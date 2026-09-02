Perú Deportes

Julio César Uribe confía en la recuperación de Sporting Cristal pese a marcada fragilidad en Liga 1 2026: “No estamos muertos aún”

“Por ninguna razón estamos de acuerdo con las opiniones que dicen que estamos lejos del campeonato”, indicó el Director Deportivo del club tras dos caídas consecutivas en el Torneo Clausura

Julio César Uribe considera que Sporting Cristal aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe considera que Sporting Cristal aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Guardar

A pesar de que Sporting Cristal se encuentra en una dinámica preocupante, marcada por la extrema fragilidad en la Liga 1, sobre todo cada vez que se afrontan partidos en condición de visita, Julio César Uribe está muy optimista de cara al futuro y niega que la institución esté en estado de colapso.

Así lo ha dado a conocer en una charla con Exitosa Deportes: “No estamos muertos aún. Quedan 10 partidos y 30 puntos por disputarse. Hay una preocupación que se da luego de la derrota del fin de semana que nos aleja del propósito institucional”.

PUBLICIDAD

Emilio Saba en busca de un esférico ante la marca de Cristiano Da Silva. - Crédito: Santiago Lomparte
Emilio Saba en busca de un esférico ante la marca de Cristiano Da Silva. - Crédito: Santiago Lomparte

Por ninguna razón estamos de acuerdo con las opiniones que dicen que estamos lejos del campeonato, son seis puntos y nosotros estamos firmes en lo que estamos construyendo como equipo y como institución”, amplió Julio César.

Por la apremiante situación se le exige a Uribe y compañía que se hagan a un lado de Cristal, aunque bajo su lectura esa circunstancia es inexistente. “No tengo que pensar en la parte mala en este momento”, externó.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Del mismo modo, el Director Deportivo de Sporting Cristal ha zanjado cualquier final anticipado en el área técnica: “El contrato de Roberto Mosquera es hasta fin de año con un objetivo y se evaluará luego como a todo el equipo, si se continúa o no”.

PUBLICIDAD

Está claro que el club ‘rimense’ debe reponerse muy rápido y para ello necesita del respaldo de su afición como bien ha reconocido Julio César Uribe. “Al hincha decirle que lo respetamos y valoramos mucho, aprovecho la oportunidad para pedirles que nos acompañen hasta el final del torneo. Estamos en el camino y confiamos en lo que estamos haciendo, con altas y bajas que nos generan mucho malestar, pero cuando uno es profesional tiene que resolver lo que no te genera satisfacción”, cerró.

Santiago González aguantando la marca de Mathias Llontop. - Crédito: Liga 1
Santiago González aguantando la marca de Mathias Llontop. - Crédito: Liga 1

Cristal, golpe tras golpe

El inicio de la temporada de Sporting Cristal despertó una alerta temprana por los malos resultados cosechados en el Torneo Apertura 2026. Si bien hubo una mejor respuesta en la Copa Libertadores, donde se superó no sin suspenso la Fase Previa, lo que sucedía en el plano doméstico no dejaba indiferente a nadie.

La situación, incluso, llegó a salirse de las manos cuando el plantel entró en una caída libre que lo acercó a los últimos puestos, contexto que no se vivía en el Rímac desde hace más de 15 años. De ahí que Paulo Autuori y Zé Ricardo salgan por la puerta falsa de La Florida.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

En un intento por enmendar la plana, las autoridades de Cristal apostaron decididamente por el retorno de Roberto Mosquera, quien a su llegada a la que considera su casa perfiló un nuevo plantel con la llegada de Hernán Barcos, Juan Cuesta y Michael Hoyos como protagonistas del último mercado de pases.

Aunque sus primeras evaluaciones fueron positivas, sobre todo desde el apartado futbolístico donde se apreció una importante recuperación en el estilo, muy pronto los ‘celestes’ entraron en el espacio del error, lo que originó un nuevo ciclo de irregularidad.

Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea
Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea

La gota que ha rebalsado el vaso se ha dado en la última semana de agosto, donde Sporting Cristal cayó sin atenuantes en dos cotejos ligueros (frente a Alianza Atlético y Sport Boys) que lo han alejado de las plazas centrales del Torneo Clausura.

Claro está que existe un ligero bálsamo con el acceso a semifinales de la Copa de la Liga 2026, pero la prioridad para la afición del Rímac es saldar un repunte en el certamen doméstico.

Temas Relacionados

Julio César UribeSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El tridente masculino estará a cargo de Sergio Galdos; mientras las tres representantes femeninas serás capitaneadas por Laura Arraya

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Desde Chile, llega la nueva incorporación de Universitario pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026: ¿de quién se trata?

La mediocampista llega a las ‘leonas’ desde Santiago Wanderers de Chile, donde acumuló dos temporadas, 20 partidos y experiencia en selección

Desde Chile, llega la nueva incorporación de Universitario pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026: ¿de quién se trata?

Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola

El entrenador brasileño eligió a las deportistas nacionales que buscarán hacerse con el boleto a la Copa del Mundo del próximo año que tendrá lugar en Estados Unidos y Canadá

Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola

La marca histórica que Ignacio Buse persigue en el US Open 2026: récord todavía le pertenece a Jaime Yzaga

Con 22 años, dos trofeos ATP en el bolsillo y una marca que dormía desde 1993, Buse debuta este miércoles en el US Open ante Marcos Giron en la cancha 17 de Flushing Meadows, Nueva York

La marca histórica que Ignacio Buse persigue en el US Open 2026: récord todavía le pertenece a Jaime Yzaga

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano

Durante un acto institucional, el entrenador español respondió a los comentarios del argentino, a quien calificó como “una persona peculiar” por su particular comportamiento en los banquillos

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

ENTRETENIMIENTO

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Karla Tarazona marca distancia con Rocío Miranda tras ingreso a América TV: “No le doy luz a nadie, me da igual”

Ethel Pozo reveló los conflictos que tuvo su expareja, Franco Cabrera, durante su paso por ‘El gran show’: “Se fueron hasta las manos”

Mauro Lionel, el premiado compositor de 13 años, ofrecerá una función sinfónica en el Teatro Segura

Magaly Medina ironiza sobre el 50/50 de Korina Rivadeneira tras comprar menú por separado de Enmanuel: “Ella es bien tacaña”

DEPORTES

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Desde Chile, llega la nueva incorporación de Universitario pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026: ¿de quién se trata?

Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola

La marca histórica que Ignacio Buse persigue en el US Open 2026: récord todavía le pertenece a Jaime Yzaga

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano