Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno superan en sets corridos sus respectivos estrenos en el Challenger de Como 2026

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno buscarán instalarse en los cuartos de final del Challenger de Como 2026. Crédito: Difusión.

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Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno arrancaron con victorias en sets corridos su participación en el Challenger de Como 2026, torneo disputado en el norte de Italia, sobre superficie de tierra batida. Ambos tenistas peruanos llegan a esta cita tras su reciente paso por la fase de clasificación del US Open, donde se despidieron en primera ronda, y ahora buscan sumar puntos de cara al ranking ATP en un circuito que se ha convertido en plataforma habitual para las principales raquetas del país.

Triunfo de enorme valor para Varillas

Juan Pablo Varillas, ubicado en el puesto 234 del ranking mundial, protagonizó una de sus mejores victorias de la temporada al vencer 6-4 y 6-3 al checo Jan Kumstat, número 186 del mundo y cuarto favorito del cuadro. El rival del peruano llegaba a Como en un gran momento de forma, con una racha de 17 triunfos consecutivos y tres títulos Challenger conquistados en las semanas previas.

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Kumstat, además, había derrotado a Gonzalo Bueno en la final del Challenger de Liberec, resultado que privó al otro peruano del bicampeonato en ese torneo, un antecedente que añadía peso adicional a la victoria de Varillas.

Juan Pablo Varillas volvió a jugar un Grand Slam después de casi 20 meses. Crédito: Agencias

El partido del limeño destacó por la solidez de su servicio a lo largo de las dos mangas: no concedió quiebres en todo el encuentro y ganó el 84% de los puntos disputados con su primer servicio y el 68% con el segundo, cifras que reflejan un nivel parejo y sin sobresaltos ante un rival que se presentaba como uno de los más peligrosos del cuadro.

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Con este resultado, Varillas defiende seis de los ocho puntos que tenía en juego tras su presentación en Nueva York y escala al puesto 217 del Live Ranking (LTR), una mejora de 17 posiciones respecto a su ubicación previa.

Bueno venció a rival con historial negativo

Gonzalo Bueno, número 172 del ranking, también avanzó a la segunda ronda con una victoria convincente ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva, 282 del mundo, por 6-2 y 7-5, en un partido de una hora y 37 minutos de duración. El peruano generó numerosas oportunidades de quiebre a lo largo del primer set, que resolvió con comodidad y sin mayores complicaciones. En la segunda manga, el brasileño intentó revertir la tendencia del encuentro y buscó emparejar el marcador, aunque nunca llegó a poner en serios aprietos al tenista nacional.

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Gonzalo Bueno ha cortado una negativa racha frente al brasileño Lucas Reis Da Silva para avanzar a los octavos de final del Challenger de Como 2026. Crédito: X ATPerú.

El resultado tiene un valor adicional para Bueno más allá de la clasificación a la siguiente ronda: corta una racha de cuatro triunfos consecutivos y ocho sets seguidos que Reis da Silva sostenía en el circuito, y coloca el historial entre ambos jugadores en 2 a 5 a favor del tenista brasileño. Con esta victoria, el peruano defiende el rendimiento que había mostrado el año pasado en este mismo certamen y asciende al puesto 167 del ranking virtual.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Ambos duelos por los cuartos de final se disputarán este miércoles 2 de septiembre en la cancha central de las instalaciones del Club Tennis Como. Varillas se medirá ante el italiano Federico Arnaboldi, 521 del ranking, en el último turno de la jornada, con inicio programado para las 10:10 horas. Los dos tenistas ya se enfrentaron previamente en la primera ronda del Challenger de San Remo, encuentro que también terminó con victoria en sets corridos para el peruano.

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Por su parte, Bueno, tercera siembra del cuadro, jugará ante el alemán Max Schonhaus, 318 del mundo, en el primer turno de la jornada, con inicio previsto a las 04:00 horas de Perú. Los encuentros del circuito Challenger pueden seguirse de forma gratuita a través de la plataforma Challenger TV, así como por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, las dos vías habilitadas para el público que sigue el desarrollo del torneo italiano.