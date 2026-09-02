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Hernán Da Campo, referente del Sport Boys, desea naturalizarse peruano: “Me gustaría buscar la nacionalización”

El mediocentro mixto del ‘primer campeón’ ha expresado su intención de adquirir la documentación nacional con el fin de prolongar su carrera en el territorio patrio

Hernán Da Campo piensa con seriedad naturalizarse peruano. - Crédito: L1MAX
Hernán Da Campo piensa con seriedad naturalizarse peruano. - Crédito: L1MAX
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Hernán Da Campo es el hombre del momento en el Callao. Por sitio que pasa, se gana loas por parte de los simpatizantes del Sport Boys. Otros, más osados, se le acercan para retratarse a su lado. La admiración, por supuesto, se ha engrandecido después de que marcase un golazo histórico frente a Sporting Cristal.

Sintiéndose cómodo en el país, que le abrió las puertas desde hace un año y medio no bien se confirmó su llegada a la ‘misilera’, el volante mixto del equipo del primer puerto no oculta su intención de quedarse más tiempo en el territorio nacional, sobre todo como naturalizado.

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Sport Boys – Emilio Saba - Hernán Da Campo - Mathías Llontop - Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Emilio Saba y Hernán Da Campo fueron seguidos por Universitario, pero permanecieron en Sport Boys. Ahora, el club chalaco busca renovar sus contratos para retenerlos rumbo al centenario. (Sport Boys)

En declaraciones expresadas a TV Perú Deportes, Da Campo ha sido claro en que desea obtener la documentación peruana no solo para liberar un cupo de extranjero al Sport Boys, también porque se siente muy sosegado en una nación que considera bastante parecida a la Argentina.

Me gustaría buscar la nacionalización. Desde que llegué me gustó el país al igual que su cultura. Siento que hay un poco de similitud en la historia”, expresó un emocionado Hernán, quien de ahora en adelante ha cobrado un estatus distinto por los alrededores del estadio Miguel Grau.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

Está más que claro que la intención de Da Campo pasa por la búsqueda de una estabilidad en un tramo vital de su trayectoria y sabe plenamente que adquiriendo los documentos oficiales que lo acrediten como peruano podrá contar con mayores opciones para prolongar su carrera en la Liga 1, sobre todo con el Sport Boys.

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Conviene mencionar que para dar inicio a los trámites que anhela Hernán debe cumplir con una serie de requisitos, siendo el más importante el tiempo de estancia en Perú, que son cinco años corridos; anteriormente eran dos. También debe acreditar solvencia económica y demostrar conocimientos vastos de la nación en una evaluación en Cancillería.

Hernán Da Campo se constituyó como el héroe del Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Hernán Da Campo se constituyó como el héroe del Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

El golazo que lo cambió todo

Sport Boys logró sacarse de encima una mochila pesada de más de 18 años sin batir a Sporting Cristal en el campeonato peruano. El héroe del simbólico triunfo fue Hernán Da Campo, quien con mucha calidad estableció el 1-0 definitivo tras un derechazo cargado de elegancia.

Acerca de lo realizado, el argentino ha sido muy honesto: “No tengo goles lindos ni sé hacerlos, pero con el de ayer [domingo 30 de agosto] quedé sorprendido”.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Tras esa memorable conquista, su nombre se ha tornado como el de una leyenda en la ‘misilera’. De ahí que Hernán se sienta muy conforme con el paso que dio al unirse a una aventura peruana en el Boys.

Sabía la magnitud del equipo y la importancia que tiene en el Perú al igual que su tradición, sabía dónde venía y la responsabilidad”, indicó añadiendo que “al hincha solamente puedo responderle en el campo haciendo bien las cosas más que sacándome fotos u otras cosas”.

Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar
Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar

Sabiendo que ya no es un hombre ordinario por el Callao, Da Campo admite que siempre demostrará una esencia genuina con los chalacos: “Estoy agradecido. Yo trato de devolver ese respeto y cariño en el campo. Igual en el día a día cuando me cruzó con gente en la calle, porque yo también he sido hincha”.

El ‘8′ argentino se sumó al ‘primer campeón’ a inicios del ejercicio liguero anterior e inmediatamente se hizo de un sitio entre los titulares. Su desenvolvimiento creciente lo hace ganar enteros para una renovación de cara al Centenario en el 2027.

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