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

Hay que tener en cuenta que para esta lista no se contemplaron jugadores que para el año 2030 hayan cumplido los 34 años o más aunque, lógicamente, puedan llegar a tener chances de integrar la lista de buena fe según su rendimiento. La única excepción fue con los arqueros Emiliano Martínez (tendrá 37), Juan Musso (36) y Agustín Rossi (34). Así es que quedaron afuera de este artículo los mundialistas Gerónimo Rulli (tendrá 38), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34).

Lionel Messi y Lionel Scaloni probablemente ya no estén en Argentina para el Mundial 2030 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Messi y Lionel Scaloni probablemente ya no estén en Argentina para el Mundial 2030 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay una importante lista de jugadores que formaron parte de la lista preliminar para esta Copa del Mundo 2026 y seguramente sean tenidos en cuenta a futuro. Están en ese radar los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, los defensores Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi (baja a última hora por lesión), Zaid Romero y Gabriel Rojas, los mediocampistas Máximo Perrone, Alan Varela, Equi Fernández y Milton Delgado, y los atacantes Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.

PUBLICIDAD

Vale mencionar que existen varios proyectos de jugadores juveniles del Sub 20 y Sub 17 que no fueron considerados por una cuestión de cantidad, pero no causaría sorpresa si aparecen en futuras citaciones. Son los casos de Tobías Ramírez (River), Tomás Pérez (Porto), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Juan Cruz Meza (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Maher Carrizo (Ajax) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), entre otros. En tanto, el departamento de selecciones nacionales también investiga a nuevas promesas con nacionalidad argentina que militan en otros países, método que llevó a hallar a Nico Paz. Por ejemplo, el español Carlos Diez, del Real Madrid.

camada jugadores 2030
Los futbolistas que podrían disputar el Mundial 2030 (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

La camada de jugadores proyectados para el Mundial 2030:

*El número entre paréntesis es la edad que tendrán en la próxima Copa del Mundo

  • Arqueros

Emiliano Martínez (37)

Juan Musso (36)

Agustín Rossi (34)

Facundo Cambeses (33)

Santiago Beltrán (25)

  • Laterales derechos

Gonzalo Montiel (33)

Nahuel Molina (32)

Nicolás Capaldo (31)

Agustín Giay (26)

Dylan Gorosito (24)

  • Defensores centrales

Cristian Romero (32)

Leonardo Balerdi (31)

Nehuén Pérez (30)

Aaron Anselmino (25)

Ignacio Ovando (23)

  • Defensores centrales

Marcos Senesi (33)

Lisandro Martínez (32)

Zaid Romero (30)

Tomás Palacios (27)

Mariano Troilo (27)

  • Laterales izquierdos

Facundo Medina (31)

Lucas Esquivel (28)

Mateo Del Blanco (26)

Román Vega (26)

Julio Soler (25)

  • Volante interno

Carlos Alcaraz (27)

Nicolás Paz (25)

Facundo Buonanotte (25)

Tomás Aranda (23)

Franco Mastantuono (22)

  • Mediocampistas centrales

Alexis Mac Allister (31)

Exequiel Palacios (31)

Alan Varela (29)

Máximo Perrone (27)

Milton Delgado (25)

  • Volante interno

Enzo Fernández (29)

Enzo Barrenechea (29)

Cristian Medina (28)

Ezequiel Fernández (27)

Valentín Barco (25)

Extremos

Emiliano Buendía (33)

Julián Álvarez (30)

Giuliano Simeone (27)

Gianluca Prestianni (24)

Claudio Echeverri (24)

  • Centrodelanteros

Lautaro Martínez (32)

Valentín Castellanos (31)

José Manuel López (29)

Santiago Castro (27)

Joaquín Panichelli (27)

  • Extremos

Nicolás González (32)

Thiago Almada (29)

Matías Soulé (27)

Alejandro Garnacho (26)

Valentín Carboni (25)

Leonel Flores (19)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaArgentinaLionel ScaloniMundial 2030deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El abuelo, el padre, el hijo y la Copa: cómo Messi tendió el puente generacional más emotivo de la Argentina

A través de dos décadas atravesadas por crisis políticas, cambios sociales y recuerdos compartidos, Lionel Messi logró lo imposible: sentar a cuatro generaciones frente a la misma pantalla, sanar viejas discusiones futboleras y transformar cada partido de la Selección en una memoria afectiva entre abuelos, padres e hijos

El abuelo, el padre, el hijo y la Copa: cómo Messi tendió el puente generacional más emotivo de la Argentina

El último acto de amor de Lionel Messi: las señales durante el Mundial que anticiparon su despedida de la selección argentina

Fueron días especiales los que vivió el histórico 10 a lo largo de su estadía en la Copa del Mundo. En medio de la situación de salud de su padre Jorge, el astro rosarino vivió como nunca antes un torneo en el que volvió a ser el mejor con la camiseta celeste y blanca

El último acto de amor de Lionel Messi: las señales durante el Mundial que anticiparon su despedida de la selección argentina

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

La séptima jornada del campeonato llegó a su fin y empieza a definirse la situación de cada equipo

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El ciclo español analizó el adiós del astro al elenco nacional albiceleste

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

Banderas y cánticos acompañaron la carta con la que el capitán anunció su retiro de la selección argentina, mientras los clubes agradecieron la entrega del 10

El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

MALDITOS NERDS

Sega mantiene abierta la posibilidad de hacer Sonic Mania 2 con el equipo original

Sega mantiene abierta la posibilidad de hacer Sonic Mania 2 con el equipo original

Atari y Activision relanzarán 39 juegos clásicos en cartuchos para Atari 2600

Tim Cain explica por qué los videojuegos fallidos también deben ser estudiados

Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics - Una nueva experiencia que abre nuevas preguntas

‘The Battle of Olympus’ renace en PC con sus creadores originales

ENTRETENIMIENTO

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Declaran culpable a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

Zak Starkey y Roger Daltrey hacen las paces y el baterista vuelve a The Who

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras su presentación en St. Louis

Kevin Sorbo, estrella de ‘Hércules’, revela las tres razones por qué no piensa volver a California: “Estoy harto”

INFOBAE AMÉRICA

Los ataques rusos contra depósitos de alimentos elevan la preocupación por el abastecimiento en Ucrania

Los ataques rusos contra depósitos de alimentos elevan la preocupación por el abastecimiento en Ucrania

El primer ministro de Nepal afirmó que la inundación en la frontera con China “no fue común” y la vinculó al cambio climático

El régimen cubano golpeará a 1,4 millones de estudiantes por falta de docentes para el curso escolar 2026-2027

El gobierno de Bahamas canceló los contratos de 31 profesores cubanos antes del nuevo curso

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación