Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola

Antonio Rizola anunció la nómina de 14 voleibolistas para el Campeonato Sudamericano. Crédito: Federación Peruana de Vóley.

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La selección peruana de vóley femenino presentó la lista de las 14 convocadas para el Campeonato Sudamericano 2026, que arranca el 8 de septiembre en Río de Janeiro y reparte tres cupos para la Copa del Mundo 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá. El entrenador brasileño Antonio Rizola definió el plantel con lo mejor a su disposición en un proceso que dejó bajas sensibles: Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod no fueron incluidas en la nómina final y otras jugadoras declinaron el llamado del comando técnico. Perú no disputa un Mundial de vóley desde 2010, hace 16 años, por lo que la selección buscará en Brasil el resultado que le permita cortar esa racha.

Las convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley

Yadhira Anchante (1, armadora)

Brenda Lobatón (4, punta)

Aixa Vigil (6, punta)

Lucía Magallanes (7, armadora)

Sandra Ostos (8, punta)

Mirian Patiño (10, líbero)

Kiara Montes (11, punta)

Claudia Palza (12, central)

Coraima Gómez (18, central)

Daniela Muñoz (19, punta)

Saskya Silvano (20, central)

Rachell Hidalgo (24, líbero)

Alondra Alarcón (25, punta)

Andrea Villegas (28, líbero)

Las 14 elegidas por Antonio Rizola para el Campeonato Sudamericano de vóley. Crédito: Instagram FPV.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Las ausencias que debilitan al equipo

A los resultados adversos se suma la salida de jugadoras consideradas claves para el proceso. Ángela Leyva y Maguilaura Frías, dos de las principales figuras del vóley peruano en el extranjero, no aceptaron la convocatoria de Rizola pese a haber sido consideradas por el comando técnico.

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A esa lista se sumaron Flavia Montes, que argumentó lesiones crónicas en ambas rodillas tras una extensa temporada con la Universidad San Martín, y Esmeralda Sánchez, líbero de Alianza Lima, que declinó el llamado por motivos personales y por su malestar con declaraciones del técnico sobre el nivel de la Liga Nacional de Voleibol.

También quedó fuera Ysabella Sánchez, quien citó un período de descanso y rehabilitación física obligatoria prescrito por el cuerpo médico como motivo de su ausencia. En sus respectivas comunicaciones a la Federación Peruana de Vóley (FPV), tanto Montes como Ysabella Sánchez expresaron su intención de reincorporarse a la selección una vez superados sus problemas de salud.

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Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

Ya en la recta final de la preparación, la nómina sufrió dos bajas adicionales: la capitana Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod no fueron incluidas en la delegación definitiva. Rizola explicó que ambas formaron parte del proceso de entrenamiento, pero que la exigencia de la competencia en Brasil llevó a dejarlas fuera de la convocatoria final.

Diana de la Peña, central de Alianza Lima, sufrió además una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo que la marginó del torneo.

Perú buscará hacerse con uno de los tres cupos al Mundial

La selección peruana buscará volver al Mundial en el Campeonato Sudamericano Femenino 2026, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. El torneo otorgará tres plazas para la cita mundialista de 2027 y entregará al campeón el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Fue un 25-21 de las argentinas, que se quedaron con los tres amistosos en Salta - Crédito: Latina.

Perú deberá disputar cinco partidos bajo el formato de todos contra todos. Sus rivales serán Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

La principal recompensa será para el campeón, que clasificará directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La clasificación final también tendrá valor para la próxima Copa del Mundo: los tres primeros equipos asegurarán su presencia en el Mundial de 2027.

La selección peruana no participa en un Mundial de mayores desde la edición disputada en Japón en 2010. Desde entonces, el equipo nacional no logró regresar al principal torneo internacional de selecciones.