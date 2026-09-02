Perú

Mauro Lionel, el premiado compositor de 13 años, ofrecerá una función sinfónica en el Teatro Segura

El compositor y director peruano presentará obras clásicas y composiciones premiadas. El 100% de la taquilla será destinado a la Fundación Lima.

Mauro Lionel, el premiado compositor de 13 años, ofrecerá una función sinfónica en el Teatro Segur
Mauro Lionel, el premiado compositor de 13 años, ofrecerá una función sinfónica en el Teatro Segur
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Mauro Lionel Malca Peñaranda, compositor y director de orquesta de 13 años, presentará el próximo domingo 13 de septiembre de 2026 el concierto sinfónico ‘Sólo Clásicos & Premiados’ en el Teatro Principal Manuel A. Segura, en el Centro Histórico de Lima.

La presentación comenzará a las 5.00 p. m. y tendrá carácter benéfico: el 100% de la taquilla recaudada será destinado a la Fundación Lima, según la información difundida por la producción. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y tienen precios desde S/ 10 hasta S/ 44.

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El programa reunirá algunas de las obras que Mauro Lionel considera más representativas de su trayectoria, entre ellas piezas reconocidas en certámenes internacionales. La función también incluirá composiciones inspiradas en la historia y las expresiones culturales del Perú.

Mauro Lionel presentará el concierto sinfónico Sólo Clásicos & Premiados el 13 de septiembre en el Teatro Segura.
Mauro Lionel presentará el concierto sinfónico Sólo Clásicos & Premiados el 13 de septiembre en el Teatro Segura.

Un repertorio de obras clásicas y rapsodias peruanas

Mauro Lionel es autor de más de 220 obras originales y desarrolla una propuesta que reúne grandes formas de la música clásica, rapsodias vinculadas con la cultura peruana y exploraciones de nuevos lenguajes sonoros. La información de su presentación señala que posee oído absoluto y que trabaja como compositor poliestilístico.

Entre las piezas anunciadas para Sólo Clásicos & Premiados figura la Sinfonía SINFOSLOW, además de tres rapsodias: Rapsodia del Inicio del Tahuantinsuyo, Rapsodia de la Caída del Tahuantinsuyo y Rapsodia de la Cachanga.

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Las composiciones recorren, desde la música, distintas referencias de la identidad y la historia peruana. El concierto buscará compartir con el público obras que forman parte de su catálogo y que ahora llegarán al escenario del Teatro Segura.

La función se realizará en el Teatro Principal Manuel A. Segura, ubicado en Jr. Huancavelica 265, en el Centro Histórico de Lima. La producción anunció una velada enfocada en composiciones clásicas y piezas distinguidas en competencias internacionales.

La taquilla de Sólo Clásicos & Premiados será destinada íntegramente a la Fundación Lima.
La taquilla de Sólo Clásicos & Premiados será destinada íntegramente a la Fundación Lima.

El concierto destinará su taquilla a la Fundación Lima

La presentación tendrá un fin benéfico. De acuerdo con los organizadores, el 100% de la taquilla será destinado a la Fundación Lima, con el objetivo de contribuir a sus programas de asistencia y ayuda para poblaciones vulnerables de la ciudad.

La iniciativa combinará la actividad artística con una campaña solidaria. Los asistentes podrán acceder al concierto mediante la venta de entradas en Ticketmaster, donde se habilitaron localidades desde S/ 10 hasta S/ 44.

La producción también informó que Mauro Lionel entregará 50 entradas a seguidores que participen en una dinámica a través de su canal oficial de YouTube, Mauro Lionel Mi Piano y Yo. El compositor elegirá personalmente los 50 comentarios ganadores.

Para participar, los interesados deberán suscribirse al canal, ver un video, marcar “Me gusta” y dejar un comentario inspirador, emotivo, alegre o disruptivo. Luego deberán tomar una captura de pantalla en la que se aprecien el comentario, el “like” y la suscripción activa.

La imagen deberá enviarse por WhatsApp al número 964-675-142. Después, los participantes recibirán instrucciones para confirmar su inscripción en la dinámica de las 50 entradas.

El compositor y director de orquesta de 13 años reunirá obras de su repertorio y piezas reconocidas en certámenes internacionales.
El compositor y director de orquesta de 13 años reunirá obras de su repertorio y piezas reconocidas en certámenes internacionales.

Los reconocimientos internacionales de Mauro Lionel

La producción recordó que Mauro Lionel fue galardonado en 2025 en el Parlamento Británico, en Londres, durante el certamen Global Child Prodigy Awards. Según la información difundida, recibió una distinción como uno de los 100 niños prodigio del planeta y fue el único compositor musical y representante peruano reconocido en esa edición.

A ese antecedente se suman participaciones en cinco competencias internacionales durante 2026: Vivaldi International Music Competition 2026 II, London Young Musician 2026-2027 I, New York Music Award 2026 III, Beethoven International Music Competition UK 2026 III y Mozart International Music Competition UK 2026 III.

El concierto en el Teatro Segura llegará después de su octava presentación en el Gran Teatro Nacional, realizada en marzo de 2026. La producción indicó que, durante esa función, Mauro Lionel alcanzó tres récords personales y que el 13 de septiembre buscará establecer nuevas marcas personales sobre el escenario.

La gala Sólo Clásicos & Premiados reunirá así obras de su repertorio, composiciones distinguidas en concursos y una acción benéfica a favor de la Fundación Lima. El concierto está programado para el domingo 13 de septiembre a las 5.00 p. m.

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