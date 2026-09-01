Perú

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Titular del Interior dijo que todos los efectivos de la PNP están en evaluación, aunque considerar que el comandante general está “técnicamente calificado”

El jefe policial Óscar Arriola y el ministro César Astudillo con un micrófono frente a una pantalla con imágenes de un rescate
El ministro del Interior, César Astudillo, declara junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ante pantallas que muestran operaciones de rescate.
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El ministro del Interior, César Astudillo, descartó que su gestión respalde la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en medio de las críticas por el manejo del secuestro y asesinato de cuatro jóvenes ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

En entrevista con Canal N, se le recordó a Astudillo que desde el Ministerio del Interior se planteó la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley para remover a Arriola de su cargo; sin embargo, esa iniciativa no se incluyó en el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo elevó al Parlamento.

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“Así como hay gente, obviamente políticos, y también ciudadanos que opinan al respecto, hay una ley que lo nombra por dos años, y esa ley ya en el mismo Congreso tiene varios pedidos para ponerle una causal más de cese. Mientras eso, no podemos distraernos hasta que se den las condiciones, porque tenemos que trabajar día a día”, declaró.

Ante la pregunta de si su postura equivalía a un respaldo hacia Arriola, el ministro respondió: “No es un respaldo. Mira, todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la policía, todos estamos en evaluación. Y eso lo dije desde el principio y no ha variado. Por ahí alguien me dijo: ‘usted lo respalda’. O sea, acá no se trata de respaldo, estamos con personal técnicamente calificado”.

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Composición con el retrato de Oscar Arriola en uniforme sobre una escena pública con personas cerca de una camioneta blanca.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, figura junto a un grupo de personas y un vehículo en una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre si Arriola cuenta con la preparación necesaria para liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, el ministro dijo que “está técnicamente calificado, igual que los demás generales que han llegado a esos altos cargos, porque no han llegado así nomás”

“Han tenido que seguir especialidades para poder ostentar los cargos y los grados que tienen. Pero definitivamente esto no es ningún espaldarazo, ninguna certificación, ningún ‘aquí te quedas’. Es evaluación y en algún momento se verá, y como les garantizo, se verá”, agregó.

No pedirá renuncia a Óscar Arriola, aún

Al ser consultado sobre si se había discutido la posibilidad de pedirle la renuncia al comandante general Óscar Arriola, el ministro César Astudillo respondió que “todavía”.

“Estamos ahorita inmersos en un tema. Usted ha visto que ayer ha habido un delincuente abatido, y la dinámica de esto, créeme, no hay un solo día que pare. La dinámica violenta, claro, no es la que tienen en otros países, que es mucho más creciente, mucho más acelerada, pero la tenemos”, apuntó.

Proyectos de ley

Dos parlamentarias de Juntos por el Perú impulsan proyectos de ley para habilitar el cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, antes de que concluya su mandato de dos años.

Catherin Palomino planteó una séptima causal de cese: la “pérdida sobreviniente de idoneidad”, con supuestos como negligencia grave o afectación a la eficacia operativa. En tanto, Anali Márquez presentó una segunda iniciativa que suma la causal de “pérdida de confianza” declarada por el Poder Ejecutivo. Ambos proyectos modifican el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, reformado en 2022, y buscan que la presidenta Keiko Fujimori pueda removerlo.

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