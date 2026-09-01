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Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El ciclo español analizó el adiós del astro al elenco nacional albiceleste

El conductor de El Chiringuito habló sobre el astro.
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Lionel Messi confirmó su retiro de la selección argentina de fútbol a través de una carta pública y un video emotivo, una decisión que tomó el 21 de julio pasado, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, y que ratificó después de la muerte de su padre. El anuncio repercutió en distintos programas deportivos y el español El Chiringuito dedicó un extenso segmento a analizar el cierre de la etapa del capitán albiceleste con testimonios encontrados entre sus panelistas.

En el programa que conduce Josep Pedrerol, el debate arrancó con un mensaje del propio conductor: “Mala noticia, amigos argentinos y para todo el fútbol, yo creo, mundial. Messi se retira de la selección”. Pedrerol repasó el palmarés del rosarino y remarcó que estuvo cerca de sumar un segundo título mundial, aunque señaló con humor que la selección española se lo impidió en la última final.

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El comentarista Francisco Lobo Carrasco, ex jugador del Barcelona, ofreció una lectura distinta a la de sus compañeros de mesa. “¿Te soy sincero? Me ha liberado”, respondió cuando Pedrerol le consultó si le había dolido la noticia. Cordero explicó su postura: “Creo que es mejor ser honesto con uno mismo. Él tiene capacidad y ha demostrado en este Mundial que sigue siendo el mejor futbolista, pero saberse retirar me parece de alguien que tiene mucha cabeza aparte de ese fútbol maravilloso”.

En el programa El Chiringuito el ex jugador del Barcelona reaccionó al retiro del astro de la Albiceleste

Carrasco sostuvo que Messi podría seguir compitiendo en el fútbol de clubes pese al retiro de la selección: “Leo se tira al medio campo y puede jugar hasta los 46. La velocidad es mental, no es velocidad física”. El Lobo también comparó la trayectoria de Messi con otras leyendas del fútbol mundial: “Es el único futbolista en toda la historia que ha cerrado el círculo completamente. No le falta nada. Y te estoy hablando de Cruyff, Pelé, Maradona, Cristiano y Di Stéfano”.

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Pedrerol completó la enumeración de logros que respaldan esa afirmación al mencionar los títulos de Liga de Campeones, Mundial y Copa América acumulados por el capitán argentino a lo largo de su carrera.

La mirada más afectada llegó de parte de Matías Palacios, relator y periodista argentino que participó del panel. “Yo no estaba preparado para esta noticia. A mí me duele mucho. Me duele porque es el final de una etapa, de una vida”, expresó, en contraste directo con la postura de Cordero.

El periodista argentino Matías Palacios se mostró compungido por el retiro de Messi

Palacios reconoció que había imaginado un desenlace distinto para la carrera de Messi con la selección: “Hasta se me hizo la idea de que iba a seguir jugando, porque lo veo también todavía jugando en Estados Unidos. Tengo ganas de que siga, quiero verlo en el Mundial 2030 aquí”. El periodista llegó a proyectar la posibilidad de que Messi, con 43 años, disputara esa edición del torneo en un renovado Camp Nou, aunque calificó esa expectativa como “una locura mía”. Sobre el anuncio del lunes, cerró: “Esto de hoy, de la manera en que lo transmitió, tan pasional”.

Antes de confirmar su retiro de la selección, Messi había vuelto a mostrar su nivel en el plano de clubes. El fin de semana anterior al anuncio marcó cuatro goles con el Inter Miami en la MLS, una actuación que Cordero citó en el debate televisivo como evidencia de que el argentino continúa en condiciones de competir a alto nivel, aunque haya decidido cerrar su etapa con la camiseta albiceleste.

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