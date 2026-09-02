Julio César Uribe confía en la recuperación de Sporting Cristal pese a marcada fragilidad en Liga 1 2026: “No estamos muertos aún”

Julio César Uribe considera que Sporting Cristal aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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A pesar de que Sporting Cristal se encuentra en una dinámica preocupante, marcada por la extrema fragilidad en la Liga 1, sobre todo cada vez que se afrontan partidos en condición de visita, Julio César Uribe está muy optimista de cara al futuro y niega que la institución esté en estado de colapso.

Así lo ha dado a conocer en una charla con Exitosa Deportes: “No estamos muertos aún. Quedan 10 partidos y 30 puntos por disputarse. Hay una preocupación que se da luego de la derrota del fin de semana que nos aleja del propósito institucional”.

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Emilio Saba en busca de un esférico ante la marca de Cristiano Da Silva. - Crédito: Santiago Lomparte

“Por ninguna razón estamos de acuerdo con las opiniones que dicen que estamos lejos del campeonato, son seis puntos y nosotros estamos firmes en lo que estamos construyendo como equipo y como institución”, amplió Julio César.

Por la apremiante situación se le exige a Uribe y compañía que se hagan a un lado de Cristal, aunque bajo su lectura esa circunstancia es inexistente. “No tengo que pensar en la parte mala en este momento”, externó.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Del mismo modo, el Director Deportivo de Sporting Cristal ha zanjado cualquier final anticipado en el área técnica: “El contrato de Roberto Mosquera es hasta fin de año con un objetivo y se evaluará luego como a todo el equipo, si se continúa o no”.

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Está claro que el club ‘rimense’ debe reponerse muy rápido y para ello necesita del respaldo de su afición como bien ha reconocido Julio César Uribe. “Al hincha decirle que lo respetamos y valoramos mucho, aprovecho la oportunidad para pedirles que nos acompañen hasta el final del torneo. Estamos en el camino y confiamos en lo que estamos haciendo, con altas y bajas que nos generan mucho malestar, pero cuando uno es profesional tiene que resolver lo que no te genera satisfacción”, cerró.

Santiago González aguantando la marca de Mathias Llontop. - Crédito: Liga 1

Cristal, golpe tras golpe

El inicio de la temporada de Sporting Cristal despertó una alerta temprana por los malos resultados cosechados en el Torneo Apertura 2026. Si bien hubo una mejor respuesta en la Copa Libertadores, donde se superó no sin suspenso la Fase Previa, lo que sucedía en el plano doméstico no dejaba indiferente a nadie.

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La situación, incluso, llegó a salirse de las manos cuando el plantel entró en una caída libre que lo acercó a los últimos puestos, contexto que no se vivía en el Rímac desde hace más de 15 años. De ahí que Paulo Autuori y Zé Ricardo salgan por la puerta falsa de La Florida.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

En un intento por enmendar la plana, las autoridades de Cristal apostaron decididamente por el retorno de Roberto Mosquera, quien a su llegada a la que considera su casa perfiló un nuevo plantel con la llegada de Hernán Barcos, Juan Cuesta y Michael Hoyos como protagonistas del último mercado de pases.

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Aunque sus primeras evaluaciones fueron positivas, sobre todo desde el apartado futbolístico donde se apreció una importante recuperación en el estilo, muy pronto los ‘celestes’ entraron en el espacio del error, lo que originó un nuevo ciclo de irregularidad.

Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea

La gota que ha rebalsado el vaso se ha dado en la última semana de agosto, donde Sporting Cristal cayó sin atenuantes en dos cotejos ligueros (frente a Alianza Atlético y Sport Boys) que lo han alejado de las plazas centrales del Torneo Clausura.

Claro está que existe un ligero bálsamo con el acceso a semifinales de la Copa de la Liga 2026, pero la prioridad para la afición del Rímac es saldar un repunte en el certamen doméstico.

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